Cara mendapatkan tiket Crystal Palace vs Nottingham Forest: harga Premier League, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Crystal Palace akan menghadapi Nottingham Forest pada Minggu, 11 Oktober 2026 di Selhurst Park, London.

Pertemuan terbaru antara kedua tim berlangsung ketat, dengan empat dari lima pertemuan liga terakhir mereka berakhir imbang 1-1. Atmosfer di Selhurst Park akan menjadi ujian berat saat kedua skuad berupaya meraih tiga poin penuh.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Crystal Palace vs Nottingham Forest, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Crystal Palace vs Nottingham Forest di Premier League?

Crystal Palace vs Nottingham Forest digelar di Selhurst Park, London, dengan kick-off dijadwalkan pada waktu yang tercantum di atas.

Premier League - Pekan 6 11 Okt 2026 - 09.00 Selhurst Park

Bagaimana cara membeli tiket Premier League Crystal Palace vs Nottingham Forest?

Untuk membeli tiket pertandingan Premier League Crystal Palace vs Nottingham Forest di Selhurst Park, ikuti kanal resmi dan opsi pasar sekunder berikut:

1. Kanal resmi klub (pembelian utama)

Wajib memiliki keanggotaan resmi: Tiket pertandingan kandang Premier League jarang dijual secara umum. Untuk membeli langsung dari Crystal Palace, Anda biasanya memerlukan Crystal Palace Adult or International Membership yang masih aktif.

Pertukaran tiket resmi: Jika pertandingan habis terjual, pemegang tiket musiman Palace yang tidak bisa hadir akan menjual kembali kursi mereka dengan harga normal secara eksklusif kepada sesama anggota melalui Crystal Palace Ticket Exchange resmi.

Tribune tandang (suporter Nottingham Forest): Suporter Forest harus membeli tiket tandang langsung melalui portal tiket resmi Nottingham Forest, yang juga mewajibkan keanggotaan resmi klub dan poin loyalitas yang memadai.

2. Hospitality hari pertandingan (tanpa perlu keanggotaan)

Jika Anda bukan anggota klub atau pertandingan sudah habis terjual untuk tiket masuk umum, Anda bisa membeli Official Hospitality Packages langsung dari Crystal Palace.

Berapa harga tiket Premier League Crystal Palace vs Nottingham Forest?

Harga tiket untuk pertandingan Premier League Crystal Palace vs Nottingham Forest di Selhurst Park bervariasi tergantung apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau platform tiket sekunder.

Harga resmi klub (harga normal)

Saat membeli langsung melalui Crystal Palace (wajib keanggotaan), kategori tiket pertandingan standar untuk tempat duduk masuk umum di Selhurst Park umumnya berada dalam kisaran berikut:

Dewasa: £35 hingga £60 (tergantung tribune dan kategori tempat duduk)

Konsesi (lansia 65+ & dewasa muda 18–21): £25 hingga £42

Junior (di bawah 18 tahun): £18 hingga £30

Suporter tandang (sektor Nottingham Forest): £30 (dibatasi oleh regulasi Premier League untuk tiket tandang standar)

Paket hospitality

Paket hospitality resmi hari pertandingan, seperti Legends Restaurant atau Executive Lounges, tersedia untuk non-anggota.

Harga awal: Sekitar £190 hingga £250+ per orang

Pasar tiket sekunder

Jika tiket masuk umum habis terjual melalui kanal resmi, di platform pertukaran dan penjualan ulang tiket seperti StubHub, harga berfluktuasi berdasarkan permintaan, lokasi, dan ketersediaan.

Tiket termurah/harga awal: Sekitar £60 hingga £80

Harga tiket rata-rata: Sekitar £160 hingga £180

Crystal Palace vs Nottingham Forest di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Crystal Palace vs Nottingham Forest

Lima pertandingan terakhir Crystal Palace menghasilkan dua kemenangan dan tiga kekalahan. Laga terbaru mereka adalah kemenangan tandang 3-2 atas Fulham di Premier League pada 5 September, meski itu terjadi setelah kekalahan 4-1 dari Manchester City dan kekalahan 2-0 dari Everton. Dua kemenangan dalam rangkaian itu diraih atas Fulham, termasuk kemenangan 2-1 dalam laga uji coba pramusim. Palace kebobolan cukup banyak dalam lima pertandingan tersebut, dengan kekalahan 3-0 dalam laga uji coba melawan Freiburg juga menjadi bagian dari rangkaian itu.

Lima pertandingan terakhir Nottingham Forest menghasilkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah imbang 0-0 di markas Tottenham Hotspur pada 5 September, setelah hasil imbang 2-2 melawan Liverpool dan dua kekalahan beruntun dari Leeds United di Premier League dan Carabao Cup. Satu-satunya kemenangan Forest dalam rangkaian itu datang dalam laga uji coba pramusim, yakni kemenangan 2-0 atas Brest. Mereka mencatatkan satu clean sheet dalam lima pertandingan tersebut.

Crystal Palace vs Nottingham Forest: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada Februari 2026, ketika Nottingham Forest dan Crystal Palace bermain imbang 1-1 di City Ground dalam ajang Premier League. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir, yang semuanya dimainkan di Premier League, empat berakhir 1-1 dengan Nottingham Forest meraih satu-satunya hasil tegas, yakni kemenangan kandang 1-0 pada Oktober 2024. Tidak ada satu pun tim yang mampu menang dalam tiga pertemuan terbaru.

Klasemen Crystal Palace vs Nottingham Forest

Di klasemen Premier League, Crystal Palace saat ini berada di posisi ke-13 sementara Nottingham Forest menempati peringkat ke-16.