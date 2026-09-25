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Cara mendapatkan tiket Crystal Palace vs Nottingham Forest: harga Premier League, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Premier League

Crystal Palace menghadapi Nottingham Forest di Premier League. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Crystal Palace akan menghadapi Nottingham Forest pada Minggu, 11 Oktober 2026 di Selhurst Park, London.

Pertemuan terbaru antara kedua tim berlangsung ketat, dengan empat dari lima pertemuan liga terakhir mereka berakhir imbang 1-1. Atmosfer di Selhurst Park akan menjadi ujian berat saat kedua skuad berupaya meraih tiga poin penuh.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Crystal Palace vs Nottingham Forest, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Crystal Palace vs Nottingham Forest di Premier League?

Crystal Palace vs Nottingham Forest digelar di Selhurst Park, London, dengan kick-off dijadwalkan pada waktu yang tercantum di atas.

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Premier League - Pekan 6
Selhurst Park

Bagaimana cara membeli tiket Premier League Crystal Palace vs Nottingham Forest?

Untuk membeli tiket pertandingan Premier League Crystal Palace vs Nottingham Forest di Selhurst Park, ikuti kanal resmi dan opsi pasar sekunder berikut:

1. Kanal resmi klub (pembelian utama)

  • Wajib memiliki keanggotaan resmi: Tiket pertandingan kandang Premier League jarang dijual secara umum. Untuk membeli langsung dari Crystal Palace, Anda biasanya memerlukan Crystal Palace Adult or International Membership yang masih aktif.
  • Pertukaran tiket resmi: Jika pertandingan habis terjual, pemegang tiket musiman Palace yang tidak bisa hadir akan menjual kembali kursi mereka dengan harga normal secara eksklusif kepada sesama anggota melalui Crystal Palace Ticket Exchange resmi.
  • Tribune tandang (suporter Nottingham Forest): Suporter Forest harus membeli tiket tandang langsung melalui portal tiket resmi Nottingham Forest, yang juga mewajibkan keanggotaan resmi klub dan poin loyalitas yang memadai.

2. Hospitality hari pertandingan (tanpa perlu keanggotaan)

Jika Anda bukan anggota klub atau pertandingan sudah habis terjual untuk tiket masuk umum, Anda bisa membeli Official Hospitality Packages langsung dari Crystal Palace.

Berapa harga tiket Premier League Crystal Palace vs Nottingham Forest?

Harga tiket untuk pertandingan Premier League Crystal Palace vs Nottingham Forest di Selhurst Park bervariasi tergantung apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau platform tiket sekunder.

Harga resmi klub (harga normal)

Saat membeli langsung melalui Crystal Palace (wajib keanggotaan), kategori tiket pertandingan standar untuk tempat duduk masuk umum di Selhurst Park umumnya berada dalam kisaran berikut:

  • Dewasa: £35 hingga £60 (tergantung tribune dan kategori tempat duduk)
  • Konsesi (lansia 65+ & dewasa muda 18–21): £25 hingga £42
  • Junior (di bawah 18 tahun): £18 hingga £30
  • Suporter tandang (sektor Nottingham Forest): £30 (dibatasi oleh regulasi Premier League untuk tiket tandang standar)

Paket hospitality

Paket hospitality resmi hari pertandingan, seperti Legends Restaurant atau Executive Lounges, tersedia untuk non-anggota.

  • Harga awal: Sekitar £190 hingga £250+ per orang

Pasar tiket sekunder

Jika tiket masuk umum habis terjual melalui kanal resmi, di platform pertukaran dan penjualan ulang tiket seperti StubHub, harga berfluktuasi berdasarkan permintaan, lokasi, dan ketersediaan.

  • Tiket termurah/harga awal: Sekitar £60 hingga £80
  • Harga tiket rata-rata: Sekitar £160 hingga £180

Crystal Palace vs Nottingham Forest di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Crystal Palace vs Nottingham Forest

Lima pertandingan terakhir Crystal Palace menghasilkan dua kemenangan dan tiga kekalahan. Laga terbaru mereka adalah kemenangan tandang 3-2 atas Fulham di Premier League pada 5 September, meski itu terjadi setelah kekalahan 4-1 dari Manchester City dan kekalahan 2-0 dari Everton. Dua kemenangan dalam rangkaian itu diraih atas Fulham, termasuk kemenangan 2-1 dalam laga uji coba pramusim. Palace kebobolan cukup banyak dalam lima pertandingan tersebut, dengan kekalahan 3-0 dalam laga uji coba melawan Freiburg juga menjadi bagian dari rangkaian itu.

Lima pertandingan terakhir Nottingham Forest menghasilkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah imbang 0-0 di markas Tottenham Hotspur pada 5 September, setelah hasil imbang 2-2 melawan Liverpool dan dua kekalahan beruntun dari Leeds United di Premier League dan Carabao Cup. Satu-satunya kemenangan Forest dalam rangkaian itu datang dalam laga uji coba pramusim, yakni kemenangan 2-0 atas Brest. Mereka mencatatkan satu clean sheet dalam lima pertandingan tersebut.

CRY

CRY - Performa

FUL
M2-3
MID
M3-0
IPS
K2-3
LCH
M4-0
LEE
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
NFO

NFO - Performa

LEE
K0-2
LIV
S2-2
TOT
S0-0
AVL
M1-2
COV
K0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
4/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Crystal Palace vs Nottingham Forest: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada Februari 2026, ketika Nottingham Forest dan Crystal Palace bermain imbang 1-1 di City Ground dalam ajang Premier League. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir, yang semuanya dimainkan di Premier League, empat berakhir 1-1 dengan Nottingham Forest meraih satu-satunya hasil tegas, yakni kemenangan kandang 1-0 pada Oktober 2024. Tidak ada satu pun tim yang mampu menang dalam tiga pertemuan terbaru.

Head to Head

Crystal PalaceSeriNottingham Forest
0
4
1
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FT
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
FT
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
FT
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
FT
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FT
4Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol0/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Klasemen Crystal Palace vs Nottingham Forest

Di klasemen Premier League, Crystal Palace saat ini berada di posisi ke-13 sementara Nottingham Forest menempati peringkat ke-16.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
M
M
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
M
M
S
K
M
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
M
S
S
S
M
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
S
M
S
S
M
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
M
S
M
S
S
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
M
S
S
S
M
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
S
S
M
M
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
M
K
S
M
S
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
S
K
M
M
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
M
K
K
M
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
S
K
S
M
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
M
S
S
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
S
M
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
S
K
M
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
M
K
S
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
S
S
S
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
M
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
S
S
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
S
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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