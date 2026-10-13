Crystal Palace menjamu Newcastle United pada Minggu, 25 Oktober 2026, di Selhurst Park, London.

Newcastle United bertandang ke London dengan misi tampil lebih konsisten setelah meraih kemenangan 2-1 atas Hull City di Premier League pada pertandingan domestik sebelumnya. Dalam pertemuan liga terakhir kedua tim di Selhurst Park pada April 2026, Crystal Palace menang tipis 2-1 berkat penalti Jean-Philippe Mateta pada pengujung laga.

Simak panduan dari GOAL tentang cara mendapatkan tiket Crystal Palace vs Newcastle United, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Crystal Palace vs Newcastle United di Premier League dimulai?

Crystal Palace vs Newcastle United digelar di Selhurst Park, London, pada Minggu, 25 Oktober 2026.

Premier League - Pekan 8 25 Okt 2026 - 10.00 Selhurst Park

Bagaimana cara membeli tiket Crystal Palace vs Newcastle United di Premier League?

Untuk membeli tiket Crystal Palace vs Newcastle United di Selhurst Park, tersedia beberapa pilihan utama, tergantung apakah Anda menginginkan tiket resmi, pengalaman premium pada hari pertandingan, atau tiket melalui platform penjualan kembali.

1. Loket tiket resmi klub

Keanggotaan Crystal Palace: Cara paling aman dan langsung untuk mendapatkan tiket reguler di tribun tuan rumah adalah melalui situs resmi Crystal Palace. Secara umum, Anda memerlukan keanggotaan berbayar yang masih aktif, baik kategori dewasa maupun junior, untuk mengakses tahap penjualan tiket.

Tribun tim tamu (suporter Newcastle United): Tiket tribun tim tamu dijual secara eksklusif melalui portal tiket resmi Newcastle United kepada pemegang tiket musiman dan anggota klub mereka yang memenuhi syarat berdasarkan poin loyalitas.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket seperti StubHub sering menawarkan kursi dari penjual kembali jika tiket resmi terjual habis, meski harganya dapat berbeda dari harga resmi.

Berapa harga tiket Crystal Palace vs Newcastle United di liga?

Harga tiket Crystal Palace vs Newcastle United berbeda-beda, tergantung apakah Anda membelinya langsung melalui kanal resmi klub atau di pasar penjualan kembali.

1. Harga resmi tiket

Tiket reguler dewasa: Harga resmi tiket reguler dewasa pada hari pertandingan di Selhurst Park biasanya berkisar antara £46 dan £80 , bergantung pada kategori kursi dan lokasi tribun.

Tiket dengan harga khusus: Tiket junior, dewasa muda (18–21 tahun), dan lansia tersedia dengan harga lebih rendah, umumnya berkisar antara £25 hingga £55 .

Tiket tribun tim tamu: Harga tiket tribun tim tamu untuk suporter Newcastle dibatasi oleh aturan Premier League, yakni £30 untuk dewasa, sementara tiket dengan harga khusus mulai dari sekitar £15 hingga £20 .

Paket premium hari pertandingan: Paket resmi VIP dan akses ruang eksklusif mulai dari sekitar £170 dan dapat mencapai £475+ per orang, bergantung pada fasilitas bersantap yang disertakan dan lokasi kursi.

2. Pasar penjualan kembali tiket

Karena tiket reguler untuk laga yang banyak diminati melawan lawan papan atas biasanya habis pada tahap penjualan resmi bagi anggota, harga tiket di platform penjualan kembali sepertiStubHubberfluktuasi mengikuti permintaan pasar:

Kursi reguler yang dijual kembali: Biasanya berkisar antara £85 hingga £170 .

Kursi premium di sisi panjang lapangan atau tribun bawah: Umumnya ditawarkan dengan harga antara £170 dan £450+ .

Crystal Palace vs Newcastle United di Premier League: Semua yang perlu diketahui

Performa Crystal Palace dan Newcastle United

Crystal Palace meraih dua kemenangan, dua kekalahan, dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terakhir mereka berakhir imbang tanpa gol di markas Leeds dalam ajang Premier League, setelah sebelumnya menang meyakinkan 4-0 atas Lech Poznan di Liga Europa. Sebelum itu, Palace menang 3-2 di markas Fulham, tetapi kalah 3-2 saat menjamu Ipswich Town. Crystal Palace mencetak dua belas gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima laga tersebut, memperlihatkan ancaman dalam menyerang sekaligus kerentanan di lini pertahanan.

Lima pertandingan terakhir Newcastle menunjukkan hasil yang sangat kontras. Tim asuhan Jaissle meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan, dengan kekalahan 4-1 di markas Leeds sebagai titik terendah. Mereka bangkit dengan kemenangan 2-1 atas Hull City di Premier League. Rangkaian hasil itu juga mencakup kemenangan 2-0 atas Tottenham dan hasil imbang 2-2 di markas Bournemouth. Newcastle mencetak sepuluh gol dan kebobolan tujuh gol selama periode tersebut, menegaskan produktivitas serangan mereka sekaligus persoalan di lini pertahanan yang masih tersisa.

Crystal Palace vs Newcastle United: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir dengan kemenangan 2-1 Crystal Palace di Selhurst Park pada April 2026, hasil yang akan menambah kepercayaan diri tuan rumah menjelang laga ini. Meski demikian, Newcastle menjadi tim yang lebih dominan dalam lima pertemuan terakhir kedua klub di Premier League, dengan memenangi dua laga, termasuk kemenangan 5-0 di St James' Park pada April 2025. Palace juga menang dua kali, sementara satu laga berakhir imbang. Rekor pertemuan itu menunjukkan betapa ketatnya persaingan kedua tim dalam beberapa musim terakhir.