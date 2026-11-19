Crystal Palace menjamu Manchester United pada Minggu, 13 Desember 2026 di Selhurst Park, London.

Pada November 2025, gol-gol Joshua Zirkzee dan Mason Mount pada babak kedua memastikan kemenangan comeback 2-1 bagi United di Selhurst Park. United kembali menang dengan skor comeback yang sama persis, 2-1, di Old Trafford pada Maret 2026. Mereka memanfaatkan kartu merah Maxence Lacroix pada babak kedua melalui gol Bruno Fernandes dan Benjamin Šeško.

Simak panduan GOAL untuk mendapatkan tiket Crystal Palace vs Manchester United, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Premier League Crystal Palace vs Manchester United dimulai?

Crystal Palace vs Manchester United berlangsung di Selhurst Park, London, pada Minggu, 13 Desember 2026.

Bagaimana cara membeli tiket Premier League Crystal Palace vs Manchester United?

Untuk membeli tiket pertandingan Premier League Crystal Palace vs Manchester United mendatang, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Kantor tiket dan keanggotaan resmi Crystal Palace: Anggota resmi Crystal Palace mendapat prioritas untuk membeli tiket melalui portal tiket resmi klub selama periode penjualan yang ditentukan. Jika masih tersedia, tiket terkadang dijual untuk umum atau tersedia melalui platform pertukaran tiket resmi klub dari pemegang tiket musiman yang tidak dapat hadir.

Anggota resmi Crystal Palace mendapat prioritas untuk membeli tiket melalui portal tiket resmi klub selama periode penjualan yang ditentukan. Jika masih tersedia, tiket terkadang dijual untuk umum atau tersedia melalui platform pertukaran tiket resmi klub dari pemegang tiket musiman yang tidak dapat hadir. Penjualan tiket dan keanggotaan resmi Manchester United: Tiket tandang untuk pertandingan ini didistribusikan melalui sistem penjualan tiket resmi Manchester United. Karena tingginya permintaan, tiket dialokasikan khusus bagi anggota Executive Club dan pemegang tiket musiman dengan kredit pertandingan yang mencukupi (berdasarkan riwayat kehadiran di laga tandang), melalui undian atau sistem poin loyalitas.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi awal telah habis.

Berapa harga tiket Premier League Crystal Palace vs Manchester United?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Premier League Crystal Palace vs Manchester United mendatang:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum dewasa: Berharga antara £63 dan £80 .

Berharga antara . Paket hospitalitas resmi pada hari pertandingan: Biasanya mulai dari sekitar £289 ke atas.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi telah habis dalam penjualan awal klub, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga sesuai permintaan pasar:

Kursi penjualan kembali standar / pertukaran tiket: Umumnya mulai dari sekitar £92 .

Umumnya mulai dari sekitar . Harga tiket rata-rata: Berkisar antara £143 dan £244 .

Berkisar antara . Kursi premium di pasar sekunder / VIP: Umumnya mulai dari sekitar £395 hingga £885+.

Premier League Crystal Palace vs Manchester United: Semua yang perlu diketahui

Performa Crystal Palace vs Manchester United

Crystal Palace mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan mencetak empat gol dan kebobolan tujuh gol selama periode tersebut. Laga terbarunya berakhir dengan kekalahan 1-3 dari Liverpool di Premier League. Dalam rangkaian pertandingan itu, Palace juga kalah 2-0 dari Tottenham Hotspur dan 0-2 dari Newcastle United di liga. Hasil imbang 1-1 melawan Hoffenheim di Liga Europa dan kemenangan atas Fulham di Piala Carabao menjadi satu-satunya laga yang menghasilkan poin bagi mereka dalam lima pertandingan tersebut.

Manchester United mencatat satu hasil imbang, tiga kekalahan, dan satu kemenangan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Hasil terbaru mereka adalah hasil imbang 4-4 yang berlangsung kacau melawan Aston Villa di Premier League, sebelum kemenangan 3-2 atas Roma di Liga Champions. United kalah 2-0 dari Chelsea dan 3-0 dari AFC Bournemouth di liga, serta takluk 4-1 dari Como di kompetisi Eropa. Dalam lima pertandingan itu, United mencetak sepuluh gol dan kebobolan tiga belas gol.

Crystal Palace vs Manchester United: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada 1 Maret 2026, ketika Manchester United mengalahkan Crystal Palace 2-1 di Old Trafford dalam pertandingan Premier League. Sebelumnya, United menang 2-1 saat bertandang ke Selhurst Park pada 30 November 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, United meraih tiga kemenangan berbanding satu milik Palace, sementara satu pertandingan berakhir imbang. Namun, kemenangan 4-0 Palace di Selhurst Park pada Mei 2024 tetap menjadi hasil dengan selisih skor terbesar dalam rangkaian pertemuan terbaru mereka.