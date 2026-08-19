Cara mendapatkan tiket Crystal Palace vs Manchester City: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Crystal Palace menghadapi laga kandang pembuka yang berat di musim Premier League 2026/27, saat mereka menjamu Manchester City, yang finis di tiga besar dalam masing-masing dari 10 musim terakhir, pada Jumat, 28 Agustus di Selhurst Park. Anda bisa memesan tiket hari ini untuk duel malam yang seru ini.

Pierre Sage akan memimpin Palace untuk pertama kalinya di kandang sejak mengambil alih jabatan dari Oliver Glasner yang sangat sukses, dan ia tentu berharap timnya menampilkan performa positif. Meski beberapa pertemuan langsung terbaru cukup berpihak kepada City, Palace tetap akan menyimpan kenangan manis dari kemenangan mengejutkan mereka di Wembley saat menjuarai Piala FA pada Mei 2025.

Pelatih baru Man City, Enzo Maresca, akan menjalani laga di ibu kota untuk pertama kalinya sejak masa kepemimpinannya sebagai manajer Chelsea. Dalam tiga pertandingan melawan Palace selama periode 18 bulan itu, ia gagal menemukan formula kemenangan, dengan setiap pertemuan berakhir imbang.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Crystal Palace vs Manchester City, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Crystal Palace vs Manchester City digelar?

Cystal Palace vs Manchester City dimulai pada pukul 20.00 BST pada Jumat, 28 Agustus, di Selhurst Park, London.

Premier League - Pekan 2 28 Agu 2026 - 15.00 Selhurst Park

Cara membeli tiket Premier League Crystal Palace vs Manchester City

Ada berbagai opsi tiket yang tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket satu pertandingan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah pertandingan yang tidak terpakai kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar, misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership. Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk ikut undian.

Official Ticket Exchange (penjualan kembali): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam ballot dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka kepada masyarakat umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika ingin mencari tiket last-minute, fans juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Crystal Palace vs Manchester City?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi, tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Kelompok usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior, biasanya U18 atau U21, Mahasiswa, dan Lansia, meski persentase diskon dan batas usia berbeda dari satu tim ke tim lain.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkatan, misalnya Kategori A, B, atau C. Laga besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.

Lokasi kursi: Kursi di tengah sisi lapangan dan tribun bawah dibanderol dengan harga premium, sementara kursi tribun atas di belakang gawang menawarkan pilihan yang lebih ramah anggaran.

Diperlukan keanggotaan resmi: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang masih aktif untuk masuk ke ballot atau bursa penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah mengonfirmasikannya setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimal. Tiket tersebut nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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