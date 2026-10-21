Dalam pertemuan terakhir mereka di Premier League pada April 2026, Liverpool F.C. meraih kemenangan 3-1 atas Crystal Palace F.C. di Anfield.

Dalam lima pertemuan kompetitif terakhir di seluruh kompetisi domestik, kedua tim berimbang dengan masing-masing meraih dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Kapan pertandingan Premier League Crystal Palace vs Liverpool dimulai?

Crystal Palace vs Liverpool berlangsung di Selhurst Park, London, pada Minggu, 8 November 2026.

Premier League - Pekan 10 8 Nov 2026 - 09.00 Selhurst Park

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Premier League Crystal Palace vs Liverpool?

Berikut opsi utama untuk membeli tiket pertandingan Premier League mendatang antara Crystal Palace dan Liverpool di Selhurst Park:

1. Kanal resmi klub

Kanal resmi klub (anggota Crystal Palace): Tiket tuan rumah terutama dialokasikan kepada pemegang tiket musiman dan anggota Crystal Palace.

Alokasi resmi tim tamu (Liverpool FC): Suporter Liverpool biasanya harus memiliki keanggotaan resmi dan jumlah poin tertentu dari riwayat menghadiri laga tandang agar memenuhi syarat membeli tiket melalui penjualan alokasi klub.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum kerap tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub . Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket pertandingan Premier League Crystal Palace vs Liverpool?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Premier League Crystal Palace vs Liverpool di Selhurst Park, berdasarkan kanal resmi klub dan pasar tiket sekunder:

1. Kanal resmi klub

Tiket dewasa (zona 1–5): £63 hingga £80, tergantung kategori tempat duduk dan pandangan dari kursi.

Tiket harga khusus (usia 65 tahun ke atas dan dewasa muda usia 18–21 tahun): £45 hingga £60.

Tiket anak (di bawah 16 tahun): £35 hingga £42.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket standar / masuk umum: Biasanya mulai sekitar £104 hingga £125 untuk kursi di tribun tingkat atas atau bawah, sementara harga di blok kursi dengan permintaan tinggi rata-rata jauh lebih mahal, bergantung pada ketersediaan saat itu.

Blok kursi di sisi panjang dan sisi pendek lapangan: Kursi standar di sisi lapangan atau belakang gawang umumnya berharga mulai £100 , bergantung pada letak baris kursi dan ketersediaan tiket.

Paket hospitalitas dan VIP: Umumnya mulai sekitar £258 dan bisa jauh lebih mahal untuk pengalaman hari pertandingan kelas atas.

Crystal Palace vs Liverpool di Premier League: Semua yang perlu diketahui

Performa Crystal Palace vs Liverpool

Crystal Palace mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Pada laga terbarunya, Palace kalah 0-2 dari Bristol City dalam pertandingan persahabatan, setelah sebelumnya bermain imbang tanpa gol dengan Leeds United di Premier League. Hasil terbaik Palace belakangan ini adalah kemenangan 4-0 atas Lech Poznan di Liga Europa. Mereka juga mengalahkan Middlesbrough 3-0 di Piala Carabao. Dalam lima pertandingan tersebut, Palace mencetak tujuh gol dan kebobolan lima kali, meski dalam dua laga Premier League mereka hanya mencetak satu gol dan tidak meraih kemenangan.

Liverpool mencatat empat kemenangan, satu hasil imbang, dan tanpa kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Pada laga terbarunya, mereka menang 3-1 atas Tottenham Hotspur di Piala Carabao, sementara kemenangan 2-1 atas Atletico Madrid di Liga Champions menjadi hasil paling signifikan dalam rangkaian tersebut. Liverpool juga menang 0-1 di kandang Bournemouth dalam laga Premier League dan bermain imbang 0-0 dengan Fulham. Dalam lima pertandingan itu, Liverpool mencetak delapan gol, kebobolan tiga kali, dan mencatat dua pertandingan tanpa kebobolan.

Crystal Palace vs Liverpool: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada April 2026, ketika Liverpool mengalahkan Crystal Palace 3-1 di Anfield dalam laga Premier League. Sebelumnya, Palace menang 0-3 di Anfield pada ajang Piala Carabao pada Oktober 2025 dan meraih kemenangan 2-1 di Selhurst Park dalam laga Premier League pada September 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Liverpool dan Crystal Palace sama-sama meraih dua kemenangan, sementara satu pertandingan berakhir imbang. Persaingan mereka berlangsung ketat di berbagai kompetisi.