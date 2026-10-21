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Cara mendapatkan tiket Crystal Palace vs Liverpool: Harga tiket Liga Primer Inggris, informasi pertandingan, penjualan tiket menjelang laga, dan lainnya

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Crystal Palace
Liverpool
Premier League

Crystal Palace menghadapi Liverpool di Liga Primer. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Dalam pertemuan terakhir mereka di Premier League pada April 2026, Liverpool F.C. meraih kemenangan 3-1 atas Crystal Palace F.C. di Anfield.

Dalam lima pertemuan kompetitif terakhir di seluruh kompetisi domestik, kedua tim berimbang dengan masing-masing meraih dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Kapan pertandingan Premier League Crystal Palace vs Liverpool dimulai?

Crystal Palace vs Liverpool berlangsung di Selhurst Park, London, pada Minggu, 8 November 2026.

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Premier League - Pekan 10
Selhurst Park

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Premier League Crystal Palace vs Liverpool?

Berikut opsi utama untuk membeli tiket pertandingan Premier League mendatang antara Crystal Palace dan Liverpool di Selhurst Park:

1. Kanal resmi klub

  • Kanal resmi klub (anggota Crystal Palace): Tiket tuan rumah terutama dialokasikan kepada pemegang tiket musiman dan anggota Crystal Palace.
  • Alokasi resmi tim tamu (Liverpool FC): Suporter Liverpool biasanya harus memiliki keanggotaan resmi dan jumlah poin tertentu dari riwayat menghadiri laga tandang agar memenuhi syarat membeli tiket melalui penjualan alokasi klub.

2. Pasar tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum kerap tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket pertandingan Premier League Crystal Palace vs Liverpool?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Premier League Crystal Palace vs Liverpool di Selhurst Park, berdasarkan kanal resmi klub dan pasar tiket sekunder:

1. Kanal resmi klub

  • Tiket dewasa (zona 1–5): £63 hingga £80, tergantung kategori tempat duduk dan pandangan dari kursi.
  • Tiket harga khusus (usia 65 tahun ke atas dan dewasa muda usia 18–21 tahun): £45 hingga £60.
  • Tiket anak (di bawah 16 tahun): £35 hingga £42.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

  • Tiket standar / masuk umum: Biasanya mulai sekitar £104 hingga £125 untuk kursi di tribun tingkat atas atau bawah, sementara harga di blok kursi dengan permintaan tinggi rata-rata jauh lebih mahal, bergantung pada ketersediaan saat itu.
  • Blok kursi di sisi panjang dan sisi pendek lapangan: Kursi standar di sisi lapangan atau belakang gawang umumnya berharga mulai £100, bergantung pada letak baris kursi dan ketersediaan tiket.
  • Paket hospitalitas dan VIP: Umumnya mulai sekitar £258 dan bisa jauh lebih mahal untuk pengalaman hari pertandingan kelas atas.

Crystal Palace vs Liverpool di Premier League: Semua yang perlu diketahui

Performa Crystal Palace vs Liverpool

Crystal Palace mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Pada laga terbarunya, Palace kalah 0-2 dari Bristol City dalam pertandingan persahabatan, setelah sebelumnya bermain imbang tanpa gol dengan Leeds United di Premier League. Hasil terbaik Palace belakangan ini adalah kemenangan 4-0 atas Lech Poznan di Liga Europa. Mereka juga mengalahkan Middlesbrough 3-0 di Piala Carabao. Dalam lima pertandingan tersebut, Palace mencetak tujuh gol dan kebobolan lima kali, meski dalam dua laga Premier League mereka hanya mencetak satu gol dan tidak meraih kemenangan.

Liverpool mencatat empat kemenangan, satu hasil imbang, dan tanpa kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Pada laga terbarunya, mereka menang 3-1 atas Tottenham Hotspur di Piala Carabao, sementara kemenangan 2-1 atas Atletico Madrid di Liga Champions menjadi hasil paling signifikan dalam rangkaian tersebut. Liverpool juga menang 0-1 di kandang Bournemouth dalam laga Premier League dan bermain imbang 0-0 dengan Fulham. Dalam lima pertandingan itu, Liverpool mencetak delapan gol, kebobolan tiga kali, dan mencatat dua pertandingan tanpa kebobolan.

CRY

CRY - Performa

LEE
S0-0
BRC
K0-2
NFO
M3-1
OL
K3-2
BHA
K5-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
LIV

LIV - Performa

BOU
M0-1
MCI
K0-3
LAS
M3-6
BRE
M1-2
VIL
M4-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Crystal Palace vs Liverpool: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada April 2026, ketika Liverpool mengalahkan Crystal Palace 3-1 di Anfield dalam laga Premier League. Sebelumnya, Palace menang 0-3 di Anfield pada ajang Piala Carabao pada Oktober 2025 dan meraih kemenangan 2-1 di Selhurst Park dalam laga Premier League pada September 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Liverpool dan Crystal Palace sama-sama meraih dua kemenangan, sementara satu pertandingan berakhir imbang. Persaingan mereka berlangsung ketat di berbagai kompetisi.

Head to Head

Crystal PalaceSeriLiverpool
3
1
1
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FT
Carabao Cup
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
3
FT
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
FT
Community Shield
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FT
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FT
9Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
M
M
K
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
7511235+1816
M
M
M
M
S
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
M
M
K
S
K
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
M
K
M
S
M
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
K
S
M
S
S
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
724196+310
S
K
S
M
S
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
K
S
M
S
S
9
Hull CityHull CityHUL
723287+19
K
S
K
S
S
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
73041115-49
K
M
K
M
K
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
K
K
M
K
S
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
M
S
M
K
S
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
S
S
S
K
S
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
K
M
S
K
M
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
7133913-46
M
K
K
S
S
16
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
7133610-46
M
S
K
S
S
17
Coventry CityCoventry CityCOV
7205614-86
K
M
M
K
K
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
M
K
S
S
K
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
K
K
K
M
S
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
K
K
K
K
S
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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