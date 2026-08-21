Cara mendapatkan tiket Crystal Palace vs Ipswich Town: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Fans Crystal Palace yang belum menyaksikan aksi para rekrutan baru musim panas, seperti Takehiro Tomiyasu, Dwight McNeil, Anan Khalaili, dan Zavier Gozo, kini punya kesempatan sempurna saat Palace menghadapi Ipswich Town di Selhurst Park dalam ajang Premier League pada Sabtu, 12 September.

Palace punya kenangan manis dari pertemuan-pertemuan terbaru melawan Ipswich, karena mereka selalu menang atas tim asal Suffolk itu dalam enam pertemuan terakhir, sebuah rangkaian yang membentang sejak 1993.

Ipswich memulai kampanye musim ini dengan solid lewat kemenangan kandang di liga atas Sunderland dan di Carabao Cup atas Leicester City, tetapi mereka tahu ini adalah maraton, bukan sprint, dan mereka harus tetap fokus musim ini.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Crystal Palace vs Ipswich Town, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan laga Premier League Crystal Palace vs Ipswich Town digelar?

Crystal Palace vs Ipswich Town akan berlangsung di Selhurst Park (London) pada Sabtu, 12 September, dengan jadwal kick-off pukul 15.00 BST.

Premier League - Pekan 4 12 Sep 2026 - 10.00 Selhurst Park

Cara membeli tiket Premier League Crystal Palace vs Ipswich Town

Ada beberapa opsi tiket yang tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitalitas, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, peraturan anti-percaloan, dan pintu putar digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah laga yang tidak digunakan kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional berdasarkan siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar, misalnya Red Memberships, One Hotspur, dan Official Membership. Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.

Pertukaran tiket resmi (penjualan kembali): Jika pertandingan habis terjual, anggota yang tidak kebagian dalam ballot bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga normal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk masyarakat umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada menit-menit terakhir, fans juga bisa membeli tiket dari platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Crystal Palace vs Ipswich Town?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Lansia, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda di tiap tim.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkat, misalnya Kategori A, B, atau C. Laga besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga normal tertinggi.

Lokasi kursi: Kursi di bagian tengah sisi panjang lapangan dan level bawah memiliki harga premium, sementara kursi level atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Keanggotaan resmi dibutuhkan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga normal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk mengikuti undian ballot atau bursa penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan mengonfirmasinya setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapat dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimum, sehingga nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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