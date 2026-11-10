Crystal Palace menjamu Hull City pada Minggu, 29 November 2026 di Selhurst Park, London.

Pertemuan kompetitif terakhir mereka berlangsung pada 14 Mei 2017, ketika Crystal Palace meraih kemenangan telak 4-0 di Selhurst Park. Sebelum laga itu, kedua tim bermain imbang 3-3 dalam pertandingan sengit di MKM Stadium pada Desember 2016.

Simak panduan dari GOAL tentang cara mendapatkan tiket Crystal Palace vs Hull City, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Crystal Palace vs Hull City di Premier League dimulai?

Pertandingan Crystal Palace vs Hull City dimulai di Selhurst Park, London, pada Minggu, 29 November 2026.

Premier League - Pekan 12 29 Nov 2026 - 09.05 Selhurst Park

Bagaimana cara membeli tiket Crystal Palace vs Hull City di Premier League?

Untuk membeli tiket pertandingan Premier League antara Crystal Palace dan Hull City, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Situs resmi Crystal Palace: Cara paling langsung dan aman bagi pendukung tuan rumah adalah melalui portal tiket resmi Crystal Palace. Tiket dirilis secara bertahap berdasarkan tingkat keanggotaan.

Cara paling langsung dan aman bagi pendukung tuan rumah adalah melalui portal tiket resmi Crystal Palace. Tiket dirilis secara bertahap berdasarkan tingkat keanggotaan. Kantor tiket resmi Hull City: Pendukung tim tamu dapat membeli tiket melalui kanal resmi Hull City karena sejumlah kursi di Selhurst Park dialokasikan khusus bagi pendukung yang datang dari luar kota.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Crystal Palace vs Hull City di Premier League?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan Premier League antara Crystal Palace dan Hull City:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum: Biasanya berkisar dari sekitar £46 untuk kursi standar di tribun bawah atau sudut stadion hingga £80 untuk kursi di area tengah dengan posisi terbaik.

Biasanya berkisar dari sekitar untuk kursi standar di tribun bawah atau sudut stadion hingga untuk kursi di area tengah dengan posisi terbaik. Keanggotaan & tiket diskon: Umumnya berkisar dari sekitar £35 hingga £60, bergantung pada kategori tempat duduk.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket masuk umum: Biasanya mulai dari sekitar £69 dengan harga rata-rata mendekati £154 .

Biasanya mulai dari sekitar dengan harga rata-rata mendekati . Premium & layanan khusus: Umumnya berkisar dari £197 hingga lebih dari £390+.

Crystal Palace vs Hull City di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Crystal Palace vs Hull City

Crystal Palace mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Laga terbarunya berakhir dengan kekalahan kandang 2-0 dari Newcastle United di Premier League, setelah sebelumnya bermain imbang 2-2 melawan Besiktas di Liga Europa. Satu-satunya kemenangan dalam rangkaian itu adalah kemenangan kandang 3-1 atas Nottingham Forest. Palace mencetak sepuluh gol dan kebobolan dua belas gol dalam lima pertandingan tersebut, sehingga catatan pertahanannya jelas menjadi perhatian.

Hull City mencatat dua hasil imbang dan dua kekalahan dalam empat pertandingan terakhirnya di Premier League. Laga terbarunya berakhir imbang 1-1 di kandang Brentford. Sebelumnya, Hull kalah 1-0 dari Fulham. Hull juga bermain imbang melawan Everton dan Chelsea pada awal rangkaian tersebut. Catatan tandangnya menunjukkan bahwa tim ini mampu meraih poin di luar kandang meski tidak selalu menemukan cara untuk menang.

Crystal Palace vs Hull City: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di Premier League pada 14 Mei 2017, ketika Crystal Palace menang 4-0 di Selhurst Park. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat di Premier League, kedua tim sama-sama meraih dua kemenangan, sementara satu pertandingan berakhir imbang. Mereka belum bertemu lagi dalam pertandingan kompetitif sejak laga pada 2017 tersebut.