Coventry City menjamu Sunderland pada Sabtu, 31 Oktober 2026 di Coventry Building Society Arena, Coventry.

Kedua tim memiliki riwayat pertandingan yang berlangsung ketat, sehingga duel pada akhir Oktober ini diperkirakan semakin sengit. Bermain di kandang, Coventry City akan berupaya memanfaatkan dukungan suporter setempat saat menghadapi Sunderland yang tangguh.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Coventry City vs Sunderland, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Coventry City vs Sunderland di Premier League dimulai?

Coventry City vs Sunderland akan dimulai di Coventry Building Society Arena, Coventry, pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Premier League - Pekan 9 31 Okt 2026 - 11.00 Coventry Building Society Arena

Bagaimana cara membeli tiket Coventry City vs Sunderland di Premier League?

Jika ingin membeli tiket pertandingan Premier League antara Coventry City dan Sunderland, ada beberapa pilihan utama:

1. Kanal resmi klub

Loket tiket resmi klub: Tiket biasanya dijual langsung melalui masing-masing klub. Untuk pertandingan kandang di Coventry Building Society Arena, tiket dapat dibeli melalui portal tiket daring resmi Coventry City atau dengan mendatangi maupun menghubungi loket tiket klub. Anggota klub biasanya mendapat kesempatan membeli lebih awal sebelum penjualan umum dibuka.

Paket layanan premium hari pertandingan: Kedua klub menawarkan pilihan layanan premium VIP dan korporat yang mencakup tiket pertandingan, kursi premium, jamuan makan, serta akses ke ruang tunggu. Paket ini dapat dibeli langsung melalui departemen layanan premium resmi klub.

2. Bursa tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui jalur resmi klub telah habis terjual, tiket reguler sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub . Platform tersebut memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi tiket dari jalur utama sudah habis.

Berapa harga tiket Coventry City vs Sunderland di Premier League?

Berikut harga dan rincian kategori tiket pertandingan Premier League antara Coventry City dan Sunderland, berdasarkan kanal resmi dan bursa tiket sekunder:

1. Kanal resmi klub

Tiket reguler (tribune tuan rumah, Coventry City): Harga resmi tiket pertandingan standar untuk dewasa biasanya berkisar antara £30 hingga £55 , bergantung pada tingkatan harga, tribune, dan blok tempat duduk. Sementara itu, harga tiket dengan potongan untuk anak-anak, dewasa muda, dan lansia umumnya berkisar antara £15 hingga £35 .

Tribune suporter tim tamu: Berdasarkan peraturan Premier League, harga tiket reguler bagi suporter tim tamu dewasa dibatasi maksimal £30 .

Paket layanan premium hari pertandingan: Harga kursi eksekutif dan paket layanan VIP mulai dari sekitar £120 hingga £250+ per orang. Paket ini biasanya mencakup kursi premium berbantalan, program pertandingan, serta akses ke ruang tunggu privat dan pilihan bersantap.

2. Bursa tiket sekunder

Jika tiket resmi yang dijual langsung oleh klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHubmenawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Kursi standar di tribune tuan rumah dan tim tamu: Harga tiket reguler standar umumnya mulai dari sekitar £130 hingga £160 , bergantung pada tingkat permintaan untuk pertandingan tersebut.

Tribune sisi lapangan dan area tengah premium: Harga blok dengan pemandangan lebih baik di sepanjang sisi lapangan kerap berkisar antara £200 hingga £450+ seiring berkurangnya ketersediaan tiket menjelang hari pertandingan.

Coventry City vs Sunderland di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Coventry City vs Sunderland

Coventry meraih satu kemenangan, tanpa hasil imbang, dan menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil terbarunya adalah kemenangan 1-0 atas Nottingham Forest di Premier League pada 19 September, meski itu menjadi satu-satunya hasil positif di tengah periode sulit. Sebelumnya dalam rangkaian tersebut, Coventry kalah 5-0 dari Brighton di liga. Dalam lima pertandingan itu, Coventry mencetak tiga gol dan kebobolan sepuluh kali.

Sunderland meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Laga terbarunya berakhir dengan kekalahan 5-3 dari Manchester City di Premier League pada 20 September. Sebelumnya, Sunderland mengalahkan AZ Alkmaar 1-0 di Liga Europa dan bermain imbang 1-1 dengan Brentford di liga. Dalam lima pertandingan itu, Sunderland mencetak enam gol dan kebobolan sembilan kali.

Coventry City vs Sunderland: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di Championship pada 13 Mei 2025, ketika Sunderland dan Coventry bermain imbang 1-1. Dalam lima pertemuan terakhir, yang semuanya berlangsung di Championship, Sunderland menang dua kali, Coventry menang dua kali, dan satu pertandingan berakhir imbang. Kedua tim juga bermain imbang 2-2 pada November 2024, sementara Sunderland menang 2-1 di kandang Coventry pada Mei 2025 dan Coventry menang 3-0 di kandang pada Maret 2025.