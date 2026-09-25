Coventry City akan menghadapi Newcastle United pada Senin, 12 Oktober 2026 di Coventry Building Society Arena, Coventry.

Coventry City dan Newcastle United memiliki rivalitas historis yang sudah berlangsung lama dan berakar dari kasta tertinggi sepak bola Inggris. Pertemuan kompetitif terakhir mereka terjadi pada Februari 2010 dalam laga Championship EFL, ketika Newcastle meraih kemenangan meyakinkan 4-1 di St. James' Park.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Coventry City vs Newcastle United, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Coventry City vs Newcastle United di Premier League?

Coventry City vs Newcastle United akan digelar di Coventry Building Society Arena, Coventry, pada Senin, 12 Oktober 2026.

Premier League - Pekan 6 12 Okt 2026 - 15.00 Coventry Building Society Arena

Bagaimana cara membeli tiket Premier League Coventry City vs Newcastle United?

Untuk membeli tiket pertandingan Premier League Coventry City vs Newcastle United di Coventry Building Society Arena, ada beberapa jalur resmi dan sekunder tergantung apakah Anda menginginkan tempat duduk kandang atau tandang.

1. Tiket kandang resmi (tribune Coventry City)

Situs resmi: Tiket dijual melalui portal e-ticketing resmi Coventry City.

Prioritas keanggotaan: Untuk mengakses tiket kandang reguler, Anda biasanya memerlukan Coventry City Membership resmi. Anggota berbayar mendapat prioritas pertama ketika tiket pertandingan mulai dijual melalui perilisan bertahap atau sistem ballot.

Penjualan umum: Jika masih ada tiket tersisa setelah pemegang tiket musiman dan anggota membeli jatah mereka, tiket akan dijual secara umum kepada publik. Namun, pertandingan Premier League dengan permintaan tinggi jarang mencapai tahap penjualan umum.

2. Tiket tandang resmi (tribune Newcastle United)

Situs resmi: Tiket tandang ditangani langsung oleh Newcastle United melalui platform ticketing resmi mereka.

Poin loyalitas & keanggotaan: Alokasi tandang untuk pertandingan Premier League sangat terbatas. Newcastle United mendistribusikan tiket tandang berdasarkan skema poin loyalitas tandang mereka untuk pemegang tiket musiman dan anggota berbayar "Mags". Tiket-tiket ini secara konsisten habis terjual untuk para suporter lama.

3. Hospitality hari pertandingan (tidak memerlukan keanggotaan)

Jika Anda tidak memiliki keanggotaan klub atau poin prioritas, memesan Paket Hospitality Hari Pertandingan resmi langsung melalui Coventry City FC adalah cara paling andal untuk menjamin tiket.

Berapa harga tiket Premier League Coventry City vs Newcastle United?

Untuk pertandingan Premier League antara Coventry City dan Newcastle United di Coventry Building Society Arena, harga tiket bervariasi tergantung apakah Anda membeli melalui kanal resmi klub atau platform penjualan ulang sekunder:

1. Harga resmi klub (harga nominal)

Jika dibeli langsung melalui klub, tiket standar Premier League dibatasi atau dipatok dalam beberapa tingkatan harga tetap:

Tiket reguler (kandang - tribune Coventry City): Tiket hari pertandingan standar biasanya berkisar dari £30 hingga £55 untuk dewasa, tergantung kategori tempat duduk dan tribune, dengan harga konsesi (junior, lansia, dewasa muda) biasanya berkisar dari £15 hingga £35 .

Suporter tandang (tribune Newcastle United): Berdasarkan aturan Premier League, tiket tandang reguler untuk dewasa dibatasi ketat pada harga maksimum £30 .

Paket hospitality hari pertandingan: Tempat duduk eksekutif dan paket hospitality VIP dimulai dari sekitar £120 hingga £250+ per orang, tergantung opsi makan dan akses lounge.

2. Platform ticketing sekunder

Karena permintaan untuk pertandingan Premier League tinggi, tiket di platform ticketing sekunder seperti StubHub diperdagangkan dengan harga pasar dinamis yang didorong oleh pasokan:

Harga awal: Listing penjualan ulang umumnya dimulai dari sekitar £230 hingga £250 untuk tempat duduk standar di tribune kandang.

Harga rata-rata: Kursi premium di area tengah atau sektor dengan permintaan tinggi sering berada di kisaran £300 hingga £600+ .

Coventry City vs Newcastle United di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Coventry City vs Newcastle United

Coventry meraih satu kemenangan, tidak sekali pun imbang, dan menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Satu-satunya kemenangan mereka datang saat melawan Plymouth Argyle di Carabao Cup, sementara tiga laga Premier League mereka berakhir dengan kekalahan dari Arsenal (3-0), Hull City (0-1), dan Manchester City (1-0). Dalam lima pertandingan itu, Sky Blues mencetak enam gol dan kebobolan lima, meski catatan mereka di kasta tertinggi hanya menunjukkan dua gol dalam tiga laga liga.

Newcastle meraih tiga kemenangan, dua kali imbang, dan tidak kalah dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 0-1 di kandang Millwall di Carabao Cup, dan mereka bermain imbang 2-2 di markas Bournemouth pada laga Premier League sebelumnya. Newcastle telah mencetak 10 gol dan kebobolan tujuh dalam rangkaian lima pertandingan tersebut, dengan kemenangan tandang beruntun atas Tottenham (0-2) dan West Brom (3-2) menonjolkan produktivitas serangan mereka.

Coventry City vs Newcastle United: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Championship pada Februari 2010, ketika Newcastle menang 4-1 di St James' Park. Dalam lima pertemuan head-to-head yang tercatat, Newcastle menang empat kali dan Coventry sekali, dengan Newcastle mencetak 13 gol berbanding empat milik Coventry. Kedua tim belum bertemu di Premier League sejak Januari 2001, ketika Newcastle menang 3-1.