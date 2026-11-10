Cara mendapatkan tiket Coventry City vs Ipswich Town: Harga tiket Premier League, informasi pertandingan, penjualan tiket menjelang laga, dan lainnya

Coventry City menjamu Ipswich Town pada Selasa, 1 Desember 2026 di Coventry Building Society Arena.

Dalam pertemuan-pertemuan terakhir, Ipswich Town lebih unggul. Mereka meraih kemenangan 3-0 di Portman Road dan 2-0 di Coventry Building Society Arena pada musim Championship 2025-26. Ipswich juga menang meyakinkan dalam pertemuan Piala FA pada Februari 2025, saat mengalahkan Coventry 4-1 di kandang lawan.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Coventry City vs Ipswich Town, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Coventry City vs Ipswich Town di Liga Primer dimulai?

Coventry City vs Ipswich Town berlangsung di Coventry Building Society Arena pada Selasa, 1 Desember 2026.

Premier League - Pekan 13 1 Des 2026 - 15.00 Coventry Building Society Arena

Bagaimana cara membeli tiket Coventry City vs Ipswich Town di Liga Primer?

Untuk membeli tiket pertandingan Liga Primer Coventry City vs Ipswich Town mendatang, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Tiket terutama dapat dibeli langsung melalui portal penjualan tiket resmi Coventry City FC atau situs resmi Ipswich Town bagi suporter tim tamu, bergantung pada ketersediaan, status keanggotaan klub, dan poin loyalitas.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket dari kanal resmi klub sudah habis terjual, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Primer mendatang ketika alokasi tiket dari kanal utama telah habis.

Berapa harga tiket Coventry City vs Ipswich Town di Liga Primer?

Berikut perincian harga tiket untuk pertandingan Liga Primer Coventry City vs Ipswich Town mendatang:

1. Kanal resmi klub

Zona standar & keluarga: Biasanya berkisar antara £30 hingga £55.

Biasanya berkisar antara Zona premium: Umumnya mulai dari £42 dan dapat melampaui £80 .

Umumnya mulai dari dan dapat melampaui . Paket layanan eksekutif: Umumnya berkisar antara £120 hingga £250+.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan langsung klub habis terjual, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tiket penjualan kembali termurah: Umumnya mulai dari sekitar £95 hingga £130 .

Umumnya mulai dari sekitar . Variasi harga menurut tribune: Berkisar antara £110 hingga £160 , sedangkan kursi dengan posisi lebih baik di blok barat atau tengah sering kali mulai dari £210 hingga £280+ .

Berkisar antara , sedangkan kursi dengan posisi lebih baik di blok barat atau tengah sering kali mulai dari . Penjualan kembali untuk tiket dengan permintaan tinggi / premium: Umumnya mulai dari sekitar £400+ untuk blok premium.

Coventry City vs Ipswich Town di Liga Primer: Semua yang perlu diketahui

Performa Coventry City vs Ipswich Town

Coventry menang dua kali, kalah tiga kali, dan tidak meraih hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan mencetak sembilan gol dan kebobolan delapan gol. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan kandang 1-0 dari Fulham di Liga Primer, yang menjadi kekalahan kedua beruntun di liga setelah takluk 3-1 dari Tottenham. Sebelumnya dalam rangkaian itu, mereka meraih kemenangan 4-1 atas Newcastle United di Liga Primer, yang tetap menjadi hasil paling mengesankan dalam periode tersebut. Coventry kebobolan dalam kelima pertandingan itu.

Ipswich menang sekali, imbang sekali, dan kalah tiga kali dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbaru mereka berakhir imbang 1-1 di markas Nottingham Forest. Rangkaian itu juga mencakup kekalahan 3-2 dari Manchester City dan kemenangan 2-1 atas Fulham. Dalam lima pertandingan tersebut, mereka mencetak tujuh gol dan kebobolan sembilan gol. Kemenangan atas Fulham menjadi penampilan paling menyeluruh mereka dalam periode itu.

Coventry City vs Ipswich Town: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di Championship pada 29 Desember 2025, ketika Ipswich Town mengalahkan Coventry City 2-0 di Coventry Building Society Arena. Dalam lima pertemuan terakhir, Ipswich memiliki rekor lebih baik dengan empat kemenangan, sementara Coventry menang sekali. Pada periode itu, Ipswich mencetak 11 gol dan kebobolan empat gol, termasuk saat menang 4-1 di Piala FA dan 3-0 di Portman Road dalam laga Championship pada Desember 2025.