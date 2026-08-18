Cara mendapatkan tiket Coventry City vs Hull City: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Coventry harus bertandang ke London untuk menghadapi juara Premier League, Arsenal, dalam laga pembuka musim mereka. Beruntung bagi Sky Blues, duel kandang pertama mereka pada kampanye baru ini jauh lebih bersahabat, saat mereka berhadapan langsung dengan sesama tim promosi, Hull City, di Coventry Building Society Arena pada Sabtu, 29 Agustus.

Tim juara Championship asuhan Frank Lampard menutup musim dengan gemilang, mengalahkan tiga lawan terakhir mereka dan mencetak 12 gol ke gawang mereka, saat mereka melaju menuju gelar dengan selisih 11 poin. Namun, performa kandang mereka sangat mengesankan sepanjang musim, karena mereka hanya menelan dua kekalahan di hadapan pendukung setia Coventry, dan keduanya terjadi melawan tim empat besar.

Akankah Coventry berjaya di kandang kali ini? Anda bisa mengetahuinya secara langsung dengan memesan tiket pertandingan. Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mengamankan tiket Coventry City vs Hull City, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Coventry City vs Hull City digelar?

Coventry City vs Hull City dijadwalkan kick-off pada pukul 15.00 BST pada Sabtu, 29 Agustus, di Coventry Building Society Arena, Coventry.

Premier League - Pekan 2 29 Agu 2026 - 10.00 Coventry Building Society Arena

Cara membeli tiket Premier League Coventry City vs Hull City

Beragam opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, peraturan anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak terpakai kepada klub.

Anggota klub resmi berbayar (sistem undian): Antrean online tradisional berdasarkan siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam jangka waktu tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk masuk ke undian.

Pertukaran tiket resmi (penjualan kembali): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam undian dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga normal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika ingin mendapatkan tiket last-minute, fan juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Coventry City vs Hull City?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Tingkatan usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Pelajar, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda dari satu tim ke tim lain.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkat (misalnya Kategori A, B, atau C). Duel besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga normal tertinggi.

Lokasi kursi: Kursi di tengah sisi lapangan dan tribun bawah dipatok dengan harga premium, sementara kursi tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Keanggotaan resmi diperlukan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga normal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Keanggotaan Resmi Klub berbayar yang aktif untuk mengikuti undian atau pertukaran penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski harga tiket tandang dibatasi £30, tiket tersebut termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimum, sehingga nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

Rekor pertemuan terbaru

Kabar tim & skuad