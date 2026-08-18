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Premier League
team-logoCoventry City
Coventry Building Society Arena
team-logoHull City
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Cara mendapatkan tiket Coventry City vs Hull City: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

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Premier League
Coventry City
Hull City

Coventry kembali ke kasta teratas Inggris dan Anda bisa memesan tiket untuk laga kandang pertama mereka di Premier League

Coventry harus bertandang ke London untuk menghadapi juara Premier League, Arsenal, dalam laga pembuka musim mereka. Beruntung bagi Sky Blues, duel kandang pertama mereka pada kampanye baru ini jauh lebih bersahabat, saat mereka berhadapan langsung dengan sesama tim promosi, Hull City, di Coventry Building Society Arena pada Sabtu, 29 Agustus.

Tim juara Championship asuhan Frank Lampard menutup musim dengan gemilang, mengalahkan tiga lawan terakhir mereka dan mencetak 12 gol ke gawang mereka, saat mereka melaju menuju gelar dengan selisih 11 poin. Namun, performa kandang mereka sangat mengesankan sepanjang musim, karena mereka hanya menelan dua kekalahan di hadapan pendukung setia Coventry, dan keduanya terjadi melawan tim empat besar.

Akankah Coventry berjaya di kandang kali ini? Anda bisa mengetahuinya secara langsung dengan memesan tiket pertandingan. Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mengamankan tiket Coventry City vs Hull City, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Coventry City vs Hull City digelar?

Coventry City vs Hull City dijadwalkan kick-off pada pukul 15.00 BST pada Sabtu, 29 Agustus, di Coventry Building Society Arena, Coventry.

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Premier League - Pekan 2
Coventry Building Society Arena

Cara membeli tiket Premier League Coventry City vs Hull City

Beragam opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, peraturan anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak terpakai kepada klub.
  • Anggota klub resmi berbayar (sistem undian): Antrean online tradisional berdasarkan siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam jangka waktu tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk masuk ke undian.
  • Pertukaran tiket resmi (penjualan kembali): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam undian dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga normal melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika ingin mendapatkan tiket last-minute, fan juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Coventry City vs Hull City?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

  • Tingkatan usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Pelajar, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda dari satu tim ke tim lain.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkat (misalnya Kategori A, B, atau C). Duel besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga normal tertinggi.
  • Lokasi kursi: Kursi di tengah sisi lapangan dan tribun bawah dipatok dengan harga premium, sementara kursi tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.
  • Keanggotaan resmi diperlukan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga normal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Keanggotaan Resmi Klub berbayar yang aktif untuk mengikuti undian atau pertukaran penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski harga tiket tandang dibatasi £30, tiket tersebut termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimum, sehingga nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

COV

COV - Performa

NOR
S0-0
ESP
M3-1
ASM
M2-0
ARS
K3-0
PLY
M2-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
HUL

HUL - Performa

KAS
S1-1
SGE
K2-0
NCE
S0-0
MUN
M2-0
STK
M1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
4/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
0/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Rekor pertemuan terbaru

Head to Head

Coventry CitySeriHull City
1
3
1
Championship
Hull City badge
Hull City
HUL
0
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
FT
Championship
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
Hull City badge
Hull City
HUL
0
FT
Championship
Hull City badge
Hull City
HUL
1
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
FT
Championship
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
Hull City badge
Hull City
HUL
1
FT
Championship
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
Hull City badge
Hull City
HUL
3
FT
5Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Kabar tim & skuad

Susunan Pemain Coventry City vs Hull City

4-2-3-1
Coventry City crest
Coventry City
COV
Formasi
Hull City crest
Hull City
HUL
3-4-3
C. RushworthC. RushworthB. ThomasB. ThomasJ. DasilvaJ. DasilvaA. AmendaA. AmendaM. van EwijkM. van EwijkM. GrimesM. GrimesC. YirenkyiC. YirenkyiJ. RudoniJ. RudoniL. TchaounaL. TchaounaE. Mason-ClarkE. Mason-ClarkT. AwoniyiT. AwoniyiK. TzolakisK. TzolakisN. MendyN. MendyJ. EganJ. EganS. AjayiS. AjayiR. SlaterR. SlaterH. MoritaH. MoritaL. CoyleL. CoyleR. GilesR. GilesM. BelloumiM. Belloumiteam-logoE. StroudO. McBurnieO. McBurnie
Hull City crest
Hull City
HUL
4-2-3-1
Coventry City

Susunan Pemain Utama

Hull City

Pemain Pengganti

Manajer

  • F. Lampard
  • S. Jakirovic
Coventry City

Cedera dan Larangan Bermain

Hull City

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
M
M
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
M
M
S
K
M
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
M
S
S
S
M
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
S
M
S
S
M
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
M
S
M
S
S
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
M
S
S
S
M
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
S
S
M
M
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
M
K
S
M
S
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
S
K
M
M
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
M
K
K
M
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
S
K
S
M
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
M
S
S
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
S
M
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
S
K
M
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
M
K
S
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
S
S
S
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
M
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
S
S
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
S
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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