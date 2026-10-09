Coventry City menjamu Fulham pada Sabtu, 24 Oktober 2026 di Coventry Building Society Arena, Coventry.

Ditangani Frank Lampard, Coventry City memasuki hari pertandingan dengan upaya memperbaiki organisasi pertahanan mereka di awal musim serta performa secara keseluruhan. Sementara itu, skuad Fulham asuhan Marco Silva bertandang ke Coventry dengan tujuan mengamankan poin tandang krusial untuk membangun momentum dalam kampanye liga.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Coventry City vs Fulham, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Premier League Coventry City vs Fulham?

Premier League - Pekan 8 24 Okt 2026 - 10.00 Coventry Building Society Arena

Bagaimana cara membeli tiket Premier League Coventry City vs Fulham?

Untuk membeli tiket pertandingan Premier League Coventry City vs Fulham di Coventry Building Society Arena, Anda memiliki beberapa opsi tergantung pada ketersediaan dan status keanggotaan:

1. Saluran resmi utama

Kantor Tiket Resmi Coventry City (penjualan utama tuan rumah) — suporter tuan rumah dapat membeli langsung melalui portal tiket resmi Coventry City, dengan prioritas berdasarkan tingkat keanggotaan klub, pemegang tiket musiman, dan penjualan umum.

Alokasi tiket tandang resmi Fulham — penggemar tim tamu harus membeli tiket melalui situs resmi Fulham FC atau kantor tiket, yang mensyaratkan keanggotaan klub yang valid dan poin loyalitas untuk laga tandang Premier League.

2. Platform tiket sekunder

Platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub sering memiliki kursi yang dijual kembali jika tiket resmi habis terjual, meski harga bisa berbeda dari harga nominal.

Berapa harga tiket Premier League Coventry City vs Fulham?

Harga tiket Premier League untuk Coventry City vs Fulham di Coventry Building Society Arena bervariasi tergantung kategori dan saluran penjualan:

1. Tiket utama klub (harga nominal)

Tiket dewasa standar: Tiket pertandingan tunggal diperkirakan berada di kisaran £35 hingga £55 , tergantung zona tempat duduk dan kategorisasi pertandingan.

Konsesi (lansia & dewasa muda): Biasanya berada di kisaran £25 hingga £40 .

Junior (di bawah 18 tahun / di bawah 14 tahun): Tiket pertandingan individu standar umumnya berharga antara £15 dan £25 (turun menjadi £10 hingga £15 di Family Zone yang ditentukan).

Alokasi suporter tandang: Aturan Premier League membatasi harga tiket tandang dewasa pada £30 bagi penggemar Fulham yang berkunjung.

2. Marketplace tiket sekunder

Karena tiket standar untuk pertandingan dengan permintaan tinggi melawan lawan papan atas biasanya habis terjual selama fase penjualan resmi untuk anggota, tiket di platform penjualan tiket sekunder sepertiStubHubberfluktuasi berdasarkan permintaan pasar:

Kursi resale standar: Marketplace tiket sekunder saat ini menampilkan kursi General Admission mulai sekitar £80 hingga £120 karena tingginya permintaan.

Kursi premium & prime viewing: Kursi tengah tribun bawah atau listing yang tersedia di saat-saat akhir sering berada di kisaran £150 hingga £300+ .

Coventry City vs Fulham Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Coventry City vs Fulham

Coventry mencatat satu kemenangan, tanpa hasil imbang, dan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Nottingham Forest di Premier League, yang mengakhiri rangkaian hasil yang juga mencakup kekalahan 5-0 dari Brighton dan kekalahan 1-0 dari Hull City. Dalam lima laga tersebut, Coventry mencetak dua gol dan kebobolan 10 gol, mencerminkan rapuhnya pertahanan yang mewarnai awal kampanye mereka.

Lima pertandingan terakhir Fulham menghasilkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Laga liga terbaru mereka berakhir 1-1 melawan Manchester United, sementara mereka mengalahkan West Ham 3-2 di Carabao Cup. Hasil imbang tanpa gol melawan Liverpool menjadi performa bertahan terbaik mereka dalam rangkaian tersebut, meski kekalahan dari Crystal Palace dan Sunderland menahan ekspektasi. Fulham mencetak tujuh gol dalam lima pertandingan itu dan kebobolan enam gol.

Coventry City vs Fulham: Rekor head-to-head terbaru

Rekor head-to-head antara kedua klub ini dalam data yang tersedia membentang hingga era Championship. Pertemuan terbaru memperlihatkan Coventry mengalahkan Fulham 4-1 di kandang pada Oktober 2021, sementara Fulham membalas dengan kemenangan 3-1 di Craven Cottage pada April 2022. Dalam dua pertandingan tersebut, Coventry meraih satu kemenangan dan Fulham juga satu kemenangan, dengan total delapan gol tercipta.