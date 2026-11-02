Coventry City menjamu Crystal Palace pada Sabtu, 21 November 2026 di Coventry Building Society Arena.

Pertemuan kompetitif terakhir mereka berlangsung pada 6 Maret 2012 di EFL Championship dan berakhir imbang 1-1 setelah pertandingan yang sengit. Sepanjang sejarah, laga antara kedua klub ini kerap berlangsung ketat, tanpa ada satu pun yang sangat mendominasi dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya.

GOAL GOAL memberikan semua informasi yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Coventry City vs Crystal Palace, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Coventry City vs Crystal Palace di Premier League dimulai?

Pertandingan Coventry City vs Crystal Palace dimulai di Coventry Building Society Arena pada Sabtu, 21 November 2026.

Premier League - Pekan 11 21 Nov 2026 - 10.00 Coventry Building Society Arena

Bagaimana cara membeli tiket Coventry City vs Crystal Palace di Premier League?

Untuk mendapatkan tiket pertandingan Premier League mendatang antara Coventry City dan Crystal Palace, Anda dapat mempertimbangkan sejumlah pilihan sesuai status keanggotaan klub dan platform pembelian yang Anda inginkan:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat mengecek langsung portal tiket resmi Coventry City untuk tiket laga kandang, atau situs resmi Crystal Palace untuk informasi alokasi tiket tim tamu. Pembelian melalui kanal resmi biasanya mensyaratkan keanggotaan klub atau jenis tiket musiman tertentu pada tahap awal penjualan prioritas.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah habis terjual, tiket reguler sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Coventry City vs Crystal Palace di Premier League?

Harga tiket pertandingan Premier League mendatang antara Coventry City dan Crystal Palace sangat bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau pasar tiket sekunder:

1. Kanal resmi klub

Tiket reguler dewasa: Umumnya mulai sekitar £100 untuk kategori tempat duduk standar.

Umumnya mulai sekitar untuk kategori tempat duduk standar. Periode prioritas anggota/pemegang tiket musiman: Pembelian dengan harga resmi biasanya mensyaratkan keanggotaan klub yang masih aktif atau kategori suporter yang memenuhi syarat selama periode awal penjualan, dengan harga yang berbeda menurut kategori usia, seperti potongan harga untuk anak-anak dan lansia.

Pembelian dengan harga resmi biasanya mensyaratkan keanggotaan klub yang masih aktif atau kategori suporter yang memenuhi syarat selama periode awal penjualan, dengan harga yang berbeda menurut kategori usia, seperti potongan harga untuk anak-anak dan lansia. Paket hospitalitas: Pilihan resmi VIP dan paket hospitalitas yang ditawarkan langsung oleh klub memiliki harga lebih tinggi, bergantung pada fasilitas tambahan berupa jamuan makan pada hari pertandingan dan akses ke ruang tunggu.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis terjual, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Harga tiket termurah: Harga awal tempat duduk yang tersedia berkisar dari £157 hingga £219 untuk bagian tribun atas atau area dengan pandangan standar.

Harga awal tempat duduk yang tersedia berkisar dari hingga untuk bagian tribun atas atau area dengan pandangan standar. Tempat duduk tribun bawah dan bagian tengah: Harga tiket kategori menengah berkisar antara £256 dan £260 , bergantung pada tingkat permintaan dan keterbatasan ketersediaan tiket.

Harga tiket kategori menengah berkisar antara dan , bergantung pada tingkat permintaan dan keterbatasan ketersediaan tiket. Tiket premium yang dijual kembali: Harga tiket premium yang ditawarkan sering kali melampaui £1.000, bergantung pada platform dan letak baris tempat duduk.

Coventry City vs Crystal Palace di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Coventry City vs Crystal Palace

Coventry meraih dua kemenangan dan menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Laga terakhir mereka berakhir dengan kemenangan 4-1 atas Newcastle United di Premier League. Mereka juga menang 1-0 di kandang Nottingham Forest dalam rangkaian lima laga tersebut. Coventry mencetak tujuh gol dan kebobolan sembilan kali dalam lima pertandingan itu. Dua kemenangan belakangan ini mengindikasikan bahwa tim mulai menemukan ritmenya.

Crystal Palace meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 5-0 dari Brighton di Premier League, setelah sebelumnya kalah 3-2 dari Lyon di Liga Europa. Palace sempat mengalahkan Nottingham Forest 3-1 di liga sebelum rangkaian kekalahan tersebut, tetapi mereka kebobolan lima belas gol dalam lima pertandingan itu, mencerminkan lini pertahanan yang tengah mendapat tekanan.

Coventry City vs Crystal Palace: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Maret 2012, ketika Coventry City dan Crystal Palace bermain imbang 1-1 di Championship. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Crystal Palace memiliki rekor lebih baik dengan tiga kemenangan berbanding dua milik Coventry. Sebagian besar pertemuan itu berlangsung di Championship pada periode 2010 hingga 2012.