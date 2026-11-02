Coventry City menjamu Crystal Palace pada Sabtu, 21 November 2026 di Coventry Building Society Arena.

Pertemuan kompetitif terakhir mereka berlangsung pada 6 Maret 2012 di EFL Championship dan berakhir imbang 1-1 setelah berlangsung sengit. Secara historis, laga antara kedua klub ini kerap berjalan ketat, tanpa ada satu pihak pun yang mendominasi pertemuan-pertemuan sebelumnya.

Simak panduan dari GOAL tentang segala hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Coventry City vs Crystal Palace, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Coventry City vs Crystal Palace di Premier League dimulai?

Pertandingan Coventry City vs Crystal Palace dimulai di Coventry Building Society Arena pada Sabtu, 21 November 2026.

Premier League - Pekan 11 21 Nov 2026 - 10.00 Coventry Building Society Arena

Bagaimana cara membeli tiket Coventry City vs Crystal Palace di Premier League?

Untuk mendapatkan tiket pertandingan Premier League mendatang antara Coventry City dan Crystal Palace, Anda dapat mempertimbangkan beberapa pilihan, bergantung pada status keanggotaan klub dan platform pembelian yang diinginkan:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat mengecek portal penjualan tiket resmi Coventry City untuk tiket pertandingan kandang, atau situs resmi Crystal Palace untuk informasi alokasi tiket tandang. Pembelian melalui kanal resmi biasanya mensyaratkan keanggotaan klub atau jenis tiket terusan tertentu selama periode awal penjualan prioritas.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Coventry City vs Crystal Palace di Premier League?

Harga tiket pertandingan Premier League mendatang antara Coventry City dan Crystal Palace sangat bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau pasar sekunder:

1. Kanal resmi klub

Tiket reguler dewasa: Umumnya mulai dari sekitar £100 untuk kategori tempat duduk standar.

Umumnya mulai dari sekitar untuk kategori tempat duduk standar. Periode prioritas anggota / pemegang tiket terusan: Pembelian dengan harga resmi biasanya mensyaratkan keanggotaan klub yang aktif atau kategori suporter yang memenuhi syarat selama periode awal penjualan, dengan harga yang dibedakan menurut kelompok usia, seperti tarif khusus untuk anak-anak dan lansia.

Pembelian dengan harga resmi biasanya mensyaratkan keanggotaan klub yang aktif atau kategori suporter yang memenuhi syarat selama periode awal penjualan, dengan harga yang dibedakan menurut kelompok usia, seperti tarif khusus untuk anak-anak dan lansia. Paket hospitality: Pilihan paket VIP dan hospitality resmi yang disediakan langsung oleh klub memiliki harga lebih tinggi, bergantung pada fasilitas makan saat hari pertandingan dan akses ke ruang tunggu yang menyertainya.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dalam penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Harga tiket termurah: Harga awal kursi yang tersedia berkisar dari £157 hingga £219 untuk area tribun atas atau area dengan pandangan standar.

Harga awal kursi yang tersedia berkisar dari hingga untuk area tribun atas atau area dengan pandangan standar. Tempat duduk tribun bawah dan bagian tengah: Harga tiket kelas menengah berkisar antara £256 dan £260 , bergantung pada permintaan secara keseluruhan dan terbatasnya ketersediaan tiket.

Harga tiket kelas menengah berkisar antara dan , bergantung pada permintaan secara keseluruhan dan terbatasnya ketersediaan tiket. Penawaran tiket premium di pasar sekunder: Harga tiket premium yang ditawarkan kerap melebihi £1.000, bergantung pada platform dan letak persis baris tempat duduk.

Coventry City vs Crystal Palace di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Coventry City vs Crystal Palace

Coventry meraih dua kemenangan dan menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Pada laga terbarunya, Coventry menang 4-1 atas Newcastle United di Premier League. Coventry juga meraih kemenangan 1-0 di kandang Nottingham Forest sebelumnya dalam rentang tersebut. Coventry City mencetak tujuh gol dan kebobolan sembilan kali dalam lima pertandingan itu, dengan dua kemenangan terakhir mengindikasikan bahwa tim ini mulai menemukan ritmenya.

Crystal Palace meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Hasil terbarunya adalah kekalahan 5-0 dari Brighton di Premier League, setelah sebelumnya kalah 3-2 dari Lyon di Liga Europa. Sebelum rentetan kekalahan itu, Palace memang mengalahkan Nottingham Forest 3-1 di liga. Namun, Palace kebobolan lima belas gol dalam lima pertandingan tersebut, yang mencerminkan lini pertahanan yang tengah mendapat tekanan.

Coventry City vs Crystal Palace: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Maret 2012, ketika Coventry City dan Crystal Palace bermain imbang 1-1 di Championship. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Crystal Palace memiliki rekor lebih baik dengan tiga kemenangan berbanding dua milik Coventry. Sebagian besar pertemuan tersebut berlangsung di Championship pada periode 2010-12.