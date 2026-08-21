Cara mendapatkan tiket Coventry City vs Brighton & Hove Albion: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Setelah baru-baru ini menjalani dua laga tandang beruntun melawan dua tim yang dijagokan dalam perburuan gelar Premier League, Arsenal dan Manchester City, Coventry City asuhan Frank Lampard tentu lega bisa kembali bermain di kandang pada Minggu, 13 September, saat menghadapi Brighton.

Setelah memenangi 6 dari 8 laga kandang terakhir mereka musim lalu, dengan mencetak setidaknya 2 gol di setiap kemenangan tersebut, para pendukung setia Sky Blues kini terbiasa dengan pertandingan-pertandingan menghibur di Coventry Building Society Arena dan akan antusias kembali membeli tiket laga kandang. Jangan sampai kehabisan dan amankan kursi Anda hari ini.

Brighton tentu tidak akan mudah ditaklukkan. Seagulls asuhan Fabian Hürzeler berhasil menang dalam dua dari tiga laga tandang mereka melawan tim promosi musim lalu dan akan percaya diri untuk pulang dengan membawa 3 poin dari sini.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Coventry City vs Brighton & Hove Albion, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan laga Premier League Coventry City vs Brighton & Hove Albion digelar?

Coventry City menghadapi Brighton & Hove Albion di Coventry Building Society Arena (Coventry) pada Minggu, 13 September, dengan jadwal kick-off pukul 14.00 BST.

Premier League - Pekan 4 13 Sep 2026 - 09.00 Coventry Building Society Arena

Cara membeli tiket Premier League Coventry City vs Brighton & Hove Albion

Tersedia berbagai opsi tiket untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena tingginya permintaan global, adanya undang-undang anti-percaloan, dan pintu putar digital 100%, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah laga yang tidak digunakan kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional berdasarkan siapa cepat dia dapat kini telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.

Official Ticket Exchange (penjualan kembali): Jika sebuah pertandingan habis terjual, anggota yang gagal mendapatkan tiket dalam ballot bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika ingin mencari tiket last-minute, fans juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Coventry City vs Brighton & Hove Albion?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Lansia, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda antara satu tim dan tim lainnya.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkat (misalnya, Kategori A, B, atau C). Duel besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.

Lokasi kursi: Kursi di area tengah sisi lapangan dan tribun bawah dibanderol premium, sementara kursi tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Butuh keanggotaan resmi: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk mengikuti undian ballot atau bursa penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas wajib harga £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski harga tiket tandang dibatasi £30, tiket tersebut termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi untuk suporter tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman level tertinggi dengan poin loyalitas maksimum. Tiket ini nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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