Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Premier League
team-logoCoventry City
Coventry Building Society Arena
team-logoBrighton & Hove Albion
Book Coventry City vs Brighton & Hove Albion Tickets
Didukung oleh

Cara mendapatkan tiket Coventry City vs Brighton & Hove Albion: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Premier League
Coventry City
Brighton & Hove Albion

Cara membeli tiket untuk pertandingan Premier League antara Coventry City dan Brighton & Hove Albion, termasuk informasi laga

Setelah baru-baru ini menjalani dua laga tandang beruntun melawan dua tim yang dijagokan dalam perburuan gelar Premier League, Arsenal dan Manchester City, Coventry City asuhan Frank Lampard tentu lega bisa kembali bermain di kandang pada Minggu, 13 September, saat menghadapi Brighton.

Setelah memenangi 6 dari 8 laga kandang terakhir mereka musim lalu, dengan mencetak setidaknya 2 gol di setiap kemenangan tersebut, para pendukung setia Sky Blues kini terbiasa dengan pertandingan-pertandingan menghibur di Coventry Building Society Arena dan akan antusias kembali membeli tiket laga kandang. Jangan sampai kehabisan dan amankan kursi Anda hari ini.

Brighton tentu tidak akan mudah ditaklukkan. Seagulls asuhan Fabian Hürzeler berhasil menang dalam dua dari tiga laga tandang mereka melawan tim promosi musim lalu dan akan percaya diri untuk pulang dengan membawa 3 poin dari sini.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Coventry City vs Brighton & Hove Albion, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan laga Premier League Coventry City vs Brighton & Hove Albion digelar?

Coventry City menghadapi Brighton & Hove Albion di Coventry Building Society Arena (Coventry) pada Minggu, 13 September, dengan jadwal kick-off pukul 14.00 BST.

crest
Premier League - Pekan 4
Coventry Building Society Arena

Cara membeli tiket Premier League Coventry City vs Brighton & Hove Albion

Tersedia berbagai opsi tiket untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena tingginya permintaan global, adanya undang-undang anti-percaloan, dan pintu putar digital 100%, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah laga yang tidak digunakan kepada klub.
  • Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional berdasarkan siapa cepat dia dapat kini telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.
  • Official Ticket Exchange (penjualan kembali): Jika sebuah pertandingan habis terjual, anggota yang gagal mendapatkan tiket dalam ballot bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika ingin mencari tiket last-minute, fans juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Coventry City vs Brighton & Hove Albion?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

  • Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Lansia, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda antara satu tim dan tim lainnya.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkat (misalnya, Kategori A, B, atau C). Duel besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.
  • Lokasi kursi: Kursi di area tengah sisi lapangan dan tribun bawah dibanderol premium, sementara kursi tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.
  • Butuh keanggotaan resmi: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk mengikuti undian ballot atau bursa penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas wajib harga £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski harga tiket tandang dibatasi £30, tiket tersebut termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi untuk suporter tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman level tertinggi dengan poin loyalitas maksimum. Tiket ini nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

COV

COV - Performa

ASM
M2-0
ARS
K3-0
PLY
M2-4
HUL
K0-1
MCI
K1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
BHA

BHA - Performa

TRO
S0-0
AVL
M4-0
TRO
M4-0
CHE
K4-3
LEE
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Rekor head-to-head terbaru

Head to Head

Coventry CitySeriBrighton & Hove Albion
3
0
2
FA Cup
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
3
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
FT
Championship
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
FT
Championship
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
FT
Championship
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
FT
FA Cup
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
FT
7Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Kabar tim & skuad

Susunan Pemain Coventry City vs Brighton & Hove Albion

3-4-3
Coventry City crest
Coventry City
COV
Formasi
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
4-2-3-1
C. RushworthC. RushworthE. PinnockE. PinnockB. ThomasB. ThomasA. AmendaA. AmendaM. van EwijkM. van EwijkF. OnyekaF. OnyekaJ. DasilvaJ. DasilvaM. GrimesM. GrimesT. AwoniyiT. AwoniyiJ. RudoniJ. RudoniE. Mason-ClarkE. Mason-ClarkB. VerbruggenB. VerbruggenF. KadiogluF. KadiogluL. DunkL. DunkL. VuskovicL. VuskovicO. BoscagliO. BoscagliY. AyariY. AyariM. De CuyperM. De CuyperM. YalcouyeM. YalcouyeD. GomezD. GomezP. GrossP. GrossC. KostoulasC. Kostoulas
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
3-4-3
Coventry City

Susunan Pemain Utama

Brighton & Hove Albion

Pemain Pengganti

Manajer

  • F. Lampard
  • F. Hurzeler
Coventry City

Cedera dan Larangan Bermain

Brighton & Hove Albion

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
M
M
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
M
M
S
K
M
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
M
S
S
S
M
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
S
M
S
S
M
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
M
S
M
S
S
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
M
S
S
S
M
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
S
S
M
M
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
M
K
S
M
S
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
S
K
M
M
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
M
K
K
M
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
S
K
S
M
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
M
S
S
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
S
M
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
S
K
M
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
M
K
S
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
S
S
S
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
M
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
S
S
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
S
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google