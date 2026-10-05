Como akan menghadapi Manchester United pada Rabu, 21 Oktober 2026 di Stadio G. Sinigaglia, Como.

Kedua klub memasuki pertandingan ini setelah meraih kemenangan impresif pada Matchday 1 di putaran pembuka turnamen Eropa tersebut. Laga ini menjadi pertemuan kompetitif resmi pertama antara kedua klub sepanjang sejarah kompetisi Eropa.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Como vs Manchester United, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Como vs Manchester United di Liga Champions?

Como vs Manchester United akan kick-off di Stadio G. Sinigaglia, Como, pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Champions League - Pekan 3 21 Okt 2026 - 12.45 Stadio G. Sinigaglia

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions Como vs Manchester United?

Ada beberapa jalur utama untuk mendapatkan tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara Como 1907 dan Manchester United di Stadio Giuseppe Sinigaglia:

1. Loket resmi klub (Como 1907)

Penjualan utama: Como 1907 menjual tiket secara langsung melalui portal ticketing resmi mereka dan platform mitra.

2. Alokasi resmi untuk suporter tim tamu (Manchester United)

Sektor tandang: Tiket tandang dialokasikan langsung melalui Manchester United.

Berapa harga tiket Liga Champions Como vs Manchester United?

Harga tiket untuk pertandingan Liga Champions UEFA antara Como 1907 dan Manchester United sangat bervariasi tergantung pada jalur pembelian dan bagian tempat duduk:

1. Tiket utama dengan harga nominal (Como 1907)

Sektor kandang standar: Tiket dengan harga nominal yang dijual langsung oleh Como 1907 biasanya berada di kisaran €40 hingga €150 , dimulai dari tarif yang lebih murah di area Curva di belakang gawang dan meningkat untuk kursi Tribuna di area tengah.

Sektor tandang tim tamu: UEFA menetapkan batas €70 untuk harga tiket resmi suporter tandang di semua pertandingan Liga Champions UEFA.

2. Marketplace tiket sekunder

Jika tiket resmi habis terjual, platform tiket sekunder seperti Ticombo mencantumkan harga tiket dalam kisaran berikut tergantung permintaan dan lokasi kursi:

Masuk umum: Karena tingginya permintaan dan kapasitas venue yang terbatas (~13.600 kursi), harga jual kembali di pasar sekunder saat ini mulai dari sekitar €680 hingga €720 untuk kursi masuk standar.

Harga jual kembali rata-rata: Harga rata-rata di seluruh listing sekunder berada di kisaran €1.100 hingga €1.180 .

Sektor premium & permintaan tinggi: Kursi tengah di sisi lapangan atau lokasi premium di platform sekunder mencapai kisaran €1.500 hingga €2.800+ .

Como vs Manchester United di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Como vs Manchester United

Como datang dengan performa sangat bagus, mencatatkan empat kemenangan dan satu hasil imbang dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Satu-satunya poin yang gagal mereka amankan terjadi saat bermain imbang 1-1 di kandang Udinese pada pekan pembuka musim Serie A. Sejak saat itu mereka mengalahkan Napoli 2-1 di kandang lawan, Genoa 4-1 di kandang lawan, RB Leipzig 4-1 di Liga Champions, dan Parma 2-1, dengan mencetak 12 gol serta hanya kebobolan empat gol dalam lima laga tersebut.

Lima pertandingan terakhir Manchester United berjalan tidak konsisten. Tim asuhan Carrick meraih kemenangan 5-2 atas Ipswich di Premier League dan menang 4-0 atas Sabah FK di Liga Champions, tetapi setelah itu bermain imbang 2-2 melawan Everton, kalah 0-1 dari Manchester City di liga, dan menelan kekalahan 2-3 dari Brighton di Carabao Cup. United mencetak 13 gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut.

Como vs Manchester United: Rekor head-to-head terkini

Tidak ada data head-to-head yang tersedia untuk kedua klub ini dalam catatan yang disediakan. Laga ini mempertemukan tim dari liga dan tradisi sepakbola yang berbeda, dengan kebangkitan Como ke kompetisi Eropa menjadikannya pertemuan yang patut disorot.