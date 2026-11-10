Cara mendapatkan tiket Como vs Cremonese: harga tiket Coppa Italia, informasi pertandingan, penjualan tiket pada saat-saat terakhir, dan lainnya

Como menjamu Cremonese pada Rabu, 2 Desember 2026 di Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como.

Como dan Cremonese memiliki riwayat persaingan di berbagai divisi teratas Italia. Pertemuan terbaru mereka terjadi di Serie A pada 24 Mei 2026, ketika Como meraih kemenangan telak 4-1 di kandang Cremonese. Pada pertemuan sebelumnya musim itu, keduanya bermain imbang 1-1 saat Como menjamu Cremonese pada September 2025.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Como vs Cremonese, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Como vs Cremonese di Coppa Italia dimulai?

Laga Como vs Cremonese dimulai di Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como, pada Rabu, 2 Desember 2026.

Coppa Italia - 1/8 2 Des 2026 - 15.00

Bagaimana cara membeli tiket Como vs Cremonese di Coppa Italia?

Untuk membeli tiket pertandingan Como vs Cremonese di Coppa Italia, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Tiket dapat dibeli langsung melalui portal penjualan tiket resmi Como 1907 (tickets dot comofootball dot com). Penjualan biasanya berlangsung dalam beberapa tahap, dimulai dengan periode prioritas bagi pemegang tiket musiman sebelum dibuka untuk umum.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Coppa Italia mendatang ketika alokasi dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Como vs Cremonese di Coppa Italia?

Berikut perincian harga tiket pertandingan Como vs Cremonese di Coppa Italia:

1. Kanal resmi klub

Curva Como / Curva Est (tribune ujung untuk pendukung tuan rumah dan tim tamu): Biasanya berkisar antara €25 dan €40 .

Biasanya berkisar antara dan . Distinti (tribune panjang tanpa atap): Umumnya sekitar €45 hingga €65 .

Umumnya sekitar . Tribuna Coperta (tribune utama beratap): Biasanya berkisar dari €70 hingga €130 .

Biasanya berkisar dari . Paket hospitality: Mulai sekitar €250 hingga €400 lebih.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Penjualan kembali Curva dan tiket umum: Mulai sekitar €215 hingga €235 .

Mulai sekitar . Penjualan kembali Distinti: Rata-rata antara €235 dan €250 .

Rata-rata antara dan . Penjualan kembali Tribuna Centrale: Berkisar mulai €275 hingga €300 lebih.

Como vs Cremonese di Coppa Italia: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Como vs Cremonese

Como sedang dalam performa luar biasa setelah memenangi kelima pertandingan terakhirnya di Serie A dan Liga Champions. Hasil terbarunya adalah kemenangan kandang 1-0 atas Venezia di Serie A, setelah sebelumnya menang 1-3 di kandang Torino. Rangkaian itu juga mencakup kemenangan 4-1 atas Manchester United di Liga Champions dan kemenangan 2-0 atas Sassuolo di Serie A. Dalam lima pertandingan tersebut, Como mencetak 11 gol dan hanya kebobolan lima kali, dengan lima penampilan tanpa kebobolan di awal dan akhir rangkaian itu.

Cremonese mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Serie B. Hasil terbarunya adalah kemenangan 2-0 atas Benevento, setelah sebelumnya menang 0-2 di kandang Mantova. Sebelum meraih dua kemenangan beruntun itu, Cremonese kalah dari Juve Stabia dan Pisa serta kebobolan empat gol dalam kedua pertandingan tersebut. Secara keseluruhan, Cremonese mencetak lima gol dan kebobolan empat kali dalam lima pertandingan itu.

Como vs Cremonese: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung pada 24 Mei 2026 di Serie A, ketika Cremonese menjamu Como dan kalah 1-4. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 1-1 saat Como menjamu Cremonese di Serie A pada September 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Como unggul dengan tiga kemenangan berbanding dua milik Cremonese, sementara total golnya adalah 11 untuk Como dan delapan untuk Cremonese.