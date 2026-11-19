Como menjamu Bologna pada Sabtu, 12 Desember 2026 di Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como.

Dalam pertemuan pertama mereka di era modern Serie A pada September 2024 di Stadio Giuseppe Sinigaglia, kedua tim bermain imbang 2-2 dalam laga yang menghibur. Pertemuan terakhir mereka pada Januari 2026 menghadirkan drama di pengujung laga ketika gelandang Como, Martin Baturina, mencetak gol pada masa tambahan waktu untuk menyelamatkan hasil imbang 1-1.

Simak GOAL untuk mengetahui semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Como vs Bologna, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Serie A Como vs Bologna dimulai?

Laga Como vs Bologna dimulai di Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como, pada Sabtu, 12 Desember 2026.

Serie A - Pekan 15 12 Des 2026 - 14.45 Stadio G. Sinigaglia

Bagaimana cara membeli tiket Serie A Como vs Bologna?

Berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket pertandingan Serie A Como vs Bologna:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara paling langsung dan aman adalah membeli tiket dengan harga resmi melalui platform penjualan tiket Como. Penjualan biasanya dibuka bertahap, dimulai dengan periode prioritas bagi anggota klub atau pemegang tiket musiman, sebelum dibuka untuk umum satu pekan atau kurang menjelang laga.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui jalur resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Serie A mendatang ketika alokasi tiket dari jalur utama telah habis.

Berapa harga tiket Serie A Como vs Bologna?

Berikut perkiraan harga tiket untuk pertandingan Serie A Como vs Bologna:

1. Kanal resmi klub

Curva / Tiket masuk umum (belakang gawang): Biasanya mulai dari sekitar €35 hingga €45 .

Biasanya mulai dari sekitar . Distinti (sisi lapangan/sayap): Umumnya berkisar antara €50 hingga €90 .

Umumnya berkisar antara . Tribuna / Tribun tengah beratap: Biasanya berkisar antara €100 hingga €150 lebih.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi dari penjualan langsung klub habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Penjualan kembali tiket standar / tribun atas: Umumnya mulai dari sekitar €49 hingga €95 .

Umumnya mulai dari sekitar . Penjualan kembali tiket sektor Distinti: Biasanya ditawarkan dengan harga antara €100 dan €190 .

Biasanya ditawarkan dengan harga antara . Penjualan kembali tiket Tribuna / premium: Berkisar antara €200 hingga €270 lebih.

Como vs Bologna di Serie A: Semua yang perlu diketahui

Performa Como dan Bologna

Como meraih empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 0-2 dari Inter di Serie A, yang mengakhiri rentetan hasil impresif, termasuk kemenangan 9-1 atas Lens di Liga Champions. Dalam lima pertandingan tersebut, Como mencetak 15 gol dan kebobolan tiga kali, dengan dua gol yang bersarang ke gawang mereka terjadi saat kalah dari Inter. Hasil melawan Lens menjadi penampilan paling meyakinkan mereka dalam periode itu.

Bologna juga memenangi empat dari lima pertandingan terakhir, dengan satu-satunya kekalahan datang saat Inter mengalahkan mereka 3-1 di Serie A pada Oktober. Pertandingan terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 2-1 atas Parma. Dalam lima laga tersebut, Bologna mencetak 10 gol dan kebobolan tujuh kali, dengan kemenangan tandang 4-2 atas AC Milan termasuk salah satu hasil yang menonjol.

Como vs Bologna: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung pada 10 Januari 2026, ketika Como dan Bologna bermain imbang 1-1 di Stadio Giuseppe Sinigaglia dalam laga Serie A. Sebelumnya, Bologna menang 1-0 di kandang pada Agustus 2025 dan 2-0 di kandang pada Februari 2025. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat dalam data, Bologna memiliki rekor lebih baik, sementara hasil paling menonjol bagi Como adalah kemenangan kandang 5-1 pada Maret 2003.