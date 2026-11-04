Como menjamu AEK Athens pada Selasa, 24 November 2026 di Stadio G. Sinigaglia, Como.

Laga Champions League mendatang di Stadio G. Sinigaglia ini akan menjadi pertemuan pertama Como dan AEK Athens dalam kompetisi resmi UEFA. Di bawah asuhan Cesc Fàbregas, Como mencetak sepuluh gol dan kebobolan enam kali dalam beberapa pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, memperlihatkan pendekatan menyerang khas skuad tersebut.

Biarkan GOAL memberi Anda semua informasi yang perlu diketahui untuk mendapatkan tiket Como vs AEK Athens, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Como vs AEK Athens di Champions League dimulai?

Laga Como vs AEK Athens dimulai di Stadio G. Sinigaglia, Como, pada Selasa, 24 November 2026.

Champions League - Pekan 5 24 Nov 2026 - 15.00 Stadio G. Sinigaglia

Bagaimana cara membeli tiket Como vs AEK Athens di Champions League?

Berikut pilihan pembelian tiket yang biasanya tersedia bagi suporter yang ingin menyaksikan pertandingan UEFA Champions League seperti Como vs AEK Athens di Stadio Giuseppe Sinigaglia:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara paling aman dan tepercaya adalah membeli langsung melalui portal penjualan tiket resmi Como 1907. Tiket umumnya tersedia lebih dahulu bagi anggota klub, pemegang tiket musiman, atau suporter terdaftar sebelum penjualan dibuka untuk umum.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket kategori umum sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Champions League mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Como vs AEK Athens di Champions League?

Harga tiket pertandingan UEFA Champions League antara Como dan AEK Athens bergantung pada kanal penjualan dan kategori tempat duduk:

1. Kanal resmi klub

Kategori umum / Curva (belakang gawang): Umumnya berkisar antara €40 hingga €70 .

Umumnya berkisar antara . Tribuna / Distinti (sisi lapangan): Berkisar antara €100 hingga €250 , bergantung pada jarak dari garis tengah lapangan dan tingkat tempat duduk.

Berkisar antara , bergantung pada jarak dari garis tengah lapangan dan tingkat tempat duduk. Paket layanan VIP: Mulai dari €300 hingga €500+ per tiket.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Curva / tempat duduk standar: Mulai sekitar €230 hingga €290 .

Mulai sekitar . Tribuna / bagian tengah: Berkisar antara €370 hingga €560 .

Berkisar antara . Penjualan kembali tiket premium / VIP: Harga tertingginya dapat mencapai kisaran €650 hingga €750+.

Como vs AEK Athens di Champions League: Semua yang perlu diketahui

Performa Como vs AEK Athens

Como meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Pada laga terbarunya, Como meraih kemenangan luar biasa 4-1 atas Manchester United di Champions League. Sebelumnya, mereka menang 3-1 di kandang Fiorentina dalam ajang Serie A. Satu noda dalam rangkaian hasil tersebut adalah kekalahan 2-0 di kandang Frosinone. Dalam lima pertandingan itu, Como mencetak sepuluh gol dan kebobolan enam kali, catatan yang menegaskan kualitas serangan yang dibangun Fabregas.

AEK Athens meraih tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 5-1 dari Manchester City di Champions League. Mereka juga kalah 3-1 dari Shakhtar Donetsk di kompetisi Eropa. Performa mereka di kompetisi domestik lebih baik, dengan kemenangan atas OFI Crete (3-0), NFC Volos (2-1), dan Panserraikos (8-1) di sepakbola Yunani. Dalam lima pertandingan tersebut, AEK mencetak 14 gol dan kebobolan 10 kali.

Como vs AEK Athens: Rekor pertemuan

Tidak ada data pertemuan antara Como dan AEK Athens. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama kedua klub di kompetisi UEFA.