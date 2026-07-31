Rivalitas antara Arsenal dan Manchester City belakangan ini makin memanas, dan dua raksasa Premier League itu akan kembali bentrok pada 16 Agustus di Cardiff. Juara liga musim lalu dan pemenang Piala FA itu sama-sama membidik kejayaan di Community Shield, dan Anda bisa hadir langsung untuk menyaksikan duel akbar tersebut.

Dengan The Weeknd tampil di hadapan para penggemar musiknya di Wembley Stadium pada 14-19 Agustus, Community Shield pun kembali ke Millennium Stadium untuk pertama kalinya sejak 2006.

Arsenal dan Manchester City terakhir kali berduel memperebutkan gelar Community Shield pada 2023. Tertinggal hingga penghujung injury time, Arsenal mencetak gol penyeimbang dramatis lewat Leandro Trossard pada menit ke-101. Arsenal kemudian berhasil mengeksekusi keempat penalti mereka, sementara City gagal dalam dua kesempatan, untuk merebut trofi tersebut.



Biarkan GOAL membantu memandu Anda melalui seluruh informasi penting tiket Community Shield, termasuk cara membelinya, berapa harganya, dan banyak lagi.

Kapan Community Shield 2026: Arsenal vs Manchester City?

Cara membeli tiket Community Shield 2026: Arsenal vs Manchester City

Tiket untuk FA Community Shield 2026 bisa dibeli oleh anggota klub langsung melalui portal tiket resmi Arsenal dan Manchester City. Untuk non-anggota, kursi bisa didapatkan melalui mitra hospitality resmi dan platform penjualan kembali terverifikasi, seperti StubHub.

Arsenal dan Manchester City masing-masing mendapat alokasi sekitar 26.000 kursi untuk laga di Millennium Stadium tersebut, dan tiket dijual dalam berbagai fase, tergantung tingkatan keanggotaan, melalui situs resmi klub masing-masing. Mulai 16 Juli untuk penggemar Manchester City dan mulai 20 Juli untuk pendukung Arsenal.

Berapa harga tiket Community Shield 2026: Arsenal vs Manchester City?

Harga resmi tiket FA Community Shield 2026 untuk dewasa berkisar dari £30 hingga £75, dengan rinciannya sebagai berikut:

Premium: £75

Kategori 1: £55

Kategori 2: £45

Kategori 3: £35

Kategori 4: £30

Kursi roda / aksesibilitas: £30

NB: Konsesi juga tersedia untuk 'di atas 65 tahun' dan 'di bawah 16 tahun'

Pantau portal tiket klub-klub tersebut mendekati waktunya untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Di mana Community Shield 2026: Arsenal vs Manchester City digelar?

Millennium Stadium (Cardiff)

Millennium Stadium, yang sejak 2016 dikenal sebagai Principality Stadium karena alasan sponsor, adalah stadion nasional Wales yang berlokasi di Cardiff dan berkapasitas lebih dari 73.000. Selain menjadi kandang tim nasional rugby union Wales, stadion ini juga pernah menggelar laga internasional tim nasional sepak bola.

Stadion tersebut, yang awalnya dibangun untuk Piala Dunia Rugby 1999, menggelar pertandingan rugby union internasional pertamanya pada Juni 1999, ketika Wales mengalahkan Afrika Selatan dalam laga uji coba musim panas. Venue di Cardiff itu juga mengambil alih tugas sepak bola saat Wembley Stadium sedang direnovasi pada pergantian milenium, dengan menjadi tuan rumah final Piala FA, Piala Liga, dan play-off Football League, serta laga-laga Community Shield.

Dalam periode enam tahun sebelumnya saat Millennium Stadium menjadi tuan rumah Community Shield antara 2001-2006, Arsenal tampil pada empat kesempatan, menang dua kali, 1-0 melawan Liverpool pada 2002 dan 3-1 melawan Manchester United pada 2004, serta dua kali menjadi runner-up. Sementara ini akan menjadi laga Community Shield pertama Manchester City di venue Cardiff tersebut, mereka memang pernah memainkan laga kualifikasi Piala UEFA melawan tim Wales, Total Network Solutions (TNS), di sana pada 2003, yang mereka menangi 2-0.

Siapa saja pemenang Community Shield dalam beberapa tahun terakhir?

Tahun Pemenang Runner-up Skor 2025 Crystal Palace Liverpool 3-2 (pen) 2024 Manchester City Manchester United 7-6 (pen) 2023 Arsenal Manchester City 4-1 (pen) 2022 Liverpool Manchester City 3-1 2021 Leicester City Manchester City 1-0 2020 Arsenal Liverpool 5-4 (pen) 2019 Manchester City Liverpool 5-4 (pen) 2018 Manchester City Chelsea 2-0 2017 Arsenal Chelsea 4-1 (pen) 2016 Manchester United Leicester City 2-1

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