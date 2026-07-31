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Community Shield
team-logoArsenal
Principality Stadium
team-logoManchester City
Book Arsenal vs Man City Community Shield Tickets
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Cara mendapatkan tiket Community Shield 2026: tiket Arsenal vs Manchester City, harga dadakan di Cardiff, dan lainnya

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Arsenal vs Manchester City
Arsenal
Manchester City
Community Shield

Berikut cara Anda bisa berada di ibu kota Wales untuk laga pembuka musim tahunan itu

Rivalitas antara Arsenal dan Manchester City belakangan ini makin memanas, dan dua raksasa Premier League itu akan kembali bentrok pada 16 Agustus di Cardiff. Juara liga musim lalu dan pemenang Piala FA itu sama-sama membidik kejayaan di Community Shield, dan Anda bisa hadir langsung untuk menyaksikan duel akbar tersebut.

Dengan The Weeknd tampil di hadapan para penggemar musiknya di Wembley Stadium pada 14-19 Agustus, Community Shield pun kembali ke Millennium Stadium untuk pertama kalinya sejak 2006.

Arsenal dan Manchester City terakhir kali berduel memperebutkan gelar Community Shield pada 2023. Tertinggal hingga penghujung injury time, Arsenal mencetak gol penyeimbang dramatis lewat Leandro Trossard pada menit ke-101. Arsenal kemudian berhasil mengeksekusi keempat penalti mereka, sementara City gagal dalam dua kesempatan, untuk merebut trofi tersebut.

Biarkan GOAL membantu memandu Anda melalui seluruh informasi penting tiket Community Shield, termasuk cara membelinya, berapa harganya, dan banyak lagi.

Kapan Community Shield 2026: Arsenal vs Manchester City?

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Community Shield - Final
Principality Stadium

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  • Deluxe
  • Premium
  • Standard
  • Bring the Noise
  • Bring the Family

Kami mungkin mendapatkan komisi dari pembelian melalui tautan afiliasi.

Cara membeli tiket Community Shield 2026: Arsenal vs Manchester City

Tiket untuk FA Community Shield 2026 bisa dibeli oleh anggota klub langsung melalui portal tiket resmi Arsenal dan Manchester City. Untuk non-anggota, kursi bisa didapatkan melalui mitra hospitality resmi dan platform penjualan kembali terverifikasi, seperti StubHub.

Arsenal dan Manchester City masing-masing mendapat alokasi sekitar 26.000 kursi untuk laga di Millennium Stadium tersebut, dan tiket dijual dalam berbagai fase, tergantung tingkatan keanggotaan, melalui situs resmi klub masing-masing. Mulai 16 Juli untuk penggemar Manchester City dan mulai 20 Juli untuk pendukung Arsenal.

Berapa harga tiket Community Shield 2026: Arsenal vs Manchester City?

Harga resmi tiket FA Community Shield 2026 untuk dewasa berkisar dari £30 hingga £75, dengan rinciannya sebagai berikut:

  • Premium: £75
  • Kategori 1: £55
  • Kategori 2: £45
  • Kategori 3: £35
  • Kategori 4: £30
  • Kursi roda / aksesibilitas: £30

NB: Konsesi juga tersedia untuk 'di atas 65 tahun' dan 'di bawah 16 tahun'

Pantau portal tiket klub-klub tersebut mendekati waktunya untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Di mana Community Shield 2026: Arsenal vs Manchester City digelar?

Millennium Stadium (Cardiff)

Millennium Stadium, yang sejak 2016 dikenal sebagai Principality Stadium karena alasan sponsor, adalah stadion nasional Wales yang berlokasi di Cardiff dan berkapasitas lebih dari 73.000. Selain menjadi kandang tim nasional rugby union Wales, stadion ini juga pernah menggelar laga internasional tim nasional sepak bola.

Stadion tersebut, yang awalnya dibangun untuk Piala Dunia Rugby 1999, menggelar pertandingan rugby union internasional pertamanya pada Juni 1999, ketika Wales mengalahkan Afrika Selatan dalam laga uji coba musim panas. Venue di Cardiff itu juga mengambil alih tugas sepak bola saat Wembley Stadium sedang direnovasi pada pergantian milenium, dengan menjadi tuan rumah final Piala FA, Piala Liga, dan play-off Football League, serta laga-laga Community Shield.

Dalam periode enam tahun sebelumnya saat Millennium Stadium menjadi tuan rumah Community Shield antara 2001-2006, Arsenal tampil pada empat kesempatan, menang dua kali, 1-0 melawan Liverpool pada 2002 dan 3-1 melawan Manchester United pada 2004, serta dua kali menjadi runner-up. Sementara ini akan menjadi laga Community Shield pertama Manchester City di venue Cardiff tersebut, mereka memang pernah memainkan laga kualifikasi Piala UEFA melawan tim Wales, Total Network Solutions (TNS), di sana pada 2003, yang mereka menangi 2-0.

Siapa saja pemenang Community Shield dalam beberapa tahun terakhir?

Tahun

Pemenang

Runner-up

Skor

2025

Crystal Palace

Liverpool

3-2 (pen)

2024

Manchester City

Manchester United

7-6 (pen)

2023

Arsenal

Manchester City

4-1 (pen)

2022

Liverpool

Manchester City

3-1

2021

Leicester City

Manchester City

1-0

2020

Arsenal

Liverpool

5-4 (pen)

2019

Manchester City

Liverpool

5-4 (pen)

2018

Manchester City

Chelsea

2-0

2017

Arsenal

Chelsea

4-1 (pen)

2016

Manchester United

Leicester City

2-1

Community Shield 2026: Arsenal vs Manchester City - Semua yang perlu Anda ketahui

Arsenal vs Manchester City: Performa

ARS

ARS - Performa

PSG
K1-1
GIR
M1-4
BET
K1-3
BVB
M2-3
COM
M1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5
MCI

MCI - Performa

BOU
S1-1
AVL
K1-2
INT
K1-1
KLA
M1-3
ATM
M3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5

Arsenal vs Manchester City: Rekor pertemuan terbaru

Head to Head

ArsenalSeriManchester City
1
2
2
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FT
Carabao Cup
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FT
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FT
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
5
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FT
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
FT
9Gol yang Dicetak8
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Arsenal vs Manchester City: Kabar tim

Susunan Pemain Arsenal vs Manchester City

4-3-3
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Formasi
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
D. RayaD. RayaB. WhiteB. WhiteR. CalafioriR. CalafioriGabrielGabrielC. MosqueraC. MosqueraM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyB. GuimaraesB. GuimaraesM. OedegaardM. OedegaardN. MaduekeN. MaduekeK. HavertzK. HavertzC. TzolisC. TzolisG. DonnarummaG. DonnarummaR. DiasR. DiasJ. GvardiolJ. GvardiolN. O'ReillyN. O'ReillyA. KhusanovA. KhusanovM. KovacicM. KovacicJ. DokuJ. DokuE. AndersonE. AndersonA. SemenyoA. SemenyoP. FodenP. FodenE. HaalandE. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-3-3
Arsenal

Susunan Pemain Utama

Manchester City

Pemain Pengganti

Manajer

  • M. Arteta
  • E. Maresca


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