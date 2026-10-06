Club Brugge akan menghadapi Lens pada Rabu, 21 Oktober 2026 di Jan Breydel Stadion, Bruges.

Juara Belgia itu lolos langsung setelah mengamankan gelar liga domestik ke-20 mereka musim lalu. Sementara itu, Lens merebut tempat di kompetisi klub elite Eropa setelah finis sebagai runner-up Ligue 1 dengan performa impresif.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Club Brugge vs Lens, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Club Brugge vs Lens di Liga Champions?

Club Brugge vs Lens akan kick-off di Jan Breydel Stadion, Bruges, pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Champions League - Pekan 3 21 Okt 2026 - 15.00 Jan Breydel Stadion

Bagaimana cara membeli tiket Club Brugge vs Lens di Liga Champions?

Pilihan untuk membeli tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara Club Brugge dan RC Lens di Jan Breydel Stadium meliputi:

1. Kantor Tiket Resmi Club Brugge

Langsung melalui portal penjualan tiket resmi Club Brugge. Akses prioritas diberikan terlebih dahulu kepada pemegang tiket musiman Club Brugge dan anggota klub berbayar. Tiket yang tersisa akan dijual untuk umum, meski laga Liga Champions dengan permintaan tinggi sering kali sudah habis pada fase anggota.

Berapa harga tiket Club Brugge vs Lens di Liga Champions?

Harga tiket untuk laga Liga Champions Club Brugge vs RC Lens bervariasi tergantung apakah Anda membelinya langsung melalui saluran resmi atau platform tiket sekunder:

1. Harga Resmi (Penjualan Langsung Klub)

Tiket Dewasa Standar: Tiket harga resmi untuk laga kandang Liga Champions di Jan Breydel Stadium biasanya dimulai dari sekitar €45 hingga €60 untuk tempat duduk tribun standar.

Kategori 1 / Kursi Premium: Tempat duduk tribun samping bagian tengah berada di kisaran €80 hingga €120 .

2. Marketplace Tiket Sekunder

Jika tiket resmi habis terjual, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan harga tiket dalam kisaran berikut tergantung permintaan dan lokasi kursi:

Daftar Harga Level Masuk: Di marketplace sekunder, harga awal umumnya dimulai dari sekitar €120 hingga €140 per kursi.

Harga Jual Ulang Rata-rata: Bergantung pada kategori kursi dan permintaan yang meningkat menjelang hari pertandingan, tiket standar di berbagai platform sekunder rata-rata berada di kisaran €190 hingga €390 , dengan kategori premium lebih tinggi lagi.

Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Club Brugge vs Lens

Club Brugge meraih tiga kemenangan, menelan dua kekalahan, dan tidak mencatat hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-1 atas Royal Antwerp di First Division A pada 13 September, dan mereka juga meraih kemenangan tandang 1-0 di markas Lommel dalam rangkaian tersebut. Dua kekalahan mereka terjadi saat menghadapi Gent di liga dan Aston Villa di Liga Champions, dengan kekalahan dari Villa berakhir 3-2. Dalam lima pertandingan itu, Brugge mencetak tujuh gol dan kebobolan enam gol.

Lens meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-1 dari Monaco di Ligue 1 pada 18 September, setelah bermain imbang 2-2 di markas Le Mans dan menang 3-2 atas Slavia Prague di Liga Champions. Tiga kekalahan dalam rangkaian itu menyoroti inkonsistensi performa mereka di liga, meski mereka mencetak delapan gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan tujuh gol.

Club Brugge vs Lens: Rekor head-to-head terbaru

Belum ada data head-to-head antara Club Brugge dan Lens yang tersedia untuk laga ini. Informasi rekor pertemuan historis lebih lanjut belum tersedia saat ini.