Chelsea menjamu Tottenham Hotspur pada Sabtu, 24 Oktober 2026 di Stamford Bridge, London.

Chelsea memiliki catatan pertemuan terkini yang kuat melawan Tottenham dalam pertandingan liga kompetitif, setelah memenangi tiga pertemuan terakhir di Liga Primer. Tottenham belum pernah menang di Stamford Bridge dalam pertandingan kompetitif sejak 2018, melanjutkan rentetan hasil buruk saat bertandang ke London Barat.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Chelsea vs Tottenham Hotspur, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan Chelsea vs Tottenham Hotspur di Liga Primer dimulai?

Bagaimana cara membeli tiket Chelsea vs Tottenham Hotspur di Liga Primer?

Pilihan untuk membeli tiket Liga Primer bagi laga Chelsea vs Tottenham Hotspur bergantung pada apakah Anda anggota klub yang terdaftar atau pendukung tim tamu:

1. Kanal resmi klub

Undian tiket resmi Chelsea (anggota): Tiket standar untuk tribune pendukung tuan rumah di Stamford Bridge dialokasikan melalui portal tiket resmi Chelsea lewat undian pendaftaran daring. Anda harus memiliki keanggotaan Chelsea yang aktif dan menyelesaikan verifikasi identitas satu kali untuk mendaftar selama periode yang ditentukan bagi pertandingan ini.

Bursa tiket resmi Chelsea: Jika Anda tidak mendapat tiket melalui alokasi undian awal, pemegang tiket musiman resmi dapat menjual kembali kursi mereka kepada anggota lain yang memenuhi syarat dengan harga nominal hingga tiga jam sebelum sepak mula melalui bursa tiket daring internal Chelsea.

2. Platform tiket sekunder

Platform tiket sekunder seperti StubHub kerap menawarkan kursi yang didaftarkan oleh penjual kembali jika tiket resmi habis, meski harganya bisa berbeda dari harga nominal.

Berapa harga tiket Chelsea vs Tottenham Hotspur di liga?

Harga tiket Liga Primer untuk Chelsea vs Tottenham Hotspur bergantung pada cara pembelian, status keanggotaan, dan lokasi tempat duduk:

1. Kanal resmi klub

Tiket resmi dengan harga nominal (undian anggota): Sebagai derbi London Kategori A yang menjadi sorotan, harga tiket resmi dewasa di Stamford Bridge berkisar sekitar £32 hingga £83 , bergantung pada tribune dan tingkat tempat duduk (dengan harga khusus untuk usia di bawah 20 tahun, di bawah 23 tahun, dan di atas 66 tahun berkisar antara £29 dan £64 ).

Bursa tiket resmi: Pemegang tiket musiman yang menjual kembali kursi mereka kepada anggota memasangnya dengan harga nominal standar, biasanya antara £50 dan £85 .

2. Pasar tiket sekunder

Tiket standar untuk pertandingan yang sangat diminati melawan lawan papan atas biasanya habis selama tahap penjualan resmi bagi anggota. Harga tiket di platform tiket sekunder sepertiStubHub untuk pertandingan ini mulai dari sekitar £110 hingga £200 untuk kursi biasa di tingkat atas dan dapat mencapai £500 hingga £600 lebih untuk lokasi utama di bagian tengah tribune sisi panjang lapangan.

Chelsea vs Tottenham Hotspur di Liga Primer: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Chelsea vs Tottenham Hotspur

Chelsea meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Laga teranyar mereka berakhir dengan kekalahan kandang 3-0 dari Brentford di Liga Primer, setelah sebelumnya bermain imbang 2-2 dengan Hull City. Penampilan terbaik mereka dalam rentetan itu terjadi saat menang 6-3 atas Leeds United di Piala Carabao. Dalam lima pertandingan tersebut, Chelsea mencetak 14 gol dan kebobolan 11 kali, mencerminkan tim yang produktif dalam menyerang tetapi tidak konsisten saat bertahan.

Tottenham menelan tiga kekalahan dan meraih dua hasil imbang dalam lima pertandingan terakhirnya. Hasil teranyar mereka adalah kekalahan 3-2 dari Aston Villa di Liga Primer, melanjutkan rentetan yang juga mencakup kekalahan 3-1 dari Liverpool di Piala Carabao. Tottenham Hotspur gagal mencetak gol dalam dua dari lima pertandingan tersebut, hanya menghasilkan satu gol dalam tiga laga liga pada periode itu, dan tidak memenangi satu pun di antaranya.

Chelsea vs Tottenham Hotspur: Catatan pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub berakhir dengan kemenangan 2-1 Chelsea di Stamford Bridge dalam laga Liga Primer pada Mei 2026. Dalam lima pertemuan terakhir, Chelsea menang tiga kali, Tottenham sekali, dan satu laga berakhir imbang. Satu-satunya kemenangan Tottenham Hotspur dalam rentetan itu terjadi dalam laga persahabatan pramusim pada Agustus 2026. Dalam pertandingan kompetitif, Chelsea belum pernah kalah dari Tottenham sejak takluk 4-3 di kandang pada Desember 2024 dan sejak itu memenangi tiga pertemuan beruntun di Liga Primer.