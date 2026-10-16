Chelsea menjamu Manchester United pada Sabtu, 31 Oktober 2026, di Stamford Bridge, London.

Dalam pertemuan terakhir mereka di Premier League di Stamford Bridge pada April 2026, Manchester United meraih kemenangan tipis 1-0 berkat gol Matheus Cunha pada babak pertama. Penggemar di seluruh dunia dapat mengikuti persiapan pertandingan, distribusi tiket, dan komentar langsung saat dua rival dengan sejarah panjang di liga ini bertemu di London.

Simak panduan GOAL untuk mengetahui semua hal tentang cara mendapatkan tiket Chelsea vs Manchester United, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Chelsea vs Manchester United di Premier League dimulai?

Chelsea vs Manchester United berlangsung di Stamford Bridge, London, pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Bagaimana cara membeli tiket Chelsea vs Manchester United di Premier League?

Ada beberapa cara untuk membeli tiket pertandingan Premier League antara Chelsea dan Manchester United di Stamford Bridge, bergantung pada keanggotaan resmi, paket layanan khusus, atau platform penjualan kembali:

1. Kanal resmi klub

Sistem undian resmi klub: Untuk membeli tiket dengan harga resmi langsung dari Chelsea, suporter biasanya memerlukan keanggotaan klub berbayar, seperti True Blue. Untuk pertandingan dengan permintaan tinggi, klub membuka periode pendaftaran undian alih-alih antrean langsung. Anggota mendaftar selama periode yang ditentukan, lalu pembeli yang berhasil dipilih secara acak.

Paket layanan khusus resmi: Untuk mendapatkan jaminan masuk tanpa bergantung pada undian, paket layanan khusus dan premium resmi tersedia langsung melalui Chelsea atau mitra resminya. Paket ini umumnya mencakup kursi premium serta akses ke ruang tunggu khusus, layanan bersantap, atau pilihan hotel.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali dapat ditemukan di platform penjualan kembali seperti StubHub . Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Chelsea vs Manchester United di Premier League?

Harga tiket pertandingan Premier League antara Chelsea dan Manchester United bervariasi menurut kategori tempat duduk dan kanal pembelian:

1. Kanal resmi klub

East Upper: £78 untuk anggota dewasa (£83 untuk penjualan umum).

East Lower (South): £71 untuk anggota dewasa (£76 untuk penjualan umum).

West Lower: £78 untuk anggota dewasa (£83 untuk penjualan umum).

Matthew Harding Upper: £71 untuk anggota dewasa (£76 untuk penjualan umum).

Matthew Harding Lower: £66 untuk anggota dewasa (£71 untuk penjualan umum).

Shed Upper: £71 untuk anggota dewasa (£76 untuk penjualan umum).

Shed Lower: £66 untuk anggota dewasa (£71 untuk penjualan umum).

Pandangan terbatas (East Upper / Matthew Harding Lower): £27 hingga £52 untuk anggota dewasa, bergantung pada bagian pandangan yang terhalang.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform penjualan kembali seperti StubHubmencantumkan tiket dengan harga sesuai permintaan pasar:

Tribun belakang gawang tingkat atas / bawah: Harga penjualan kembali biasanya mulai dari sekitar £265 hingga £300+ , bergantung pada ketersediaan dan permintaan.

Tribun sisi panjang tingkat atas / bawah: Tempat duduk dengan pandangan premium di sepanjang garis tepi lapangan sering kali dibanderol mulai dari £310 hingga lebih dari £650+ per tiket di platform penjualan kembali.

Paket VIP / layanan khusus: Pilihan layanan khusus VIP yang resmi atau terverifikasi di platform penjualan kembali umumnya mulai dari sekitar £380 hingga £500+ dan dapat melampaui £800 bergantung pada akses ruang tunggu khusus yang disertakan.

Chelsea vs Manchester United di Premier League: Semua yang perlu diketahui

Performa Chelsea vs Manchester United

Chelsea mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Laga terakhirnya di Premier League berakhir dengan kekalahan 3-0 dari Brentford, setelah sebelumnya bermain imbang 2-2 dengan Hull City. Chelsea memang mencetak enam gol saat menang atas Leeds United di Carabao Cup, yang menunjukkan hasrat menyerang mereka. Namun, rapuhnya pertahanan menjadi masalah, dengan 11 gol kebobolan dalam lima pertandingan tersebut.

Manchester United mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Laga terakhir mereka di Premier League berakhir imbang 1-1 di kandang Fulham, sedangkan sebelumnya mereka kalah 1-0 dari Manchester City. Satu-satunya kemenangan United dalam periode itu diraih di Liga Champions, dengan skor 4-0 melawan Sabah FK. Mereka mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut.

Chelsea vs Manchester United: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Manchester United di Stamford Bridge pada April 2026. Dalam lima pertemuan terakhir di Premier League, United menang dua kali, Chelsea menang dua kali, dan satu pertandingan berakhir imbang. Kelima pertemuan itu menghasilkan total 15 gol, dan kedua tim sama-sama mampu mencetak gol dalam pertandingan ini.