Chelsea menjamu Liverpool pada Sabtu, 5 Desember 2026, di Stamford Bridge, London.

Pertemuan mereka belakangan ini di Liga Primer menunjukkan betapa ketatnya persaingan kedua tim, termasuk kemenangan 2-1 Chelsea di Stamford Bridge dan hasil imbang 1-1 di Anfield pada musim 2025–26. Kedua tim juga bertemu di Piala Liga Inggris pada 28 Oktober 2026. Laga itu berakhir imbang 1-1 secara dramatis sebelum Liverpool lolos lewat adu penalti.

Berikut GOAL sajikan semua informasi yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Chelsea vs Liverpool, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Chelsea vs Liverpool di Liga Primer dimulai?

Chelsea vs Liverpool berlangsung di Stamford Bridge, London, pada Sabtu, 5 Desember 2026.

Bagaimana cara membeli tiket Chelsea vs Liverpool di Liga Primer?

Untuk membeli tiket pertandingan Chelsea vs Liverpool mendatang di Liga Primer, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Membeli langsung melalui situs penjualan tiket keanggotaan resmi Chelsea FC atau Liverpool FC tetap menjadi cara utama dan paling aman untuk mendapatkan tiket di Stamford Bridge dengan harga resmi.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket kategori umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Primer mendatang ketika alokasi penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Chelsea vs Liverpool di Liga Primer?

Berikut rincian harga tiket untuk pertandingan Chelsea vs Liverpool mendatang di Liga Primer:

1. Kanal resmi klub

Tiket kategori umum: Mulai dari £30 hingga £61 .

Mulai dari hingga . Paket hospitalitas VIP resmi: Mulai dari £810 (termasuk PPN) untuk ruang seperti Westview, hingga £2.490 untuk pilihan hospitalitas VIP kelas tertinggi.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi habis melalui penjualan utama klub, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket kategori umum: Biasanya mulai sekitar £239, dengan harga pasar standar berkisar antara £323 dan £709+.

Chelsea vs Liverpool di Liga Primer: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Chelsea dan Liverpool

Chelsea meraih dua kemenangan, menelan dua kekalahan, dan sekali imbang dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan mencetak 10 gol dan kebobolan lima kali. Laga teranyar mereka adalah kemenangan 2-0 atas Manchester United di Liga Primer pada 31 Oktober. Dalam periode tersebut, mereka juga mengalahkan Everton 2-0 dan Bournemouth 5-1. Namun, kekalahan kandang 0-2 dari Tottenham pada 24 Oktober serta hasil imbang melawan Liverpool di Piala Liga Inggris menjadi titik terendah mereka dalam rentetan itu.

Liverpool meraih dua kemenangan, menelan dua kekalahan, dan sekali imbang dalam lima pertandingan terakhir, dengan mencetak 10 gol dan kebobolan tujuh kali. Hasil teranyar mereka adalah kekalahan 3-2 dari Fenerbahce di Liga Champions pada 4 November. Mereka juga kalah 0-1 dari Arsenal di Liga Primer pada 1 November, meski kemenangan atas Brighton (2-0) dan Villarreal (4-3) dalam laga Liga Champions menunjukkan kemampuan mereka tampil baik di berbagai kompetisi.

Chelsea vs Liverpool: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di Piala Liga Inggris pada 28 Oktober 2026, ketika Liverpool menjamu Chelsea di Anfield dan laga berakhir 1-1. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Chelsea menang dua kali, Liverpool menang dua kali, dan satu pertandingan berakhir imbang. Chelsea meraih dua kemenangan kandang beruntun pada Oktober 2025 (2-1) dan Mei 2025 (3-1), sementara Liverpool menang 2-1 di Anfield pada Oktober 2024.