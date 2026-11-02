Chelsea menjamu Leeds United pada Sabtu, 21 November 2026 di Stamford Bridge, London.

Dalam pertemuan terakhir mereka pada 9 September 2026, Chelsea meraih kemenangan 6-3 atas Leeds dalam laga bertabur gol di Stamford Bridge pada ajang Carabao Cup. Sebelum itu, Chelsea juga menang tipis 1-0 atas Leeds dalam pertandingan Piala FA pada April 2026.

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Kapan pertandingan Chelsea vs Leeds United di Liga Primer dimulai?

Pertandingan Chelsea vs Leeds United berlangsung di Stamford Bridge, London, pada Sabtu, 21 November 2026.

Bagaimana cara membeli tiket Chelsea vs Leeds United di Liga Primer?

Berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket pertandingan Chelsea vs Leeds United di Liga Primer:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Membeli langsung melalui situs resmi Chelsea F.C. merupakan cara paling aman dan tepercaya, meski biasanya memerlukan keanggotaan resmi klub serta bergantung pada ketersediaan dan poin loyalitas.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Primer mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Chelsea vs Leeds United di Liga Primer?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Chelsea vs Leeds United di Liga Primer, berdasarkan kanal resmi klub dan pasar tiket sekunder:

1. Kanal resmi klub

Tiket standar anggota dewasa: Berkisar dari sekitar £27 hingga £78 , bergantung pada tribun dan kategori tiket.

Berkisar dari sekitar , bergantung pada tribun dan kategori tiket. Tiket anggota dengan harga khusus dan anggota junior: Umumnya mendapat potongan harga. Harga tiket anggota dewasa muda, lansia, dan junior berkisar dari sekitar £14 hingga £59 , bergantung pada lokasi tempat duduk.

Umumnya mendapat potongan harga. Harga tiket anggota dewasa muda, lansia, dan junior berkisar dari sekitar , bergantung pada lokasi tempat duduk. Tambahan harga penjualan umum: Tiket untuk masyarakat umum, jika tersedia setelah alokasi anggota, dihargai sekitar £5 lebih mahal daripada tiket anggota pada masing-masing kategori tempat duduk.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket jual kembali standar / tiket masuk umum: Mulai dari sekitar £129 untuk bagian tribun atas, dengan harga rata-rata di pasar secara keseluruhan lebih tinggi bergantung pada permintaan.

Mulai dari sekitar untuk bagian tribun atas, dengan harga rata-rata di pasar secara keseluruhan lebih tinggi bergantung pada permintaan. Paket VIP dan layanan premium: Mulai dari sekitar £200 dan meningkat bergantung pada akses ke ruang tunggu serta pengaturan tempat duduk yang dipilih.

Chelsea vs Leeds United di Liga Primer: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Chelsea dan Leeds United

Chelsea mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Pada laga terakhir, mereka menang 2-0 di kandang Everton dalam ajang Liga Primer. Mereka juga mencetak lima gol ke gawang Bournemouth dalam penampilan meyakinkan di kandang. Satu-satunya hasil buruk dalam rangkaian itu adalah kekalahan 3-0 dari Brentford. Dalam lima laga tersebut, Chelsea mencetak 15 gol dan kebobolan sembilan kali, mencerminkan ketajaman serangan mereka sekaligus kelengahan yang sesekali muncul di lini pertahanan.

Leeds mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, dengan enam gol dicetak dan delapan gol kebobolan. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 melawan Manchester United di Elland Road dalam ajang Liga Primer. Kemenangan 4-1 atas Newcastle tetap menjadi hasil paling menonjol dalam periode tersebut, meski hasil imbang beruntun melawan Crystal Palace dan Manchester United menunjukkan kecenderungan kehilangan poin saat mereka diharapkan menang.

Chelsea vs Leeds United: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di Carabao Cup pada 9 September 2026, ketika Chelsea mengalahkan Leeds 6-3 di Stamford Bridge. Sebelumnya, Chelsea menang 1-0 dalam pertandingan Piala FA pada April 2026. Dalam lima pertemuan terakhir, Chelsea menang tiga kali, dengan satu hasil imbang dan satu kemenangan Leeds, yakni kemenangan 3-1 Leeds di Elland Road pada Desember 2025.