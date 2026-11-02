Chelsea menjamu Leeds United pada Sabtu, 21 November 2026 di Stamford Bridge, London.

Dalam pertemuan terakhir mereka pada 9 September 2026, Chelsea mengalahkan Leeds 6-3 dalam laga Piala Liga Inggris yang menghasilkan banyak gol di Stamford Bridge. Sebelum laga itu, Chelsea juga menang tipis 1-0 atas Leeds dalam pertandingan Piala FA pada April 2026.

Berikut GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Chelsea vs Leeds United, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Chelsea vs Leeds United di Liga Primer dimulai?

Laga Chelsea vs Leeds United berlangsung di Stamford Bridge, London, pada Sabtu, 21 November 2026.

Bagaimana cara membeli tiket Chelsea vs Leeds United di Liga Primer?

Berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket pertandingan Chelsea vs Leeds United di Liga Primer:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Membeli langsung melalui situs resmi Chelsea F.C. merupakan cara paling aman dan tepercaya, meski biasanya memerlukan keanggotaan resmi klub serta bergantung pada ketersediaan tiket dan poin loyalitas.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah habis terjual, tiket masuk umum sering kali masih bisa ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Primer mendatang ketika jatah tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Chelsea vs Leeds United di Liga Primer?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Chelsea vs Leeds United di Liga Primer, berdasarkan kanal resmi klub dan pasar tiket sekunder:

1. Kanal resmi klub

Tiket standar untuk anggota dewasa: Berkisar dari sekitar £27 hingga £78 , tergantung pada tribune dan kategori.

Berkisar dari sekitar , tergantung pada tribune dan kategori. Tiket anggota dengan potongan harga dan anggota junior: Umumnya dijual dengan harga lebih rendah. Harga tiket untuk anggota dewasa muda, lansia, dan junior berkisar antara £14 hingga £59 , bergantung pada lokasi tempat duduk.

Umumnya dijual dengan harga lebih rendah. Harga tiket untuk anggota dewasa muda, lansia, dan junior berkisar antara , bergantung pada lokasi tempat duduk. Tambahan harga penjualan umum: Tiket untuk masyarakat umum, jika tersedia setelah jatah anggota, dijual sekitar £5 lebih mahal daripada tiket anggota pada masing-masing kategori tempat duduk.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis terjual, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket masuk umum yang dijual kembali: Mulai dari sekitar £129 untuk bagian tribune atas, dengan harga rata-rata di pasar secara keseluruhan lebih tinggi bergantung pada permintaan.

Mulai dari sekitar untuk bagian tribune atas, dengan harga rata-rata di pasar secara keseluruhan lebih tinggi bergantung pada permintaan. Paket VIP & layanan eksklusif: Mulai dari sekitar £200 dan meningkat bergantung pada akses ke lounge serta pengaturan tempat duduk yang dipilih.

Chelsea vs Leeds United di Liga Primer: Semua yang perlu diketahui

Performa Chelsea dan Leeds United

Chelsea mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Pada laga terbarunya, Chelsea menang 2-0 atas Everton di Liga Primer. Chelsea juga mencetak lima gol ke gawang Bournemouth dalam penampilan dominan di kandang. Satu-satunya hasil buruk dalam rangkaian itu adalah kekalahan 3-0 dari Brentford. Dalam lima pertandingan tersebut, Chelsea mencetak 15 gol dan kebobolan sembilan kali, yang mencerminkan produktivitas serangan sekaligus kelengahan sesekali di lini pertahanan.

Leeds meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan mencetak enam gol dan kebobolan delapan kali. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 melawan Manchester United di Elland Road dalam laga Liga Primer. Kemenangan 4-1 atas Newcastle menjadi hasil paling menonjol dalam periode tersebut, meski hasil imbang beruntun melawan Crystal Palace dan Manchester United menunjukkan kecenderungan kehilangan poin saat mereka diharapkan menang.

Chelsea vs Leeds United: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di Piala Liga Inggris pada 9 September 2026, ketika Chelsea mengalahkan Leeds 6-3 di Stamford Bridge. Sebelumnya, Chelsea menang 1-0 dalam pertandingan Piala FA pada April 2026. Dalam lima pertemuan terakhir, Chelsea menang tiga kali, sementara satu laga berakhir imbang dan satu lainnya dimenangi Leeds dengan skor 3-1 di Elland Road pada Desember 2025.