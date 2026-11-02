Chelsea menjamu Leeds United pada Sabtu, 21 November 2026 di Stamford Bridge, London.

Dalam pertemuan terakhir pada 9 September 2026, Chelsea menang 6-3 atas Leeds dalam laga penuh gol di Stamford Bridge pada ajang Piala Liga Inggris. Sebelum itu, Chelsea juga mengalahkan Leeds dengan skor tipis 1-0 dalam pertandingan Piala FA pada April 2026.

Simak panduan dari GOAL tentang segala hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Chelsea vs Leeds United, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Chelsea vs Leeds United di Liga Primer dimulai?

Pertandingan Chelsea vs Leeds United dimulai di Stamford Bridge, London, pada Sabtu, 21 November 2026.

Bagaimana cara membeli tiket Chelsea vs Leeds United di Liga Primer?

Berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket pertandingan Chelsea vs Leeds United di Liga Primer:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Membeli langsung melalui situs resmi Chelsea F.C. merupakan cara paling aman dan tepercaya, meski biasanya memerlukan keanggotaan resmi klub serta bergantung pada ketersediaan tiket dan poin loyalitas.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket dari kanal resmi klub sudah habis, tiket masuk umum kerap tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Primer mendatang ketika alokasi tiket dari kanal utama telah habis.

Berapa harga tiket Chelsea vs Leeds United di Liga Primer?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Chelsea vs Leeds United di Liga Primer, berdasarkan kanal resmi klub dan pasar tiket sekunder:

1. Kanal resmi klub

Tiket standar untuk anggota dewasa: Berkisar dari sekitar £27 hingga £78 , tergantung tribune dan kategorinya.

Berkisar dari sekitar , tergantung tribune dan kategorinya. Tiket anggota dengan harga khusus dan anggota junior: Umumnya mendapat potongan harga. Tiket untuk anggota dewasa muda, senior, dan junior berkisar dari sekitar £14 hingga £59 berdasarkan lokasi tempat duduk.

Umumnya mendapat potongan harga. Tiket untuk anggota dewasa muda, senior, dan junior berkisar dari sekitar berdasarkan lokasi tempat duduk. Tambahan harga penjualan umum: Tiket untuk masyarakat umum, jika tersedia setelah alokasi anggota, berharga sekitar £5 lebih tinggi daripada tiket anggota pada masing-masing kategori tempat duduk.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tiket jual kembali standar / masuk umum: Mulai dari sekitar £129 untuk bagian tribune atas, dengan harga rata-rata di pasar secara keseluruhan lebih tinggi bergantung pada permintaan.

Mulai dari sekitar untuk bagian tribune atas, dengan harga rata-rata di pasar secara keseluruhan lebih tinggi bergantung pada permintaan. Paket VIP dan hospitalitas: Mulai dari sekitar £200 dan meningkat bergantung pada akses ke lounge serta konfigurasi tempat duduk yang dipilih.

Chelsea vs Leeds United di Liga Primer: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Chelsea dan Leeds United

Chelsea mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Pada laga terakhir, Chelsea menang 2-0 atas Everton dalam pertandingan tandang Liga Primer. Chelsea juga mencetak lima gol ke gawang Bournemouth dalam penampilan dominan di kandang. Satu-satunya hasil buruk dalam rentang tersebut adalah kekalahan 3-0 dari Brentford. Dalam lima laga itu, Chelsea mencetak 15 gol dan kebobolan sembilan, mencerminkan ketajaman serangan sekaligus kelengahan di lini pertahanan yang sesekali muncul.

Leeds meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhirnya di semua kompetisi, dengan enam gol dicetak dan delapan gol kebobolan. Hasil terakhir Leeds adalah imbang 1-1 melawan Manchester United di Elland Road dalam ajang Liga Primer. Kemenangan 4-1 atas Newcastle tetap menjadi hasil paling menonjol dalam rentang tersebut, meski dua hasil imbang beruntun melawan Crystal Palace dan Manchester United menunjukkan kecenderungan Leeds kehilangan poin saat diharapkan menang.

Chelsea vs Leeds United: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di Piala Liga Inggris pada 9 September 2026, ketika Chelsea mengalahkan Leeds 6-3 di Stamford Bridge. Sebelumnya, Chelsea menang 1-0 dalam pertandingan Piala FA pada April 2026. Dalam lima pertemuan terakhir, Chelsea meraih tiga kemenangan, dengan satu hasil imbang dan satu kemenangan Leeds, yakni kemenangan 3-1 di Elland Road pada Desember 2025.