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Cara mendapatkan tiket Chelsea vs Hull City: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

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Premier League
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Hull City

Anda bisa memesan tiket di Stamford Bridge untuk pertandingan Premier League Chelsea yang akan datang melawan Hull City

Dengan banyaknya rekrutan baru bernilai jutaan paun yang akan merumput di Stamford Bridge musim ini, para penggemar Chelsea akan berlomba-lomba untuk mengamankan tiket laga kandang Premier League musim ini.

Chelsea dituntut menampilkan performa yang lebih rapi di kandang di bawah arahan Xavi Alonso dan para pendukung setia The Blues akan mengharapkan hasil positif melawan Hull City pada Sabtu, 12 September.

Chelsea tampil produktif selama pramusim, dengan Joao Pedro, Liam Delap, dan pendatang baru pemecah rekor, Morgan Rogers, sama-sama mencetak gol. Bisakah mereka mempertahankan momentum?

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Chelsea vs Hull City, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan laga Premier League Chelsea vs Hull City digelar?

Chelsea vs Hull City akan berlangsung di Stamford Bridge (London) pada Sabtu, 12 September, dengan jadwal kick-off pukul 15.00 BST.

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Premier League - Pekan 4
Stamford Bridge

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  • Deluxe
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Cara membeli tiket Premier League Chelsea vs Hull City

Tersedia berbagai opsi pembelian tiket untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket satuan pertandingan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena tingginya permintaan global, undang-undang anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak terpakai kepada klub.
  • Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional berdasarkan siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian acak ballot untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.
  • Pertukaran tiket resmi (penjualan kembali): Jika pertandingan terjual habis, anggota yang gagal mendapatkan tiket lewat ballot bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga normal melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada menit-menit terakhir, penggemar juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Chelsea vs Hull City?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

  • Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda di tiap tim.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkatan (misalnya Kategori A, B, atau C). Duel besar melawan sesama rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga normal tertinggi.
  • Lokasi kursi: Kursi di area tengah sisi lapangan dan tribun bawah dibanderol premium, sedangkan kursi tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.
  • Keanggotaan resmi diperlukan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga normal, hampir semua klub Premier League mengharuskan setiap penonton memiliki Keanggotaan Resmi Klub berbayar yang masih aktif untuk masuk ke undian ballot atau pertukaran penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapat dalam olahraga dunia. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat teratas dengan poin loyalitas maksimum, dan nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

CHE

CHE - Performa

FUL
M2-3
LUT
M2-0
BHA
M4-3
ARS
K2-1
LEE
M6-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
16/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
HUL

HUL - Performa

MUN
M2-0
STK
M1-1
COV
M0-1
AVL
S0-0
SUN
K1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
4/2
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
0/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Rekor pertemuan terkini

Head to Head

ChelseaSeriHull City
5
0
0
FA Cup
Hull City badge
Hull City
HUL
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
FT
FA Cup
Hull City badge
Hull City
HUL
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
FT
FA Cup
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
Hull City badge
Hull City
HUL
0
FT
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Hull City badge
Hull City
HUL
0
FT
Premier League
Hull City badge
Hull City
HUL
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
FT
14Gol yang Dicetak1
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/5

Kabar tim & skuad

Susunan Pemain Chelsea vs Hull City

4-2-3-1
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Formasi
Hull City crest
Hull City
HUL
3-4-3
E. MartinezE. MartinezM. GustoM. GustoJ. HatoJ. HatoL. ColwillL. ColwillW. FofanaW. FofanaM. RogersM. RogersR. JamesR. JamesR. LaviaR. LaviaC. PalmerC. PalmerP. NetoP. NetoJ. PedroJ. PedroK. TzolakisK. TzolakisS. AjayiS. AjayiN. MendyN. MendyJ. EganJ. EganL. CoyleL. CoyleM. CrooksM. CrooksR. GilesR. GilesR. SlaterR. Slaterteam-logoE. StroudM. BelloumiM. BelloumiO. McBurnieO. McBurnie
Hull City crest
Hull City
HUL
4-2-3-1
Chelsea

Susunan Pemain Utama

Hull City

Pemain Pengganti

Manajer

  • X. Alonso
  • S. Jakirovic
Chelsea

Cedera dan Larangan Bermain

Hull City

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
M
M
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
M
M
S
K
M
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
M
S
S
S
M
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
S
M
S
S
M
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
M
S
M
S
S
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
M
S
S
S
M
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
S
S
M
M
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
M
K
S
M
S
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
S
K
M
M
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
M
K
K
M
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
S
K
S
M
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
M
S
S
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
S
M
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
S
K
M
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
M
K
S
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
S
S
S
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
M
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
S
S
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
S
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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