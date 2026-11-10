Chelsea menjamu Crystal Palace pada Rabu, 2 Desember 2026 di Stamford Bridge, London.

Dalam pertemuan terakhir mereka di Liga Primer pada 25 Januari 2026, Chelsea menang 3-1 di kandang Crystal Palace, Selhurst Park. Sebelum itu, kedua tim bermain imbang 0-0 dalam laga ketat di Stamford Bridge pada Agustus 2025.

Simak panduan dari GOAL berikut untuk mengetahui semua hal tentang cara mendapatkan tiket Chelsea vs Crystal Palace, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Chelsea vs Crystal Palace di Liga Primer dimulai?

Laga Chelsea vs Crystal Palace dimulai di Stamford Bridge, London, pada Rabu, 2 Desember 2026.

Bagaimana cara membeli tiket Chelsea vs Crystal Palace di Liga Primer?

Untuk membeli tiket pertandingan Chelsea vs Crystal Palace di Liga Primer mendatang, Anda dapat mempertimbangkan opsi berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui portal tiket resmi Chelsea FC, bergantung pada tingkat keanggotaan, poin loyalitas, dan tahap penjualan yang berlaku.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Primer mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Chelsea vs Crystal Palace di Liga Primer?

Berikut rincian harga tiket untuk pertandingan Chelsea vs Crystal Palace di Liga Primer mendatang:

1. Kanal resmi klub

Tiket standar dewasa: Umumnya berkisar antara £47 hingga £78 .

Umumnya berkisar antara . Harga khusus (lansia/anak-anak): Biasanya berkisar antara £14 hingga £39 .

Biasanya berkisar antara . Penjualan untuk umum: Pada periode penjualan untuk umum, biasanya dikenakan biaya tambahan sekitar £5 di atas harga standar sesuai kategori.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tiket standar yang dijual kembali: Biasanya mulai dari sekitar £90 hingga £120 .

Biasanya mulai dari sekitar . Paket premium & hospitality yang dijual kembali: Umumnya berkisar dari £140 hingga lebih dari £500+.

Chelsea vs Crystal Palace di Liga Primer: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Chelsea vs Crystal Palace

Chelsea meraih dua kemenangan, dua kekalahan, dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhirnya di Liga Primer. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 di kandang Tottenham Hotspur, meski penampilan paling meyakinkan dalam rangkaian tersebut hadir saat mereka menang 5-1 atas AFC Bournemouth di kandang pada awal Oktober. Chelsea juga kalah 3-0 di kandang Brentford pada September, memperlihatkan inkonsistensi yang mewarnai kiprah mereka sejauh ini.

Crystal Palace meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-0 di kandang dari Newcastle United, dan mereka juga takluk 5-0 dari Brighton di Liga Primer. Satu-satunya kemenangan dalam rangkaian itu diraih atas Nottingham Forest dengan skor 3-1 di kandang, yang sempat memberi harapan sebelum hasil mereka kembali memburuk.

Chelsea vs Crystal Palace: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung pada Januari 2026, ketika Chelsea menang 3-1 di Selhurst Park dalam laga Liga Primer. Dalam lima pertemuan terakhir, rekor mereka berimbang: masing-masing menang dua kali dan satu pertandingan berakhir imbang. Chelsea mencetak delapan gol dalam lima laga tersebut, sementara Palace mencetak lima gol.