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Stamford Bridge
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Book Chelsea vs Brighton & Hove Albion Tickets
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Cara mendapatkan tiket Chelsea vs Brighton & Hove Albion: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

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Premier League
Chelsea
Brighton & Hove Albion

Jangan lewatkan kesempatan Anda untuk menyaksikan Chelsea dan para rekrutan mahal mereka beraksi di kandang untuk pertama kalinya musim ini

Fans Chelsea bergembira membayangkan bisa melihat banyak wajah baru beraksi di Premier League untuk pertama kalinya di kandang, sekaligus bos baru di tepi lapangan. Kesempatan pertama itu datang pada Minggu, 30 Agustus, saat Chelsea menjamu Brighton di Stamford Bridge. Anda juga bisa bergabung dengan antusiasme besar itu dengan memesan tiket pertandingan hari ini.

Chelsea asuhan Xabi Alonso akan turun ke lapangan dengan sejumlah rekrutan baru yang berstatus bintang. Maxence Lacroix, Marco Palestra, dan Geovany Quenda sama-sama menandatangani kontrak dengan nilai lebih dari £50 juta, tetapi tentu saja sorotan utama adalah perekrutan Morgan Rogers, yang dibeli dari Aston Villa dengan biaya fantastis sebesar £117 juta.

Chelsea harus tampil dalam performa terbaiknya, karena Brighton akan datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyapu bersih dua pertemuan melawan Chelsea musim lalu, menang 3-0 di kandang dan 3-1 di Stamford Bridge.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Chelsea vs Brighton & Hove Albion, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan laga Premier League Chelsea vs Brighton & Hove Albion digelar?

Chelsea vs Brighton & Hove Albion dijadwalkan kick-off pada pukul 14.00 BST pada Minggu, 30 Agustus, di Stamford Bridge, London.

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Premier League - Pekan 2
Stamford Bridge

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  • Deluxe
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Cara membeli tiket Premier League Chelsea vs Brighton & Hove Albion

Tersedia berbagai opsi pembelian tiket untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, peraturan anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100%, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak digunakan kepada klub.
  • Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional yang mengutamakan siapa cepat dia dapat kini telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar, misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership. Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk masuk ke undian.
  • Pertukaran tiket resmi (penjualan kembali): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam ballot bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga normal melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka bagi publik umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada menit-menit terakhir, fans juga bisa membeli tiket melalui platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Chelsea vs Brighton & Hove Albion?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

  • Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Lansia, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda di tiap tim.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan laga ke dalam beberapa tingkatan, misalnya Kategori A, B, atau C. Pertandingan besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga normal tertinggi.
  • Lokasi tempat duduk: Kursi di bagian tengah sisi lapangan dan tribune bawah dipatok dengan harga premium, sementara kursi di tribune atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.
  • Wajib memiliki keanggotaan resmi: Untuk membeli tiket kandang dengan harga normal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk mengikuti undian ballot atau pertukaran penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapat dalam olahraga global. Alokasi untuk suporter tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimal. Tiket ini nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

CHE

CHE - Performa

MIL
M3-0
JDT
S3-3
RSO
M3-1
FUL
M2-3
LUT
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
14/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
BHA

BHA - Performa

ROM
M3-0
BOL
M1-0
TRO
S0-0
AVL
M4-0
TRO
M4-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/0
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
0/5

Catatan head-to-head terbaru

Head to Head

ChelseaSeriBrighton & Hove Albion
1
0
4
Premier League
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FT
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
3
FT
Premier League
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FT
FA Cup
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FT
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
FT
6Gol yang Dicetak13
Pertandingan lebih dari 2.5 gol5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Kabar tim & skuad

Susunan Pemain Chelsea vs Brighton & Hove Albion

3-4-2-1
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Formasi
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
4-2-3-1
E. MartinezE. MartinezL. ColwillL. ColwillW. FofanaW. FofanaM. LacroixM. LacroixJ. HatoJ. HatoC. PalmerC. PalmerR. LaviaR. LaviaM. RogersM. RogersP. NetoP. NetoM. GustoM. GustoJ. PedroJ. PedroB. VerbruggenB. VerbruggenL. VuskovicL. VuskovicM. WiefferM. WiefferL. DunkL. DunkF. KadiogluF. KadiogluP. GrossP. GrossD. GomezD. GomezM. De CuyperM. De CuyperM. YalcouyeM. YalcouyeO. BoscagliO. BoscagliC. KostoulasC. Kostoulas
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
3-4-2-1
Chelsea

Susunan Pemain Utama

Brighton & Hove Albion

Pemain Pengganti

Manajer

  • X. Alonso
  • F. Hurzeler
Chelsea

Cedera dan Larangan Bermain

Brighton & Hove Albion

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
M
M
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
M
M
S
K
M
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
M
S
S
S
M
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
S
M
S
S
M
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
M
S
M
S
S
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
M
S
S
S
M
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
S
S
M
M
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
M
K
S
M
S
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
S
K
M
M
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
M
K
K
M
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
S
K
S
M
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
M
S
S
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
S
M
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
S
K
M
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
M
K
S
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
S
S
S
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
M
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
S
S
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
S
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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