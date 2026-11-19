Charlton Athletic menjamu Swansea City pada Sabtu, 12 Desember 2026 di The Valley, London.

Dua pertemuan mereka sepanjang Championship EFL 2025–26 berlangsung penuh drama, diawali hasil imbang 1-1 yang diraih lewat perjuangan keras di The Valley pada November 2025. Dalam pertemuan terbaru mereka pada hari terakhir musim tersebut, Mei 2026, Swansea meraih kemenangan kandang 3-1 berkat dua gol Adam Idah pada akhir laga dan tendangan bebas Leo Walta, setelah Miles Leaburn sempat menyamakan kedudukan.

Simak panduan dari GOAL untuk mengetahui semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Charlton Athletic vs Swansea City, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Championship Charlton Athletic vs Swansea City dimulai?

Pertandingan Charlton Athletic vs Swansea City dimulai pada Sabtu, 12 Desember 2026 di The Valley, London.

Championship - Pekan 21 12 Des 2026 - 10.00 The Valley, Charlton

Bagaimana cara membeli tiket Championship Charlton Athletic vs Swansea City?

Untuk membeli tiket pertandingan Championship antara Charlton Athletic dan Swansea City, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Tiket kandang resmi Charlton Athletic: Tiket untuk pendukung tuan rumah tersedia langsung melalui kanal penjualan tiket resmi Charlton Athletic. Anda dapat membelinya secara daring melalui situs web Charlton Athletic atau dengan mendatangi maupun menghubungi kantor tiket di The Valley.

Tiket untuk pendukung tuan rumah tersedia langsung melalui kanal penjualan tiket resmi Charlton Athletic. Anda dapat membelinya secara daring melalui situs web Charlton Athletic atau dengan mendatangi maupun menghubungi kantor tiket di The Valley. Alokasi tiket tandang resmi Swansea City: Jika Anda mendukung tim tamu, Swansea City mendapat alokasi khusus bagi pendukung tandang, yang biasanya ditempatkan di Tribun Jimmy Seed atau area tandang setara. Tiket tandang didistribusikan melalui sistem penjualan tiket resmi Swansea City, dengan penjualan bertahap sesuai prioritas bagi anggota Jack Army dan pemegang tiket musiman sebelum dijual untuk umum.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah habis terjual, tiket reguler kerap tersedia di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Championship mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Championship Charlton Athletic vs Swansea City?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Championship antara Charlton Athletic dan Swansea City:

1. Kanal resmi klub

Tiket standar dewasa: Biasanya mulai dari sekitar £30 .

Biasanya mulai dari sekitar . Paket keluarga: Seperti Paket U12 untuk dua orang dewasa dan dua anak berusia di bawah 12 tahun, mulai dari £50 , atau paket untuk dua orang dewasa dan dua anak berusia di bawah 18 tahun seharga £60 .

Seperti Paket U12 untuk dua orang dewasa dan dua anak berusia di bawah 12 tahun, mulai dari , atau paket untuk dua orang dewasa dan dua anak berusia di bawah 18 tahun seharga . Paket beberapa pertandingan: Mulai dari sekitar £22,50 hingga £24.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub sudah habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tribun sisi panjang lapangan dan kategori umum: Mulai dari sekitar £70 hingga £78 .

Mulai dari sekitar . Tribun bawah / pemandangan premium: Umumnya lebih mahal, mulai dari £80 hingga £90 atau lebih.

Charlton Athletic vs Swansea City di Championship: Semua yang perlu diketahui

Performa Charlton Athletic dan Swansea City

Charlton meraih empat poin dari lima pertandingan terakhirnya di Championship, dengan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Hasil terbarunya adalah kemenangan kandang 2-1 atas Sheffield United pada 7 November, setelah sebelumnya kalah 0-1 dari Bolton Wanderers dan 3-0 dari Middlesbrough. Dalam lima laga tersebut, Charlton mencetak lima gol dan kebobolan tujuh kali. Sebelum kemenangan atas Sheffield United itu, Charlton kalah dalam tiga dari empat pertandingan terakhirnya, menunjukkan bahwa tim ini kesulitan tampil konsisten.

Swansea mencatat satu kemenangan dan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Championship. Hasil paling menonjol adalah kemenangan telak 4-0 atas Blackburn Rovers pada 31 Oktober, tetapi sebelum dan sesudahnya mereka kalah 5-0 dari Queens Park Rangers dan 3-1 dari Portsmouth. Pertandingan terbaru Swansea berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Birmingham City pada 7 November. Swansea mencetak enam gol dan kebobolan sepuluh kali dalam lima laga tersebut, mencerminkan inkonsistensi yang juga mewarnai perjalanan mereka musim ini.

Charlton Athletic vs Swansea City: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan kompetitif terbaru kedua tim terjadi pada 2 Mei 2026, ketika Swansea City mengalahkan Charlton Athletic 3-1 di kandang dalam laga Championship. Sebelumnya, kedua klub bermain imbang 1-1 di The Valley pada November 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Swansea menang tiga kali dan Charlton sekali, sementara satu laga berakhir imbang.