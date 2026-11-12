Charlton Athletic menjamu Birmingham City pada Sabtu, 5 Desember 2026 di The Valley, London.

Dalam pertemuan liga pada musim EFL Championship 2025/26, Charlton meraih kemenangan tipis 1-0 di kandang atas Birmingham setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di St Andrew's pada awal musim tersebut. Rivalitas mereka juga diwarnai pertandingan-pertandingan ketat di EFL League One dan EFL Cup pada musim 2024/25, sehingga persaingan antara kedua klub tetap sengit.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi yang Anda perlukan untuk mendapatkan tiket Charlton Athletic vs Birmingham City, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Charlton Athletic vs Birmingham City di Championship dimulai?

Charlton Athletic vs Birmingham City berlangsung di The Valley, London, pada Sabtu, 5 Desember 2026.

Championship - Pekan 19 5 Des 2026 - 10.00 The Valley, Charlton

Bagaimana cara membeli tiket Charlton Athletic vs Birmingham City di Championship?

Untuk membeli tiket pertandingan Charlton Athletic vs Birmingham City di Championship, Anda dapat mempertimbangkan opsi berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Beli langsung melalui portal tiket resmi Charlton Athletic atau bagian penjualan tiket tandang Birmingham City untuk mendapatkan tempat duduk dari alokasi resmi.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk reguler sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Championship mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Charlton Athletic vs Birmingham City di Championship?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Charlton Athletic vs Birmingham City di Championship:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk reguler dewasa: £25 hingga £35, bergantung pada kategori tempat duduk dan lokasi tribun di The Valley.

£25 hingga £35, bergantung pada kategori tempat duduk dan lokasi tribun di The Valley. Tiket dengan harga khusus (lansia dan dewasa muda): £18 hingga £25.

£18 hingga £25. Tiket junior (di bawah 18 tahun): £10 hingga £15.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan langsung klub telah habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga yang bergantung pada permintaan pasar:

Tempat duduk standar: £45 hingga £75.

£45 hingga £75. Tempat duduk premium / di tribun sisi panjang lapangan: £85 hingga £130 atau lebih.

Charlton Athletic vs Birmingham City di Championship: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Charlton Athletic dan Birmingham City

Charlton meraih satu poin dari lima pertandingan terakhirnya di Championship, dengan catatan empat kekalahan dan satu hasil imbang. Laga terbarunya berakhir dengan kekalahan 0-1 di kandang dari Bolton Wanderers pada 3 November. Charlton juga menelan kekalahan telak 3-0 dari Middlesbrough pada 31 Oktober. Dalam lima pertandingan tersebut, Charlton mencetak empat gol dan kebobolan sembilan kali.

Birmingham memenangkan empat dari lima pertandingan terakhirnya di Championship. Laga terbarunya menghasilkan kemenangan 3-0 atas Millwall. Dalam rentang tersebut, Birmingham juga mengalahkan Preston North End 4-0 dan Queens Park Rangers 3-0. Birmingham mencetak 11 gol dan hanya kebobolan satu kali dalam lima pertandingan itu, dengan satu-satunya kekalahan terjadi saat bertandang ke markas Cardiff City.

Charlton Athletic vs Birmingham City: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Charlton di The Valley dalam ajang Championship pada 7 Maret 2026. Sebelumnya, kedua klub bermain imbang 1-1 di St Andrew's pada Desember 2025. Dari lima pertemuan terakhir di Championship, League One, dan Carabao Cup, Charlton menang dua kali, Birmingham menang dua kali, dan satu pertandingan berakhir imbang.