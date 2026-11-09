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Cara mendapatkan tiket Celta Vigo vs Villarreal: Harga tiket LaLiga, informasi pertandingan, penjualan tiket pada menit-menit terakhir, dan lainnya

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Celta Vigo
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LaLiga

Celta Vigo menghadapi Villarreal di LaLiga. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Celta Vigo menjamu Villarreal pada Minggu, 29 November 2026, di Abanca Balaidos, Vigo.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada 26 April 2026, Villarreal meraih kemenangan tipis 2-1 di Estadio de la Cerámica berkat gol Gerard Moreno dan Nicolas Pépé. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 1-1 dalam laga sengit di Balaídos pada Agustus 2025.

Berikut GOAL sajikan semua informasi yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Celta Vigo vs Villarreal, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan LaLiga Celta Vigo vs Villarreal dimulai?

Pertandingan Celta Vigo vs Villarreal dimulai pada Minggu, 29 November 2026, di Abanca Balaidos, Vigo.

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LaLiga - Pekan 14
Abanca Balaidos

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Celta Vigo vs Villarreal?

Berikut pilihan umum untuk membeli tiket pertandingan LaLiga Celta Vigo vs Villarreal mendatang:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui situs web resmi atau loket tiket Celta Vigo untuk tempat duduk di Estadio Abanca-Balaídos.

2. Pasar tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket LaLiga Celta Vigo vs Villarreal?

Berikut pilihan harga tiket pertandingan LaLiga Celta Vigo vs Villarreal:

1. Kanal resmi klub

  • Tribun Gol dan Marcador (di belakang gawang): Mulai sekitar €30 hingga €40.
  • Tribuna Alta dan Baja (tingkat atas dan bawah di sisi panjang lapangan): Umumnya berkisar antara €45 dan €60.
  • Tribuna Central dan layanan VIP: Biasanya berkisar dari €60 hingga lebih dari €80.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

  • Penjualan kembali tiket tingkat atas / masuk umum: Umumnya mulai sekitar €30 hingga €40.
  • Penjualan kembali tiket sisi lapangan dan tingkat bawah: Biasanya berkisar dari €70 hingga €150.
  • Penjualan kembali tiket premium dan yang banyak diminati: Umumnya mulai sekitar €200 hingga lebih dari €300.

LaLiga Celta Vigo vs Villarreal: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Celta Vigo vs Villarreal

Celta Vigo mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhirnya. Laga terbarunya berakhir imbang tanpa gol melawan Real Betis di LaLiga. Sebelum itu, Celta menang 2-1 di kandang Celtic dalam Liga Europa. Pada pertandingan sebelumnya dalam rangkaian tersebut, Celta mengalahkan Deportivo Alaves 2-1 di liga dan bermain imbang 0-0 dengan Elche. Satu-satunya kekalahan Celta dalam lima pertandingan itu terjadi saat takluk 2-1 dari Juventus di Liga Europa.

Villarreal meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhirnya. Hasil terbarunya adalah kemenangan 2-1 di kandang Valencia dalam LaLiga, setelah sebelumnya kalah 4-3 di kandang Liverpool dalam Liga Champions. Villarreal juga bermain imbang 0-0 dengan Elche di liga, mengalahkan SSC Napoli 3-1 di kompetisi Eropa, dan kalah 1-0 dari Real Madrid di LaLiga. Dalam lima pertandingan tersebut, Villarreal mencetak tujuh gol dan kebobolan delapan gol.

CEL

CEL - Performa

CEL
M1-2
BET
S0-0
RAY
K3-0
GIL
K1-2
LEV
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
3/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
VIL

VIL - Performa

VAL
M1-2
CDM
M0-5
ESP
K0-1
PSG
K0-6
GET
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Celta Vigo vs Villarreal: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di LaLiga pada 26 April 2026, ketika Villarreal menang 2-1 di kandang. Dalam lima pertemuan terakhir di kompetisi tersebut, Celta unggul dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Villarreal, sementara satu pertandingan berakhir imbang. Hasil paling meyakinkan Celta dalam rangkaian itu adalah kemenangan kandang 3-0. Kedua tim juga bermain imbang 1-1 di Balaidos pada Agustus 2025.

Head to Head

Celta VigoSeriVillarreal
2
1
2
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
FT
LaLiga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
FT
LaLiga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
3
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FT
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
4
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
3
FT
LaLiga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
3
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
FT
11Gol yang Dicetak9
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

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