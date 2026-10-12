Celta Vigo menjamu Real Betis pada Minggu, 25 Oktober 2026, di Abanca Balaidos, Vigo.

Kedua klub harus membagi fokus antara kompetisi domestik dan Eropa pada musim gugur ini. Kondisi tersebut menambah daya tarik dari sisi taktik dan rotasi skuad dalam pertemuan mereka. Duel kedua tim berlangsung ketat dalam beberapa tahun terakhir, dengan pertemuan terbaru berakhir imbang 1-1.

Simak panduan GOAL untuk mendapatkan tiket Celta Vigo vs Real Betis, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan La Liga Celta Vigo vs Real Betis dimulai?

Pertandingan Celta Vigo vs Real Betis digelar di Abanca Balaidos, Vigo, pada Minggu, 25 Oktober 2026.

LaLiga - Pekan 10 25 Okt 2026 - 11.15 Abanca Balaidos

Bagaimana cara membeli tiket La Liga Celta Vigo vs Real Betis?

Tiket pertandingan La Liga Celta Vigo vs Real Betis dapat diperoleh melalui sejumlah saluran resmi maupun pasar sekunder.

1. Saluran resmi klub

Portal tiket resmi Celta Vigo: Cara paling langsung dan aman adalah membeli tiket melalui toko tiket daring resmi RC Celta atau loket tiket di Estadio Abanca-Balaídos. Tiket biasanya lebih dulu tersedia bagi anggota klub ( socios ), sebelum dijual kepada masyarakat umum menjelang hari pertandingan.

Portal tiket resmi Real Betis: Bagi pendukung tim tamu, alokasi tiket resmi untuk sektor tandang biasanya disalurkan langsung oleh Real Betis kepada anggota dan kelompok suporter yang terdaftar.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui saluran resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub . Platform tersebut memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan La Liga ketika alokasi dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket La Liga Celta Vigo vs Real Betis?

Harga tiket Celta Vigo vs Real Betis bervariasi menurut lokasi tempat duduk dan apakah Anda membeli tiket langsung dengan harga resmi atau melalui pasar penjualan kembali:

1. Saluran resmi klub

Tribun belakang gawang (Gol / Marcador): €30 hingga €50

Tribun samping lapangan bagian bawah dan atas (Tribuna / Río): €50 hingga €90

Suite VIP dan layanan premium: €150 hingga €300 lebih

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHubmencantumkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tempat duduk dengan harga awal atau paling terjangkau: €50 hingga €65 (biasanya di belakang gawang atau tribun tingkat atas)

Tempat duduk kategori menengah (menghadap sisi lapangan): €70 hingga €120

Paket premium dan layanan khusus: €150 hingga €400 lebih

Celta Vigo vs Real Betis di La Liga: Semua yang perlu diketahui

Performa Celta Vigo vs Real Betis

Celta Vigo mencatatkan satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan kandang 5-0 atas Racing Santander di La Liga, yang mengakhiri rentetan laga tanpa kemenangan. Sebelumnya, Celta kalah 1-0 dari Omonia Nicosia di Liga Europa dan bermain imbang 1-1 dengan Malaga di liga. Dalam lima pertandingan tersebut, mereka mencetak delapan gol dan kebobolan tiga kali, meski inkonsistensi performa masih menjadi kekhawatiran bagi Giraldez.

Real Betis memenangi empat dari lima pertandingan kompetitif terakhir mereka. Satu-satunya hasil tanpa kemenangan dalam periode itu adalah hasil imbang 1-1 di kandang Deportivo de A Coruna pada pertandingan terbaru mereka. Sebelumnya, Betis mengalahkan Getafe 1-0 dan menang 2-1 di kandang Villarreal dalam ajang La Liga, serta menundukkan Lille 3-2 di Liga Champions. Mereka mencetak tujuh gol dan kebobolan tiga kali dalam lima pertandingan tersebut. Empat kemenangan itu mencerminkan skuad yang tengah berada dalam performa bagus.

Celta Vigo vs Real Betis: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung di La Liga pada 15 Maret 2026 dan berakhir 1-1, dengan Real Betis sebagai tuan rumah. Dalam lima pertemuan terakhir di La Liga, persaingan mereka berlangsung ketat: Celta menang sekali, Betis menang sekali, dan tiga laga berakhir imbang. Kedua klub kerap berbagi poin dalam beberapa musim terakhir, yang menunjukkan bahwa pertemuan mereka cenderung berlangsung ketat dan kompetitif, alih-alih menghasilkan pemenang yang jelas.