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Cara mendapatkan tiket Celta Vigo vs Racing Santander: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

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Celta Vigo menghadapi Racing Santander di LaLiga. Berikut cara Anda bisa mengamankan tiketnya

Celta Vigo akan menghadapi Racing Santander pada Rabu, 20 September 2026 di Abanca Balaidos, Vigo.

Celta Vigo berupaya memaksimalkan keuntungan bermain di kandang di hadapan para suporter mereka di Balaídos. Sementara itu, Racing Santander bertandang ke Galicia dengan target mengamankan poin tandang penting untuk mendongkrak kampanye liga mereka.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Celta Vigo vs Racing Santander, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Celta Vigo vs Racing Santander di LaLiga?

Celta Vigo vs Racing Santander digelar di Abanca Balaidos, Vigo.

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LaLiga - Pekan 7
Abanca Balaidos

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Celta Vigo vs Racing Santander?

Anda bisa membeli tiket pertandingan Celta Vigo vs Racing Santander melalui beberapa opsi resmi dan berwenang berikut:

  • Situs resmi RC Celta Vigo: Sumber utama untuk tiket resmi laga kandang adalah portal tiket RC Celta. Anda bisa mendaftar untuk menerima notifikasi email mengenai tanggal rilis tiket, harga, dan prapenjualan langsung melalui situs tersebut.
  • Loket tiket Estadio Abanca Balaídos: Tiket bisa dibeli langsung di loket fisik (Taquillas) di stadion Abanca Balaídos, Vigo, menjelang hari pertandingan, tergantung ketersediaan.
  • Mitra resmi travel & hospitality: Platform perjalanan olahraga resmi menawarkan paket resmi hari pertandingan, termasuk opsi tiket dan hotel.
  • Tiket suporter tandang: Jika Anda mendukung Racing Santander, tiket sektor tandang dikelola secara ketat dan dialokasikan langsung oleh Racing Santander melalui saluran penjualan tiket resmi klub mereka.
  • Pasar sekunder: Jika pertandingan habis terjual di saluran resmi atau Anda membutuhkan opsi tempat duduk pada saat-saat terakhir, pasar penjualan ulang sekunder seperti StubHub menyediakan platform alternatif untuk membeli tiket.

Berapa harga tiket LaLiga Celta Vigo vs Racing Santander?

Harga tiket pertandingan LaLiga Celta Vigo vs Racing Santander bervariasi, tergantung apakah Anda membeli tiket harga nominal melalui saluran resmi klub atau platform penjualan ulang sekunder.   

  • Tiket harga nominal resmi (portal penjualan klub & loket stadion):
    • Di belakang gawang (Gol / Marcador): €30 - €50   
    • Tribun samping bawah & atas (Tribuna / Río): €50 - €90   
    • VIP & hospitality: €150 - €300+   

Celta Vigo vs Racing Santander di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Celta Vigo vs Racing Santander

Celta Vigo tidak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir mereka, dengan catatan dua kemenangan dan tiga hasil imbang. Hasil terbaru mereka adalah imbang 0-0 di markas Valencia dalam ajang LaLiga pada 22 Agustus, dan sebelumnya mereka bermain imbang 1-1 melawan SSC Napoli dalam laga uji coba pramusim. Penampilan paling meyakinkan dalam rangkaian itu adalah kemenangan 4-1 atas Sassuolo. Celta mencetak lima gol dan kebobolan tiga gol dalam lima laga tersebut, dengan dua hasil imbang beruntun di dua pertandingan terbaru mereka menjadi satu-satunya noda kecil dalam periode yang secara keseluruhan solid.

Racing Santander kesulitan menjaga konsistensi, dengan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga kompetitif terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Getafe di LaLiga pada 23 Agustus, dan sepekan sebelumnya mereka ditahan imbang 2-2 oleh Villarreal. Satu-satunya kemenangan dalam rangkaian itu datang dalam laga uji coba pramusim melawan Sporting Gijon, yang mereka menangi dengan skor 4-1. Racing selalu kebobolan dalam kelima pertandingan tersebut, termasuk kekalahan 3-0 dari Wolverhampton Wanderers pada musim panas.

CEL

CEL - Performa

ATH
K0-2
RSO
S0-0
GET
S1-1
MAL
S1-1
OMO
K1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
2/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
0/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
SAN

SAN - Performa

GET
K1-0
ELC
M3-2
RAY
K3-2
ALA
M2-1
BAR
K7-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/14
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Celta Vigo vs Racing Santander: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Copa del Rey pada 5 Januari 2025, ketika Celta Vigo menang 3-2 di kandang Racing Santander. Sebelumnya, kedua tim terakhir kali bertemu di LaLiga pada Februari 2007, saat mereka bermain imbang 2-2 di Abanca Balaidos. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Celta memiliki rekor yang lebih baik, dengan dua kemenangan berbanding satu milik Racing dan dua hasil imbang dari lima pertemuan tersebut.

Head to Head

Celta VigoSeriRacing Santander
2
2
1
Copa del Rey
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
3
FT
LaLiga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
FT
LaLiga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
FT
LaLiga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
FT
LaLiga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
0
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
FT
7Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Klasemen Celta Vigo vs Racing Santander

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
M
M
M
M
M
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
M
M
M
K
M
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
S
M
M
M
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
M
M
K
M
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
M
M
S
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
S
K
K
M
M
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
S
K
S
M
M
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
M
K
M
S
M
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
M
M
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
S
S
M
M
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
M
K
S
S
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
S
M
K
M
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
S
K
K
K
M
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
M
S
S
S
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
M
S
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
M
K
M
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
S
M
S
18
ElcheElcheELC
71241117-65
M
K
S
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
M
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
S
S
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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