Cara mendapatkan tiket Celta Vigo vs Racing Santander: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

Celta Vigo akan menghadapi Racing Santander pada Rabu, 20 September 2026 di Abanca Balaidos, Vigo.

Celta Vigo berupaya memaksimalkan keuntungan bermain di kandang di hadapan para suporter mereka di Balaídos. Sementara itu, Racing Santander bertandang ke Galicia dengan target mengamankan poin tandang penting untuk mendongkrak kampanye liga mereka.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Celta Vigo vs Racing Santander, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Celta Vigo vs Racing Santander di LaLiga?

Celta Vigo vs Racing Santander digelar di Abanca Balaidos, Vigo.

LaLiga - Pekan 7 19 Sep 2026 - 12.30 Abanca Balaidos

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Celta Vigo vs Racing Santander?

Anda bisa membeli tiket pertandingan Celta Vigo vs Racing Santander melalui beberapa opsi resmi dan berwenang berikut:

Situs resmi RC Celta Vigo: Sumber utama untuk tiket resmi laga kandang adalah portal tiket RC Celta. Anda bisa mendaftar untuk menerima notifikasi email mengenai tanggal rilis tiket, harga, dan prapenjualan langsung melalui situs tersebut.

Loket tiket Estadio Abanca Balaídos: Tiket bisa dibeli langsung di loket fisik (Taquillas) di stadion Abanca Balaídos, Vigo, menjelang hari pertandingan, tergantung ketersediaan.

Mitra resmi travel & hospitality: Platform perjalanan olahraga resmi menawarkan paket resmi hari pertandingan, termasuk opsi tiket dan hotel.

Tiket suporter tandang: Jika Anda mendukung Racing Santander, tiket sektor tandang dikelola secara ketat dan dialokasikan langsung oleh Racing Santander melalui saluran penjualan tiket resmi klub mereka.

Pasar sekunder: Jika pertandingan habis terjual di saluran resmi atau Anda membutuhkan opsi tempat duduk pada saat-saat terakhir, pasar penjualan ulang sekunder seperti StubHub menyediakan platform alternatif untuk membeli tiket.

Berapa harga tiket LaLiga Celta Vigo vs Racing Santander?

Harga tiket pertandingan LaLiga Celta Vigo vs Racing Santander bervariasi, tergantung apakah Anda membeli tiket harga nominal melalui saluran resmi klub atau platform penjualan ulang sekunder.

Tiket harga nominal resmi (portal penjualan klub & loket stadion):

Di belakang gawang (Gol / Marcador): €30 - €50 Tribun samping bawah & atas (Tribuna / Río): €50 - €90 VIP & hospitality: €150 - €300+



Celta Vigo vs Racing Santander di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Celta Vigo vs Racing Santander

Celta Vigo tidak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir mereka, dengan catatan dua kemenangan dan tiga hasil imbang. Hasil terbaru mereka adalah imbang 0-0 di markas Valencia dalam ajang LaLiga pada 22 Agustus, dan sebelumnya mereka bermain imbang 1-1 melawan SSC Napoli dalam laga uji coba pramusim. Penampilan paling meyakinkan dalam rangkaian itu adalah kemenangan 4-1 atas Sassuolo. Celta mencetak lima gol dan kebobolan tiga gol dalam lima laga tersebut, dengan dua hasil imbang beruntun di dua pertandingan terbaru mereka menjadi satu-satunya noda kecil dalam periode yang secara keseluruhan solid.

Racing Santander kesulitan menjaga konsistensi, dengan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga kompetitif terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Getafe di LaLiga pada 23 Agustus, dan sepekan sebelumnya mereka ditahan imbang 2-2 oleh Villarreal. Satu-satunya kemenangan dalam rangkaian itu datang dalam laga uji coba pramusim melawan Sporting Gijon, yang mereka menangi dengan skor 4-1. Racing selalu kebobolan dalam kelima pertandingan tersebut, termasuk kekalahan 3-0 dari Wolverhampton Wanderers pada musim panas.

Celta Vigo vs Racing Santander: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Copa del Rey pada 5 Januari 2025, ketika Celta Vigo menang 3-2 di kandang Racing Santander. Sebelumnya, kedua tim terakhir kali bertemu di LaLiga pada Februari 2007, saat mereka bermain imbang 2-2 di Abanca Balaidos. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Celta memiliki rekor yang lebih baik, dengan dua kemenangan berbanding satu milik Racing dan dua hasil imbang dari lima pertemuan tersebut.