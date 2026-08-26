Celta Vigo akan menghadapi Malaga pada Minggu, 13 September 2026 di Abanca Balaidos, Vigo.

Málaga berupaya bangkit dalam laga tandang setelah hanya meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan sebelumnya, termasuk kekalahan kompetitif 2-0 dari Atlético Madrid. Rekor pertemuan sangat berpihak kepada Celta Vigo, yang mencatat tiga kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertemuan terakhir mereka di kasta tertinggi melawan Málaga.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Celta Vigo vs Malaga, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Celta Vigo vs Malaga di LaLiga?

Celta Vigo vs Malaga berlangsung di Abanca Balaidos, Vigo. Pastikan waktu kick-off untuk wilayah Anda dengan menggunakan detail pertandingan di atas.

LaLiga - Pekan 5 13 Sep 2026 - 08.00 Abanca Balaidos

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Celta Vigo vs Malaga?

Situs Resmi

Beli langsung secara online melalui Portal Penjualan Tiket Resmi RC Celta.

Loket stadion (Taquilla)

Beli tiket secara langsung di loket Abanca-Balaídos di Vigo pada hari pertandingan atau pada hari-hari menjelang laga, tergantung ketersediaan.

Sektor suporter tandang

Jika mendukung Málaga CF, belilah tiket langsung melalui saluran distribusi resmi klub Málaga, karena akses ke sektor tandang dibatasi secara eksklusif untuk suporter tim tamu.

Platform sekunder

Jika tiket resmi habis terjual, fans dapat menggunakan marketplace tiket sekunder seperti StubHub untuk mencari tiket resale pada menit-menit terakhir.

Berapa harga tiket LaLiga Celta Vigo vs Malaga?

Harga tiket untuk Celta Vigo vs Málaga di Estadio Abanca-Balaídos bervariasi tergantung di mana Anda membeli dan area stadion yang Anda pilih:

Tiket resmi dengan harga nominal (portal penjualan klub): Harga tiket masuk umum diperkirakan mulai dari €35 hingga €70 untuk sektor standar di belakang gawang (ujung Gol atau Marcador ). Tribun samping ( Rio dan Tribuna ) biasanya berkisar antara €60 hingga €130 tergantung kedekatannya dengan lapangan.

Pasar sekunder & platform resale: Di marketplace tiket (seperti StubHub), tiket saat ini mulai dari sekitar €60 hingga €65 untuk kursi dasar, dengan harga sekunder rata-rata berada di kisaran €120 hingga €220 untuk pemandangan sentral terbaik.

Paket VIP & hospitality: Opsi hospitality premium berkisar dari €160 hingga €300+ per tiket, yang mencakup tempat duduk tribun utama bagian tengah, akses lounge, serta makanan dan minuman pada hari pertandingan.

Celta Vigo vs Malaga di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Celta Vigo vs Malaga

Celta Vigo memenangi dua dan imbang tiga dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, tanpa kekalahan dalam rentetan tersebut. Hasil terbaru mereka adalah imbang 0-0 di markas Valencia dalam laga LaLiga pada 22 Agustus. Sebelum itu, mereka bermain imbang 1-1 dengan Napoli dan mengalahkan Sassuolo 4-1 di pramusim. Celta mencetak lima gol dan kebobolan tiga gol dalam lima pertandingan tersebut. Dua hasil imbang beruntun dalam dua pertandingan terbaru mereka menjadi satu-satunya noda dalam rangkaian tak terkalahkan itu.

Lima pertandingan terakhir Malaga menghasilkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Hasil kompetitif terbaru mereka adalah kekalahan 2-0 dari Atletico Madrid pada 19 Agustus. Sebelum itu, mereka bermain imbang 2-2 dengan Fulham dalam laga persahabatan dan kalah 2-1 dari AD Ceuta FC. Satu-satunya kemenangan dalam rangkaian itu datang saat melawan Al-Arabi, yaitu kemenangan 4-2 pada 6 Agustus. Malaga mencetak tujuh gol dan kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan tersebut.

Celta Vigo vs Malaga: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada 18 Maret 2018, ketika kedua tim bermain imbang 0-0 di Abanca Balaidos dalam ajang LaLiga. Dalam lima pertandingan head-to-head terakhir yang tercatat, semuanya dimainkan di LaLiga, Celta Vigo menang tiga kali dan Malaga menang sekali, dengan satu pertandingan berakhir imbang. Kemenangan Celta mencakup kemenangan kandang 3-1 pada Januari 2017 dan kemenangan 1-0 di Balaidos pada Mei 2016.

Klasemen Celta Vigo vs Malaga

Di klasemen LaLiga saat ini, Celta Vigo berada di posisi ke-11 sementara Malaga menempati peringkat ke-19.