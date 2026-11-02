Celta Vigo menjamu Levante pada Minggu, 8 November 2026, di Abanca Balaídos, Vigo.

Secara historis, RC Celta de Vigo lebih unggul dalam pertemuan LaLiga ini, dengan 12 kemenangan berbanding 5 kemenangan Levante UD dalam 20 pertemuan kompetitif terakhir mereka. Pertemuan kompetitif terakhir kedua tim berlangsung pada Mei 2026, ketika Levante meraih kemenangan dramatis 3-2 di kandang lawan, Estadio de Balaídos.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Celta Vigo vs Levante, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Celta Vigo vs Levante di LaLiga dimulai?

Celta Vigo vs Levante berlangsung di Abanca Balaídos, Vigo, pada Minggu, 8 November 2026.

LaLiga - Pekan 12 8 Nov 2026 - 12.30 Abanca Balaidos

Bagaimana cara membeli tiket Celta Vigo vs Levante di LaLiga?

Untuk membeli tiket pertandingan LaLiga mendatang antara Celta Vigo dan Levante di Abanca Balaídos, ada beberapa pilihan utama:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara paling langsung adalah membeli melalui situs resmi RC Celta de Vigo, yang menyediakan tiket reguler, tempat duduk khusus klub, serta paket tiket dan hotel.

2. Bursa tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Celta Vigo vs Levante di LaLiga?

Harga tiket pertandingan LaLiga mendatang antara RC Celta de Vigo dan Levante UD di Estadio de Balaídos bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau platform tiket sekunder.

1. Kanal resmi klub

Tiket reguler / kursi tribun atas: Harga tiket standar biasanya mulai sekitar €35 hingga €45 untuk kursi di tribun atas atau tribun belakang gawang, seperti sektor Gol atau Anillo.

Harga tiket standar biasanya mulai sekitar untuk kursi di tribun atas atau tribun belakang gawang, seperti sektor Gol atau Anillo. Kursi tribun samping dan tingkat tengah: Kursi di tribun samping lapangan umumnya berharga antara €60 dan €100 , bergantung pada jarak persisnya dari lapangan.

Kursi di tribun samping lapangan umumnya berharga antara , bergantung pada jarak persisnya dari lapangan. Kursi premium dan layanan VIP: Harga paket VIP, akses ke ruang layanan VIP, atau tiket tribun utama bagian tengah (Tribuna/Preferencia) dapat berkisar mulai €120 hingga €250 lebih.

2. Bursa tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menampilkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket jual kembali ekonomis / tribun atas: Harga awal yang tercantum untuk pertandingan ini sekitar €30 hingga €55 .

Harga awal yang tercantum untuk pertandingan ini sekitar . Tiket jual kembali tribun sisi panjang dan samping lapangan: Harga kursi standar di tingkat tengah biasanya rata-rata berkisar antara €80 dan €150 .

Harga kursi standar di tingkat tengah biasanya rata-rata berkisar antara . Tiket jual kembali premium / dengan permintaan tinggi: Bergantung pada ketersediaan kursi menjelang hari pertandingan, harga kursi premium di sisi panjang lapangan atau kategori VIP dapat rata-rata mencapai lebih dari €200 hingga €250.

Celta Vigo vs Levante di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Celta Vigo vs Levante

Celta Vigo memasuki pertandingan ini dengan catatan beragam dalam lima laga terakhir di semua kompetisi: satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan. Pada laga terakhir, mereka meraih kemenangan meyakinkan 5-0 atas Racing Santander di LaLiga, setelah sebelumnya kalah 1-0 dari Omonia Nicosia di Liga Europa. Tiga dari empat laga liga mereka sebelum kemenangan tersebut berakhir imbang, menunjukkan bahwa Celta sulit dikalahkan, tetapi juga sulit diandalkan untuk menang.

Lima laga terakhir Levante menunjukkan situasi yang lebih berat. Tim asuhan Castro menang sekali, imbang dua kali, dan kalah dua kali. Dua kekalahan beruntun di LaLiga menjadi kekhawatiran paling mendesak. Dalam dua laga terakhir, mereka kalah 3-1 dari Villarreal dan 4-2 dari Barcelona, dengan total kebobolan tujuh gol. Satu-satunya kemenangan mereka dalam periode ini adalah hasil 5-2 atas Real Betis pada akhir Agustus, yang kini terasa jauh setelah serangkaian hasil berikutnya.

Celta Vigo vs Levante: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir dengan kemenangan Levante 2-3 di Balaídos pada Mei 2026, hasil yang berlawanan dengan tren terkini dalam laga ini. Dalam lima pertemuan terakhir, Celta Vigo memiliki catatan lebih baik dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Levante, sementara satu laga berakhir imbang. Kemenangan kandang Celta 2-0 pada April 2021 dan kemenangan 2-1 di kandang Levante pada November 2025 menunjukkan bahwa Celta secara umum lebih unggul. Namun, kemenangan Levante pada awal tahun ini menunjukkan bahwa jarak kekuatan kedua tim tidaklah tetap.