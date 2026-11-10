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team-logoDeportivo de A Coruna
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Cara mendapatkan tiket Celta Vigo vs Deportivo de A Coruna: harga O Noso Derbi, informasi pertandingan, penjualan tiket pada saat-saat terakhir, dan lainnya

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Tickets
LaLiga
Celta Vigo

Celta Vigo menghadapi Deportivo de A Coruna di LaLiga. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Derbi Galicia, yang dikenal luas sebagai O Noso Derbi, merupakan salah satu rivalitas regional paling sengit dan bersejarah dalam sepakbola Spanyol. Pada 3 Januari 2027, RC Celta de Vigo akan menjamu tetangga mereka dari utara sekaligus rival sengit, Deportivo La Coruña, di Estadio de Balaídos dalam laga besar La Liga.

GOAL menyajikan semua informasi penting yang Anda perlukan untuk mendapatkan kursi terbaik dalam derbi yang tak boleh dilewatkan ini. Simak cara mendapatkan tiketnya sekarang.

Kapan laga LaLiga antara Celta Vigo dan Deportivo de A Coruna dimulai?

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LaLiga - Pekan 18
Abanca Balaidos

Di mana membeli tiket RC Celta de Vigo vs Deportivo La Coruña?

Tempat terbaik untuk membeli tiket Derbi Galicia adalah langsung melalui situs resmi RC Celta de Vigo. Membeli dari klub memastikan tiket Anda asli dan diperoleh dengan harga resmi. Namun, karena tingginya permintaan lokal untuk laga rivalitas ini, tiket di platform resmi bisa cepat habis. StubHub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi sudah habis, sebagai alternatif tepercaya untuk menyaksikan pertandingan langsung di stadion.

Berapa harga tiket RC Celta de Vigo vs Deportivo La Coruña?

Harga tiket standar melalui platform penjualan tiket resmi RC Celta de Vigo mulai dari €60. Harga bervariasi menurut kategori dan lokasi kursi di Estadio de Balaídos.

Jika alokasi tiket umum resmi habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menjadi alternatif untuk mendapatkan kursi menjelang pertandingan, dengan harga mulai dari sekitar €300.

Celta Vigo vs Deportivo de A Coruna di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Celta Vigo vs Deportivo de A Coruna

Celta Vigo mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir imbang 0-0 melawan Levante di LaLiga. Dalam rangkaian itu, mereka juga bermain imbang 0-0 dengan Real Betis di liga. Kekalahan 3-0 dari Rayo Vallecano dan 1-2 dari Union Saint-Gilloise di Liga Europa menjadi hasil terburuk mereka, sementara satu-satunya kemenangan diraih saat bertandang ke Celtic di kompetisi Eropa dengan skor 2-1. Celta mencetak tiga gol dan kebobolan lima kali dalam lima pertandingan tersebut.

Deportivo de A Coruna meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah imbang 0-0 melawan Espanyol di LaLiga, sementara kemenangan 2-1 atas Osasuna pada awal November menjadi hasil paling menonjol. Mereka juga menang 3-0 di kandang Auriense dalam Copa del Rey dan bermain imbang 1-1 dengan Levante di liga. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat takluk 1-0 dari Atletico Madrid. Deportivo mencetak enam gol dan kebobolan dua kali dalam lima pertandingan itu.

CEL

CEL - Performa

CEL
M1-2
BET
S0-0
RAY
K3-0
GIL
K1-2
LEV
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
3/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
COR

COR - Performa

LEV
S1-1
ATM
K1-0
AUR
M0-3
OSA
M2-1
ESP
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Celta Vigo vs Deportivo de A Coruna: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan kompetitif terbaru kedua klub terjadi pada 5 Mei 2018, ketika mereka bermain imbang 1-1 dalam laga LaLiga di Abanca Balaidos. Dari lima pertemuan terakhir dalam data tersebut, yang juga mencakup satu laga persahabatan pramusim, Celta Vigo unggul dengan empat kemenangan berbanding nol milik Deportivo, sementara satu pertandingan berakhir imbang. Hasil paling meyakinkan Celta dalam rangkaian itu adalah kemenangan kandang 4-1 pada Oktober 2016.

Head to Head

Celta VigoSeriDeportivo de A Coruna
4
1
0
LaLiga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
FT
LaLiga
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
3
FT
LaLiga
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
FT
LaLiga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
4
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
FT
Club Friendlies
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
2
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
FT
11Gol yang Dicetak3
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

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