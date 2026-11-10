Derbi Galicia, yang dikenal luas sebagai O Noso Derbi, merupakan salah satu rivalitas regional paling sengit dan bersejarah dalam sepakbola Spanyol. Pada 3 Januari 2027, RC Celta de Vigo akan menjamu tetangga mereka dari utara sekaligus rival sengit, Deportivo La Coruña, di Estadio de Balaídos dalam laga besar La Liga.

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Kapan laga LaLiga antara Celta Vigo dan Deportivo de A Coruna dimulai?

LaLiga - Pekan 18 3 Jan 2027 - 09.00 Abanca Balaidos

Di mana membeli tiket RC Celta de Vigo vs Deportivo La Coruña?

Tempat terbaik untuk membeli tiket Derbi Galicia adalah langsung melalui situs resmi RC Celta de Vigo. Membeli dari klub memastikan tiket Anda asli dan diperoleh dengan harga resmi. Namun, karena tingginya permintaan lokal untuk laga rivalitas ini, tiket di platform resmi bisa cepat habis. StubHub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi sudah habis, sebagai alternatif tepercaya untuk menyaksikan pertandingan langsung di stadion.

Berapa harga tiket RC Celta de Vigo vs Deportivo La Coruña?

Harga tiket standar melalui platform penjualan tiket resmi RC Celta de Vigo mulai dari €60. Harga bervariasi menurut kategori dan lokasi kursi di Estadio de Balaídos.

Jika alokasi tiket umum resmi habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menjadi alternatif untuk mendapatkan kursi menjelang pertandingan, dengan harga mulai dari sekitar €300.

Celta Vigo vs Deportivo de A Coruna di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Celta Vigo vs Deportivo de A Coruna

Celta Vigo mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir imbang 0-0 melawan Levante di LaLiga. Dalam rangkaian itu, mereka juga bermain imbang 0-0 dengan Real Betis di liga. Kekalahan 3-0 dari Rayo Vallecano dan 1-2 dari Union Saint-Gilloise di Liga Europa menjadi hasil terburuk mereka, sementara satu-satunya kemenangan diraih saat bertandang ke Celtic di kompetisi Eropa dengan skor 2-1. Celta mencetak tiga gol dan kebobolan lima kali dalam lima pertandingan tersebut.

Deportivo de A Coruna meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah imbang 0-0 melawan Espanyol di LaLiga, sementara kemenangan 2-1 atas Osasuna pada awal November menjadi hasil paling menonjol. Mereka juga menang 3-0 di kandang Auriense dalam Copa del Rey dan bermain imbang 1-1 dengan Levante di liga. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat takluk 1-0 dari Atletico Madrid. Deportivo mencetak enam gol dan kebobolan dua kali dalam lima pertandingan itu.

Celta Vigo vs Deportivo de A Coruna: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan kompetitif terbaru kedua klub terjadi pada 5 Mei 2018, ketika mereka bermain imbang 1-1 dalam laga LaLiga di Abanca Balaidos. Dari lima pertemuan terakhir dalam data tersebut, yang juga mencakup satu laga persahabatan pramusim, Celta Vigo unggul dengan empat kemenangan berbanding nol milik Deportivo, sementara satu pertandingan berakhir imbang. Hasil paling meyakinkan Celta dalam rangkaian itu adalah kemenangan kandang 4-1 pada Oktober 2016.