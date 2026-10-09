Cara mendapatkan tiket Celta Vigo vs Deportivo Alaves: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

Celta Vigo akan menghadapi Deportivo Alaves pada Minggu, 18 Oktober 2026 di Abanca Balaidos, Vigo.

Pertemuan sebelumnya di Balaídos pada Maret 2026 berlangsung dramatis dan menghasilkan banyak gol, saat Deportivo Alavés mengungguli Celta Vigo dalam thriller 4-3. Deportivo Alavés punya keunggulan rekor pertemuan yang lebih baik dalam duel liga terkini, setelah meraih kemenangan dalam tiga dari lima pertemuan terakhir melawan Celta.

Biarkan GOAL memberikan kepada Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Celta Vigo vs Deportivo Alaves, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off LaLiga Celta Vigo vs Deportivo Alaves?

Celta Vigo vs Deportivo Alaves digelar di Abanca Balaidos, Vigo, pada Minggu, 18 Oktober 2026.

LaLiga - Pekan 9 18 Okt 2026 - 10.15 Abanca Balaidos

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Celta Vigo vs Deportivo Alaves?

Tiket untuk Celta Vigo vs Deportivo Alavés tersedia melalui jalur resmi maupun sekunder jelang laga mereka pada 18 Oktober di Estadio Abanca Balaídos. Ikuti langkah-langkah berikut:

1. Penjualan tiket resmi klub

Untuk mendapatkan tiket reguler langsung melalui penjual utama, kunjungi portal penjualan tiket resmi RC Celta. Tiket umumnya mulai dijual untuk publik 1 hingga 2 pekan sebelum hari pertandingan, dengan anggota klub dan pemegang tiket musiman mendapat akses prioritas sebelum penjualan umum dibuka.

2. Platform pasar sekunder

Jika tiket habis di jalur resmi, platform tiket sekunder seperti StubHubmenawarkan kursi yang diunggah oleh pemegang tiket musiman dan penjual kembali. Perlu diingat bahwa harga di platform sekunder bisa berfluktuasi di atas atau di bawah harga nominal, tergantung permintaan secara keseluruhan.

3. Pembelian di loket

Tiket untuk masyarakat umum juga dapat dibeli langsung di loket Estadio Abanca Balaídos di Vigo menjelang kick-off, selama pertandingan belum sepenuhnya terjual habis.

Berapa harga tiket LaLiga Celta Vigo vs Deportivo Alaves?

Tiket reguler untuk Celta Vigo vs Deportivo Alavés bervariasi tergantung pilihan tribun, kategori tempat duduk, dan jalur pembelian.

1. Penjualan tiket resmi klub

Untuk mendapatkan tiket reguler langsung melalui penjual utama, kunjungi portal penjualan tiket resmi RC Celta. Tiket resmi dengan harga nominal umumnya mulai dijual untuk publik 1 hingga 2 pekan sebelum hari pertandingan, dengan anggota klub dan pemegang tiket musiman mendapat akses prioritas sebelum penjualan umum dibuka.

Gol (Tribun belakang gawang): €25 - €35

Marcador (Tribun atas & bawah di ujung lapangan): €35 - €50

Río (Tribun samping): €40 - €75

Tribuna (Tribun utama di sisi lapangan):€60 - €90

2. Platform pasar sekunder

Jika tiket habis di jalur resmi, platform tiket sekunder seperti StubHubmenawarkan kursi yang diunggah oleh pemegang tiket musiman dan penjual kembali. Perlu diingat bahwa harga tiket di platform sekunder bisa berfluktuasi di atas atau di bawah harga nominal, tergantung permintaan pasar secara keseluruhan.

Bagian Gol: €55 - €80

Bagian Río Baixo / Río Alto: €85 - €120

Bagian Tribuna Central / Premium:€100 - €150+

Celta Vigo vs Deportivo Alaves di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Celta Vigo vs Deportivo Alaves

Celta Vigo belum menang dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan catatan tiga imbang dan dua kalah. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 1-0 dari Omonia Nicosia di Liga Europa pada 16 September, dan mereka juga bermain imbang 1-1 melawan Malaga dalam laga LaLiga terakhir. Sebelumnya dalam rangkaian tersebut, Celta bermain imbang 1-1 dengan Getafe dan 0-0 dengan Real Sociedad sebelum kalah 0-2 dari Athletic Bilbao. Mereka mencetak empat gol dan kebobolan enam gol dalam lima laga itu.

Deportivo Alaves meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan LaLiga terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 1-0 dari Valencia pada 15 September, setelah kalah 2-1 dari Racing Santander tiga hari sebelumnya. Sebelum penurunan itu, Alaves mengalahkan Osasuna 5-2 dan Villarreal 1-0 dalam dua laga beruntun. Dalam lima pertandingan tersebut, mereka mencetak sembilan gol dan kebobolan lima gol.

Celta Vigo vs Deportivo Alaves: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan paling anyar antara kedua tim ini terjadi di LaLiga pada 22 Maret 2026, ketika Celta Vigo menjamu Alaves di Abanca Balaidos dan kalah 3-4. Sebelumnya, Alaves menang 1-0 sebagai tuan rumah pada November 2025, sementara kedua klub bermain imbang 1-1 di Mendizorroza pada Januari 2025. Dalam lima pertemuan LaLiga terakhir yang tercatat, Alaves memiliki rekor yang lebih baik, dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Celta, serta satu hasil imbang.