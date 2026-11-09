Setelah promosi ke Liga A UEFA Nations League berkat kiprah yang sangat sukses pada edisi 2024/25, Ceko bertekad mempertahankan posisinya di antara negara-negara sepakbola papan atas Eropa. Anda bisa memesan tiket untuk pertandingan Ceko mendatang mulai hari ini.



Setelah menjalani empat laga pembuka fase liga melawan Kroasia, Inggris (dua kali), dan Spanyol pada September/Oktober, Ceko akan menutup kiprahnya di Grup 3 dengan menghadapi Spanyol (kandang) dan Kroasia (tandang). Laga pertama dari dua pertandingan tersebut, melawan Spanyol, berlangsung di Stadion Letná, Praha, pada Kamis, 12 November.

Stadion Letná telah menggelar 50 pertandingan resmi Ceko sejak federasi independennya didirikan pada 1993. Ceko belum pernah kalah dalam pertandingan kompetitif di sana, meski telah menelan dua belas kekalahan dalam laga persahabatan.

Bisakah Ceko tampil maksimal menghadapi juara bertahan Piala Dunia? GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket pertandingan Ceko versus Spanyol di UEFA Nations League, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membelinya.

Kapan pertandingan Ceko versus Spanyol di UEFA Nations League?

Pertandingan Ceko versus Spanyol berlangsung di Stadion Letná, Praha, pada Kamis, 12 November, dengan jadwal sepak mula pukul 20.45 CET.

UEFA Nations League A - Pekan 5 12 Nov 2026 - 14.45 epet Arena

Cara membeli tiket Ceko versus Spanyol di UEFA Nations League

Penjualan tiket resmi dilakukan langsung melalui portal utama Asosiasi Sepakbola Republik Ceko (FAČR), yang biasanya menggunakan Ticketportal Czech Republic atau Ticketstream. Secara umum, FAČR mulai menjual tiket pertandingan sekitar 4-6 minggu sebelum sepak mula.

Jika ingin mendapatkan tiket menjelang pertandingan, penggemar juga bisa membelinya melalui platform penjualan kembali seperti StubHub.

Transfer tiket terjamin: setiap pembelian melalui StubHub dilindungi program FanProtect milik platform tersebut, sehingga pembeli dapat yakin tiketnya sah dan akan tiba sebelum hari pertandingan.

Berapa harga tiket Ceko versus Spanyol di UEFA Nations League?

Asosiasi Sepakbola Republik Ceko membagi harga tiket ke dalam tiga kategori tempat duduk standar (di bawah ini). Harga resmi biasanya dimulai dari sekitar 490 CZK-1.500+ CZK (sekitar €20-€60+)

Kategori 3 (Di Belakang Gawang) : Pilihan paling terjangkau, umumnya berada di tribune Selatan atau Utara. Secara historis, area ini juga ditempati pendukung tuan rumah yang aktif (Czech Republic Supporters Seats).

: Pilihan paling terjangkau, umumnya berada di tribune Selatan atau Utara. Secara historis, area ini juga ditempati pendukung tuan rumah yang aktif (Czech Republic Supporters Seats). Kategori 2 (Sudut & Sektor Samping Atas) : Kategori harga menengah yang menawarkan keseimbangan antara biaya dan pandangan ke lapangan.

: Kategori harga menengah yang menawarkan keseimbangan antara biaya dan pandangan ke lapangan. Kategori 1 (Sisi Panjang Lapangan / Tribune Utama Premium): Tiket standar dengan harga tertinggi, berada di sepanjang sisi lapangan utama dengan pandangan optimal tanpa halangan ke bangku cadangan dan garis tengah lapangan.

Pantau situs resmi tim nasional saat hari pertandingan semakin dekat untuk mendapatkan informasi tambahan. Periksa juga situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Semua yang perlu diketahui tentang Stadion Letná

Stadion Letná (saat ini secara resmi bernama epet ARENA karena alasan sponsor) merupakan markas legendaris klub Liga Utama Ceko, AC Sparta Prague, sekaligus bagian penting dari sepakbola Ceko secara keseluruhan.

Terletak di distrik Letná yang indah dan menghadap pusat Praha, stadion ikonis ini telah menjadi tempat berlangsungnya momen-momen olahraga yang tak terlupakan selama lebih dari satu abad, serta pertemuan politik berskala besar. Kapasitasnya sekitar 18.887 penonton, membuatnya tergolong ringkas tetapi mampu menghadirkan atmosfer yang sangat riuh.

Momen berkesan di Stadion Letná

Revolusi Beludru (1989) : Di luar olahraga, Letná memainkan peran besar dalam sejarah Eropa. Selama ‘Revolusi Beludru’ yang menentang komunisme, koridor stadion dibuka sebagai tempat menyaksikan aksi di Dataran Letná yang bersebelahan, tempat lebih dari 800.000 pengunjuk rasa berkumpul untuk menuntut demokrasi.

: Di luar olahraga, Letná memainkan peran besar dalam sejarah Eropa. Selama ‘Revolusi Beludru’ yang menentang komunisme, koridor stadion dibuka sebagai tempat menyaksikan aksi di Dataran Letná yang bersebelahan, tempat lebih dari 800.000 pengunjuk rasa berkumpul untuk menuntut demokrasi. Keajaiban Kualifikasi Euro 1996 (1995) : Stadion yang baru dimodernisasi itu menjadi tempat tim nasional Republik Ceko yang baru terbentuk bertanding. Kemenangan bersejarah dalam kualifikasi atas Belanda dan Norwegia di Letná menjadi pendorong perjalanan legendaris Ceko menuju final Euro 1996.

: Stadion yang baru dimodernisasi itu menjadi tempat tim nasional Republik Ceko yang baru terbentuk bertanding. Kemenangan bersejarah dalam kualifikasi atas Belanda dan Norwegia di Letná menjadi pendorong perjalanan legendaris Ceko menuju final Euro 1996. Malam-malam gemilang di Liga Champions: Sebagai markas pada era legendaris ‘Iron Sparta’, Letná pernah menjamu klub-klub besar seperti Real Madrid, Barcelona, dan Arsenal. Struktur stadion yang unik dan tertutup dikenal memerangkap suara, sehingga menciptakan suasana yang mengintimidasi bagi klub-klub Eropa yang bertandang.

Tema hitam & dinding sejarah: Jika mengikuti tur resmi klub, Anda akan melihat interior hitam yang elegan. Tema ini sengaja dipilih untuk merujuk pada warna kostum asli Sparta Prague sebelum klub mengadopsi warna merah tua yang terkenal.

Pertandingan Ceko versus Spanyol di UEFA Nations League: Semua yang perlu diketahui

Ceko versus Spanyol: Performa terkini

Peringkat FIFA: Ceko (#48) versus Spanyol (#1)

Meski meraih kemenangan dramatis atas Republik Irlandia dan Denmark dalam play-off Piala Dunia (keduanya melalui adu penalti), Ceko gagal tampil meyakinkan di Piala Dunia FIFA. Mereka kalah dari Korea Selatan dan Meksiko serta bermain imbang melawan Afrika Selatan pada fase grup turnamen tersebut.

Spanyol menjadi pahlawan di panggung dunia pada musim panas lalu setelah mengangkat trofi Piala Dunia di Amerika Utara. Seusai membuka turnamen dengan hasil imbang 0-0 yang kurang meyakinkan melawan Cabo Verde, mereka memenangi tujuh pertandingan berturut-turut dan hanya kebobolan satu gol.

Ceko versus Spanyol: Rekor pertemuan terkini

Spanyol memiliki rekor pertemuan yang dominan atas Ceko. Mereka tidak terkalahkan dalam tujuh pertemuan sebelumnya, dengan lima kemenangan dan dua hasil imbang.

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada Juni 2022 di UEFA Nations League. Spanyol menang 2-0 di Estadio La Rosaleda, Málaga, berkat gol Carlos Soler dan Pablo Sarabia.