Inggris akan menghadapi Ceko dua kali dalam kurun dua pekan sebagai bagian dari kampanye UEFA Nations League 2026/27 mereka, dengan tim asuhan Thomas Tuchel bertandang ke Praha sebelum menjamu laga balik di Wembley. Kedua pertandingan itu merupakan bagian dari jadwal berat League A, Group A3 yang juga dihuni Spanyol dan Kroasia, dan duel dua leg ini bisa terbukti sangat menentukan dalam hasil akhir grup.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua yang perlu diketahui tentang cara membeli tiket Ceko vs Inggris, termasuk tanggal pertandingan, harga, dan tempat membelinya.

Kapan kick-off Republik Ceko vs Inggris di UEFA Nations League A?

Ceko vs Inggris akan kick-off pada pukul 20.45 waktu setempat pada Selasa, 29 September 2026, di Fortuna Arena, Praha.

UEFA Nations League A - Pekan 2 29 Sep 2026 - 14.45 Fortuna Arena

Di mana bisa membeli tiket Ceko vs Inggris?

Tiket untuk laga di Wembley pertama kali tersedia melalui portal tiket resmi England Football, dengan prioritas biasanya diberikan kepada anggota England Supporters Travel Club dan pemegang tiket musiman yang terafiliasi dengan FA sebelum sisa alokasi yang ada dijual untuk umum. Kanal resmi federasi Ceko menjadi tujuan pertama yang setara untuk laga tandang di Praha.

Beberapa hal yang perlu diketahui soal membeli tiket untuk duel dua leg ini:

Penjualan umum resmi - dibuka setelah periode prioritas anggota berakhir, biasanya semakin dekat ke hari pertandingan

Tiket tandang - alokasi Praha ditangani melalui kanal federasi Ceko, dengan persediaan terbatas untuk suporter tandang Inggris

Transfer terjamin - setiap pembelian StubHub didukung program FanProtect milik platform tersebut, memberi keyakinan kepada pembeli bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu untuk hari pertandingan

Pasar sekunder - StubHub adalah pilihan Anda jika daftar tiket di situs resmi sudah habis terjual

Karena ini merupakan satu dari empat pertandingan yang dimainkan Inggris dalam rentang dua minggu, pemesanan lebih awal direkomendasikan untuk kedua laga, khususnya laga kandang di Wembley.

Berapa harga tiket Ceko vs Inggris?

Harga resmi untuk laga di Wembley bervariasi tergantung lokasi kursi, dengan portal tiket England Football menawarkan pilihan lengkap dari kursi standar hingga premium dengan harga normal selama alokasi masih tersedia. Penetapan harga resmi federasi Ceko berlaku untuk laga di Praha dengan cara yang sama.

StubHub adalah pilihan Anda jika daftar tiket di situs resmi sudah habis terjual, dan berikut panduan kasar mengenai apa yang bisa diharapkan di sana:

Kursi termurah (Wembley): mulai sekitar £40 hingga £60, biasanya di tingkat atas di belakang gawang

Kursi kelas menengah (Wembley): kursi sentral di sepanjang garis tengah lapangan, dengan harga yang terasa jauh lebih tinggi

Kursi premium (Wembley): di atas £200 untuk pertandingan terbesar dari dua laga ini

Tiket tandang (Praha): umumnya lebih terjangkau pada harga normal dibandingkan malam di Wembley, meski pasokan untuk alokasi Inggris terbatas

Seperti laga internasional lainnya, harga bisa berubah saat hari pertandingan semakin dekat, jadi mengamankan kursi lebih cepat umumnya menjadi opsi yang lebih aman jika Anda memiliki anggaran tertentu.

Ceko vs Inggris di UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Ceko vs Inggris

Ceko menatap pertandingan ini dengan rangkaian performa yang sulit, mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 3-0 dari Meksiko di Piala Dunia, dan mereka juga bermain imbang 1-1 dengan Afrika Selatan dalam turnamen tersebut. Dalam lima pertandingan itu, Ceko mencetak tujuh gol dan kebobolan tujuh gol, dengan kemenangan mereka diraih dalam laga persahabatan melawan Guatemala dan Kosovo.

Lima pertandingan terakhir Inggris menunjukkan gambaran yang lebih tajam. Tim asuhan Tuchel memenangi empat laga dan kalah sekali, mencetak 14 gol dan kebobolan tujuh gol dalam rangkaian itu. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 6-4 atas Prancis di perempat-final Piala Dunia. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian tersebut terjadi saat melawan Argentina, yang menyingkirkan Inggris di babak semi-final.

Ceko vs Inggris: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di Euro 2020, ketika Inggris menang 1-0 di Praha. Sebelumnya, Ceko mengalahkan Inggris 2-1 di Praha pada kualifikasi Kejuaraan Eropa pada Oktober 2019, hasil yang terjadi setelah kemenangan 5-0 Inggris pada pertemuan sebelumnya di Wembley pada tahun yang sama. Empat pertemuan dalam dataset itu juga mencakup hasil imbang 2-2 dalam laga persahabatan pada Agustus 2008.

Klasemen Ceko vs Inggris

Di Grup A3 UEFA Nations League, Ceko saat ini menempati posisi kedua sementara Inggris berada di peringkat ketiga.