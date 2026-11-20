Cardiff City menjamu Southampton pada Sabtu, 12 Desember 2026 di Cardiff City Stadium, Cardiff.

Dalam pertemuan mereka di Championship musim 2023–24, Southampton menang 2-0 di St Mary's sebelum Cardiff City membalas dengan kemenangan 2-1 lewat kebangkitan di ibu kota Wales. Pertemuan terakhir mereka terjadi pada putaran kedua Piala EFL 2024–25, ketika Southampton meraih kemenangan sengit 5-3 di Cardiff City Stadium.

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Kapan Cardiff City vs Southampton di Championship dimulai?

Cardiff City vs Southampton dimulai di Cardiff City Stadium, Cardiff, pada Sabtu, 12 Desember 2026.

Championship - Pekan 21 12 Des 2026 - 10.00 Cardiff City Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Cardiff City vs Southampton di Championship?

Untuk membeli tiket pertandingan Championship antara Cardiff City dan Southampton, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Kanal resmi Cardiff City: Jika Anda mendukung tim tuan rumah pada laga di Cardiff City Stadium, tiket dapat dibeli langsung melalui portal tiket resmi Cardiff City atau aplikasi resmi klub.

Jika Anda mendukung tim tuan rumah pada laga di Cardiff City Stadium, tiket dapat dibeli langsung melalui portal tiket resmi Cardiff City atau aplikasi resmi klub. Alokasi tiket tandang Southampton FC: Jika Anda datang sebagai pendukung Southampton untuk laga tandang ini, Southampton mendapat alokasi tiket tandang khusus (biasanya sekitar 3.200 tiket). Tiket tersebut dijual langsung melalui situs tiket resmi Southampton atau melalui telepon kantor tiket, dengan periode pembelian prioritas yang ditentukan berdasarkan poin loyalitas laga tandang dan status pemegang tiket musiman.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk reguler sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Championship mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Cardiff City vs Southampton di Championship?

Berikut perkiraan rincian harga tiket pertandingan Championship antara Cardiff City dan Southampton:

1. Kanal resmi klub

Alokasi tiket tandang Southampton (Cardiff City Stadium): Tiket resmi bagi pendukung Southampton yang bertandang dihargai £32 untuk dewasa, £24 untuk usia di atas 60 tahun, £20,50 untuk pendukung berusia 16 hingga 21 tahun, dan £16 untuk usia di bawah 16 tahun. Tiket aksesibel bagi pengguna kursi roda dewasa dihargai £27 .

Tiket resmi bagi pendukung Southampton yang bertandang dihargai untuk dewasa, untuk usia di atas 60 tahun, untuk pendukung berusia 16 hingga 21 tahun, dan untuk usia di bawah 16 tahun. Tiket aksesibel bagi pengguna kursi roda dewasa dihargai . Tiket kandang Cardiff City dan tiket masuk reguler: Biasanya berkisar antara £20 hingga £50 untuk tiket masuk reguler, bergantung pada tribune dan potongan harga berdasarkan usia, sedangkan kategori dengan permintaan tinggi atau layanan eksekutif lebih mahal.

Biasanya berkisar antara untuk tiket masuk reguler, bergantung pada tribune dan potongan harga berdasarkan usia, sedangkan kategori dengan permintaan tinggi atau layanan eksekutif lebih mahal. Paket keramahtamahan: Berkisar antara £90 hingga £150+.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi habis melalui penjualan utama klub, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kursi penjualan kembali standar: Umumnya mulai dari sekitar £50 hingga £78 .

Umumnya mulai dari sekitar . Kursi penjualan kembali dengan pemandangan tengah dan premium: Biasanya berkisar antara £90 hingga £145+ .

Biasanya berkisar antara . Peningkatan layanan VIP dan keramahtamahan melalui pasar sekunder: Mulai dari £150 hingga £250+.

Cardiff City vs Southampton di Championship: Semua yang perlu diketahui

Performa Cardiff City vs Southampton

Cardiff City mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam empat pertandingan Championship terakhir yang telah mereka jalani, dengan hasil terkini berupa kemenangan 5-4 atas Burnley pada 7 November. Sebelumnya, mereka bermain imbang 3-3 dengan West Ham United dan kalah 3-0 dari Wolverhampton Wanderers. Cardiff mencetak 11 gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima pertandingan terakhir, mencerminkan tren pertandingan terbuka dengan banyak gol.

Southampton meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan Championship terakhir. Hasil terkini mereka adalah kekalahan 1-0 dari Preston North End pada 7 November, yang mengakhiri rangkaian hasil termasuk kemenangan atas Queens Park Rangers (4-1) dan West Ham United (menang 3-2 saat tandang). Tim tamu mencetak delapan gol dan kebobolan lima kali dalam lima pertandingan tersebut.

Cardiff City vs Southampton: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir Cardiff City dan Southampton terjadi di Piala Carabao pada 28 Agustus 2024, ketika Southampton menang 5-3 di Cardiff City Stadium. Di Championship, Cardiff mencatat kemenangan kandang 2-1 pada April 2024, sementara Southampton menang 2-0 di St Mary's pada Desember 2023. Dalam lima pertandingan terakhir yang tercatat di semua kompetisi, Southampton menang tiga kali dan Cardiff sekali, dengan satu hasil lain juga tercatat dari laga persahabatan pada 2021 ketika Southampton menang 4-0.