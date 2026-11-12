Cardiff City menjamu Lincoln City pada Sabtu, 5 Desember 2026, di Cardiff City Stadium, Cardiff.

Dalam pertemuan mereka pada Desember 2025, Lincoln City meraih kemenangan tipis 2-1 di kandang. Lincoln kemudian menindaklanjuti hasil itu dengan kemenangan meyakinkan 2-0 di markas Cardiff, Cardiff City Stadium, pada Maret 2026.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Cardiff City vs Lincoln City, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Cardiff City vs Lincoln City di Championship dimulai?

Cardiff City vs Lincoln City berlangsung di Cardiff City Stadium, Cardiff, pada Sabtu, 5 Desember 2026.

Championship - Pekan 19 5 Des 2026 - 10.00 Cardiff City Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Cardiff City vs Lincoln City di Championship?

Untuk membeli tiket pertandingan Championship antara Cardiff City dan Lincoln City, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket pertandingan untuk tempat duduk reguler secara langsung melalui portal tiket resmi Cardiff City FC atau Lincoln City FC.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub telah terjual habis, tiket reguler sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Championship mendatang ketika jatah tiket dari penjualan resmi telah habis.

Berapa harga tiket Cardiff City vs Lincoln City di Championship?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Championship antara Cardiff City dan Lincoln City:

1. Kanal resmi klub

Tempat duduk reguler standar: Biasanya berkisar antara £20 hingga £50 .

Biasanya berkisar antara . Tempat duduk dengan harga khusus (lansia/junior): Umumnya mulai sekitar £10 hingga £25 .

Umumnya mulai sekitar . Paket hospitality & eksekutif: Mulai dari £90 hingga £150+.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tempat duduk standar dari penjualan kembali: Umumnya mulai sekitar £30 hingga £63 .

Umumnya mulai sekitar . Tempat duduk premium / dengan pemandangan dari tengah: Biasanya berkisar antara £70 hingga £120+ .

Biasanya berkisar antara . Peningkatan ke paket VIP / hospitality: Harganya bisa melampaui £150 hingga £300+.

Cardiff City vs Lincoln City di Championship: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Cardiff City vs Lincoln City

Cardiff City mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di Championship, dengan mencetak 11 gol dan kebobolan tujuh. Hasil terbaru mereka adalah imbang 3-3 melawan West Ham United, setelah sebelumnya kalah telak 3-0 dari Wolverhampton Wanderers. Penampilan terbaik Cardiff City dalam periode itu terjadi saat menang 5-1 atas Watford.

Lincoln City meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan liga terakhir mereka. Mereka kalah 1-0 dari Watford dalam laga terbaru, setelah sebelumnya takluk 1-3 dari Birmingham City. Satu-satunya kemenangan mereka dalam periode itu adalah kemenangan 4-1 atas Burnley, meski mereka juga kebobolan enam gol tanpa mampu membalas saat menghadapi West Ham United.

Cardiff City vs Lincoln City: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di League One pada Maret 2026, ketika Lincoln City menang 2-0 di Cardiff City Stadium. Sebelumnya, Lincoln meraih kemenangan kandang 2-1 pada Desember 2025, juga di League One. Dari empat pertemuan terakhir yang tercatat, Lincoln City menang tiga kali dan Cardiff sekali. Kedua tim sebelumnya juga pernah bertemu di League Two pada 2000 dan 2001.