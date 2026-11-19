Cagliari menjamu Venezia pada Sabtu, 12 Desember 2026 di Unipol Domus, Cagliari.

Dalam pertemuan terakhir mereka di Serie A pada 18 Mei 2025, Cagliari meraih kemenangan meyakinkan 3-0 di Unipol Domus untuk memastikan mereka bertahan di liga dengan nyaman. Sebelum laga itu, Venezia menang tipis 2-1 atas Cagliari pada Desember 2024, di paruh pertama musim kasta tertinggi 2024–25.

Simak panduan GOAL tentang segala hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Cagliari vs Venezia, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan Serie A Cagliari vs Venezia dimulai?

Pertandingan Cagliari vs Venezia dimulai di Unipol Domus, Cagliari, pada Sabtu, 12 Desember 2026.

Serie A - Pekan 15 12 Des 2026 - 09.00 Unipol Domus

Bagaimana cara membeli tiket Serie A Cagliari vs Venezia?

Berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket pertandingan Serie A Cagliari vs Venezia:

1. Kanal resmi klub

Situs resmi Cagliari Calcio (cagliaricalcio.com): Ini adalah kanal resmi, paling aman, dan paling langsung untuk membeli tiket pertandingan. Penjualan umumnya dibuka satu atau dua pekan sebelum pertandingan, sering kali diawali periode prioritas bagi pemegang kartu loyalitas (Passione Cagliari) sebelum dibuka untuk umum.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket kategori umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Serie A mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Serie A Cagliari vs Venezia?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Serie A Cagliari vs Venezia:

1. Kanal resmi klub

Curva (Nord / Sud): Harga biasanya mulai sekitar €25 hingga €30 .

Harga biasanya mulai sekitar hingga . Distinti (Centrali / Alti): Berkisar dari €40 (untuk kategori dengan harga diskon atau akses terbatas) hingga €60 untuk kursi standar dengan harga penuh.

Berkisar dari (untuk kategori dengan harga diskon atau akses terbatas) hingga untuk kursi standar dengan harga penuh. Tribuna Blu: Berkisar dari €60 (harga khusus atau diskon) hingga €90 untuk tiket dewasa dengan harga penuh.

Berkisar dari (harga khusus atau diskon) hingga untuk tiket dewasa dengan harga penuh. Tribuna Rossa: Berkisar dari €80 (harga diskon) hingga €120 untuk tiket dewasa dengan harga penuh.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub telah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Curva / Tribun di sisi pendek lapangan: Umumnya mulai sekitar €65 hingga €80 .

Umumnya mulai sekitar . Distinti / Tingkat bawah dan atas di sisi panjang lapangan: Biasanya berkisar dari €90 hingga €140 .

Biasanya berkisar dari . Tribuna / Kursi premium: Berkisar dari €150 hingga lebih dari €220.

Cagliari vs Venezia di Serie A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Cagliari vs Venezia

Cagliari meraih satu kemenangan, tanpa hasil imbang, dan menelan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di Serie A. Satu-satunya kemenangan itu diraih dengan skor 1-0 atas Frosinone pada 7 November. Kemenangan tersebut datang setelah kekalahan dari Lazio (2-1), Roma (4-2), Bologna (0-2), dan Monza (4-0), rangkaian hasil yang memperlihatkan kelemahan di lini pertahanan. Dalam lima laga itu, Cagliari mencetak empat gol dan kebobolan sembilan. Laga tanpa kebobolan melawan Frosinone merupakan yang pertama bagi mereka dalam rentang tersebut.

Venezia meraih dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan liga terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 2-1 atas Udinese pada 6 November, setelah sebelumnya kalah 1-0 dari Como. Hasil sebelumnya mencakup kekalahan dari Inter (0-2) dan Genoa (1-0), serta kemenangan 1-0 atas Napoli. Venezia mencetak empat gol dan kebobolan empat dalam lima pertandingan tersebut.

Cagliari vs Venezia: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru kedua tim terjadi di Serie A pada 18 Mei 2025, ketika Cagliari menang 3-0 di kandang. Sebelumnya, Venezia meraih kemenangan 2-1 di kandang sendiri pada Desember 2024. Dalam lima pertemuan terakhir di Serie A dan Serie B, Cagliari menang tiga kali dan Venezia sekali, sementara satu laga berakhir imbang.