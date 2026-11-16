Burnley menjamu Preston North End pada Minggu, 6 Desember 2026 di Turf Moor, Burnley.

Pertemuan kompetitif terakhir mereka terjadi di Piala FA pada Maret 2025 di Deepdale, ketika Preston meraih kemenangan telak 3-0 atas rival sesama klub Lancashire itu. Sebelum laga Piala FA tersebut, dua pertemuan mereka di Championship sepanjang musim 2024–25 sama-sama berakhir imbang tanpa gol dalam pertandingan ketat.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi yang Anda perlukan untuk mendapatkan tiket Burnley vs Preston North End, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Burnley vs Preston North End di Championship dimulai?

Burnley vs Preston North End di Turf Moor, Burnley, pada Minggu, 6 Desember 2026.

Championship - Pekan 19 6 Des 2026 - 07.00 Turf Moor

Bagaimana cara membeli tiket Burnley vs Preston North End di Championship?

Untuk membeli tiket pertandingan Burnley vs Preston North End di Championship, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Beli langsung melalui portal tiket resmi Burnley FC, yang memberikan kesempatan lebih awal kepada pemegang tiket musiman dan anggota untuk membeli tiket laga kandang di Turf Moor. Pendukung Preston North End sebaiknya membeli jatah tiket mereka langsung melalui kantor tiket resmi klub Preston agar dapat duduk di tribune khusus pendukung tim tamu.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Championship mendatang ketika jatah tiket dari penjualan resmi telah habis.

Berapa harga tiket Burnley vs Preston North End di Championship?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Burnley vs Preston North End di Championship:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum dewasa (kategori standar): £30 hingga £45

£30 hingga £45 Tiket harga khusus (lansia & dewasa muda): £20 hingga £30

£20 hingga £30 Tiket junior (di bawah 18 tahun): £10 hingga £15

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kategori standar: £70 hingga £88

£70 hingga £88 Tribune sisi panjang lapangan / kategori utama tingkat bawah: £105 hingga £134

Burnley vs Preston North End di Championship: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Burnley vs Preston North End

Burnley mencatatkan satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Championship, dengan mencetak delapan gol dan kebobolan sembilan kali. Laga terakhir mereka berakhir imbang 1-1 di kandang melawan Queens Park Rangers pada 3 November. Sebelumnya, Burnley bermain imbang tanpa gol melawan Portsmouth, sementara kekalahan kandang 4-1 dari Lincoln City pada akhir Oktober tetap menjadi titik terendah dalam rangkaian laga tersebut.

Preston mengalami kesulitan besar dalam beberapa pekan terakhir dan hanya meraih satu hasil imbang dari lima pertandingan terakhirnya. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-3 dari Sheffield United pada 3 November. Sebelumnya dalam rangkaian itu, mereka kalah 4-0 dari Birmingham City dan 4-1 dari Wrexham. Preston kebobolan 14 gol dalam lima pertandingan tersebut dan hanya mencetak enam gol.

Burnley vs Preston North End: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di Piala FA pada Maret 2025, ketika Preston mengalahkan Burnley 3-0 di Deepdale. Sebelumnya, pertandingan Championship pada Februari 2025 berakhir 0-0, begitu pula pertemuan pertama mereka pada musim itu di Turf Moor pada Oktober 2024. Dalam lima pertemuan terakhir, Preston memiliki rekor lebih baik dengan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Satu-satunya kekalahan itu terjadi saat Burnley menang 3-0 di kandang pada Februari 2023.