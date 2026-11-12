Bristol City menjamu Swansea City pada Sabtu, 5 Desember 2026 di Ashton Gate, Bristol.

Dalam pertemuan terakhir kedua tim di liga pada Februari 2026, Swansea City meraih kemenangan tipis 1-0 atas Bristol City. Sebelum itu, Bristol City tampil meyakinkan di Ashton Gate pada November 2025 dengan mengalahkan Swansea City 2-0.

Biarkan GOAL memberi Anda semua informasi yang perlu diketahui untuk mendapatkan tiket Bristol City vs Swansea City, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Bristol City vs Swansea City di Championship dimulai?

Bristol City vs Swansea City berlangsung di Ashton Gate, Bristol, pada Sabtu, 5 Desember 2026.

Championship - Pekan 19 5 Des 2026 - 07.30 Ashton Gate

Bagaimana cara membeli tiket Bristol City vs Swansea City di Championship?

Untuk membeli tiket pertandingan Championship antara Bristol City dan Swansea City, Anda dapat mempertimbangkan opsi berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui portal penjualan tiket resmi Bristol City FC untuk kursi pendukung tuan rumah, atau melalui Swansea City AFC untuk pendukung tim tamu.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali tersedia di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Championship mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Bristol City vs Swansea City di Championship?

Berikut perkiraan rincian harga tiket pertandingan Championship antara Bristol City dan Swansea City:

1. Kanal resmi klub

Tiket dewasa standar: Biasanya berkisar antara £25 hingga £40 .

Biasanya berkisar antara . Tiket dengan harga khusus: Mulai sekitar £15 hingga £25 .

Mulai sekitar . Paket keramahtamahan dan eksekutif: Umumnya mulai dari £75 hingga lebih dari £150.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi telah habis melalui penjualan utama klub, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tribune belakang gawang: Mulai sekitar £104 .

Mulai sekitar . Tribune samping lapangan tingkat bawah: Mulai sekitar £117 hingga £520.

Bristol City vs Swansea City di Championship: Semua yang perlu diketahui

Performa Bristol City vs Swansea City

Bristol City mencatatkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di Championship. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 1-2 di kandang dari Wolverhampton Wanderers, setelah sebelumnya menang 3-2 atas Bolton Wanderers. Dalam rangkaian tersebut, Bristol City juga bermain imbang 0-0 dengan Stoke City serta kalah 0-1 dari Sheffield United dan Blackburn Rovers. Dalam lima laga itu, Bristol City mencetak tiga gol dan kebobolan lima kali.

Lima pertandingan terakhir Swansea City di Championship menghasilkan dua kemenangan dan tiga kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 1-3 dari Portsmouth, setelah sebelumnya meraih kemenangan meyakinkan 4-0 atas Blackburn Rovers. Swansea City juga menelan kekalahan telak 0-5 dari Queens Park Rangers dan kalah 0-1 dari West Ham United, sementara pada awal rangkaian tersebut mereka mengalahkan Millwall 1-0. Swansea mencetak sembilan gol dalam lima pertandingan itu, tetapi kebobolan sepuluh kali.

Bristol City vs Swansea City: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Februari 2026, ketika Swansea City mengalahkan Bristol City 1-0 di kandang dalam laga Championship. Dalam lima pertandingan kompetitif terakhir antara kedua klub, Bristol City menang dua kali, Swansea City menang dua kali, dan satu laga berakhir imbang. Rekor pertemuan mereka terbilang ketat, tanpa ada tim yang mampu mendominasi secara jelas dalam beberapa musim terakhir.