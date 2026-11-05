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Premier League
team-logoBrighton & Hove Albion
The American Express Community Stadium
team-logoNewcastle United
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Cara mendapatkan tiket Brighton & Hove Albion vs Newcastle United: Harga tiket Liga Primer Inggris, informasi jadwal pertandingan, penjualan tiket pada saat-saat terakhir, dan lainnya

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Tickets
Brighton & Hove Albion
Newcastle United
Premier League

Brighton & Hove Albion akan menghadapi Newcastle United di Liga Primer Inggris. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Brighton & Hove Albion menjamu Newcastle United pada Minggu, 29 November 2026 di American Express Community Stadium.

Dalam pertemuan terakhir pada 2 Mei 2026, Newcastle United menang 3-1 di St. James' Park. Sebelum laga itu, Brighton & Hove Albion meraih kemenangan tipis 2-1 di kandang atas Newcastle United pada Oktober 2025.

Simak panduan dari GOAL tentang segala hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Brighton & Hove Albion vs Newcastle United, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Brighton & Hove Albion vs Newcastle United di Liga Primer dimulai?

Brighton & Hove Albion vs Newcastle United berlangsung di American Express Community Stadium pada Minggu, 29 November 2026.

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Premier League - Pekan 12
The American Express Community Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Brighton & Hove Albion vs Newcastle United di Liga Primer?

Berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket pertandingan Liga Primer antara Brighton & Hove Albion dan Newcastle United:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub: Cara paling tepercaya dan aman untuk membeli tiket adalah langsung melalui portal tiket resmi Brighton & Hove Albion untuk kursi di area tuan rumah, atau situs tiket resmi Newcastle United untuk jatah kursi di area tim tamu (jika memenuhi syarat melalui tiket musiman tandang atau poin loyalitas).

2. Pasar tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Primer mendatang ketika jatah tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Brighton & Hove Albion vs Newcastle United di Liga Primer?

Berikut rincian harga tiket untuk pertandingan Liga Primer mendatang antara Brighton & Hove Albion dan Newcastle United:

1. Kanal resmi klub

  • Tiket masuk umum standar: Biasanya berkisar antara £30 hingga £85.
  • Paket hospitality resmi: Umumnya mulai dari sekitar £150 hingga £300 lebih per orang.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang bergantung pada permintaan pasar:

  • Tiket penjualan kembali standar: Umumnya mulai dari sekitar £68 untuk kursi di tribune tingkat atas atau dengan pandangan terbatas.
  • Harga rata-rata di pasar: Sering kali rata-rata berkisar antara £129 hingga £300 lebih.

Brighton & Hove Albion vs Newcastle United di Liga Primer: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Brighton & Hove Albion vs Newcastle United

Brighton menatap laga ini dengan catatan terkini yang beragam. Tiga kemenangan dan satu hasil imbang dari lima pertandingan terakhir mereka diimbangi oleh kekalahan 2-0 dari Liverpool di Liga Primer pada Minggu. Sebelum kekalahan itu, Brighton tampil kuat di kompetisi domestik, termasuk menang telak 5-0 atas Crystal Palace dan menang 2-0 di kandang Sunderland. Satu-satunya kesempatan lain ketika mereka kehilangan poin dalam periode tersebut adalah saat bermain imbang tanpa gol melawan Jablonec di Conference League, meski melepaskan 26 tembakan dalam laga itu. Dalam lima pertandingan tersebut, Brighton menunjukkan kemampuan mencetak banyak gol, tetapi kebobolan dalam dua dari tiga laga terakhir mereka.

Performa Newcastle belakangan ini lebih tidak konsisten. Tim asuhan Jaissle menang dua kali, kalah dua kali, dan kalah satu kali dalam lima pertandingan terakhir mereka, dengan kemenangan 2-0 di kandang Crystal Palace pada Minggu menjadi hasil terbaru. Kemenangan itu datang setelah dua kekalahan beruntun melawan Aston Villa dan kekalahan telak 4-1 di kandang Coventry City, yang menegaskan naik turunnya performa mereka. Kemenangan 2-1 atas Hull City pada awal periode tersebut memberi harapan, tetapi Newcastle kebobolan dalam empat dari lima pertandingan terakhir mereka.

BHA

BHA - Performa

CRY
M5-0
JAB
S0-0
LIV
K2-0
MCI
K2-2
MCI
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
NEW

NEW - Performa

COV
K4-1
AVL
K0-1
CRY
M0-2
EVE
K3-1
EVE
K0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
4/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Brighton & Hove Albion vs Newcastle United: Catatan pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Mei 2026, ketika Newcastle mengalahkan Brighton 3-1 di kandang dalam pertandingan Liga Primer. Brighton memenangi pertemuan sebelumnya di American Express Community Stadium pada Oktober 2025 dengan skor 2-1, sementara kedua tim bermain imbang 1-1 dalam pertandingan liga di stadion yang sama pada Mei 2025. Newcastle juga mengalahkan Brighton 1-2 dalam laga Piala FA pada Maret 2025, dengan Brighton menang di kandang lawan, dan Newcastle meraih kemenangan kandang 1-0 pada Oktober 2024. Dalam lima pertemuan terakhir, masing-masing tim meraih dua kemenangan dan satu hasil imbang, sehingga catatan pertemuan mereka benar-benar berimbang.

Head to Head

Brighton & Hove AlbionSeriNewcastle United
3
1
1
Premier League
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
3
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
FT
Premier League
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
FT
Premier League
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
FT
FA Cup
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
FT
Premier League
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
0
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
FT
6Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

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