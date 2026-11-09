Brighton & Hove Albion menjamu Newcastle United pada Minggu, 29 November 2026, di American Express Community Stadium.

Dalam pertemuan terakhir mereka pada Mei, Newcastle United meraih kemenangan 3-1 di St. James' Park. Sebelum laga itu, Brighton & Hove Albion menang tipis 2-1 di kandang atas Newcastle United pada Oktober 2025.

Kapan pertandingan Premier League Brighton & Hove Albion vs Newcastle United dimulai?

Brighton & Hove Albion vs Newcastle United di American Express Community Stadium, Minggu, 29 November 2026.

Premier League - Pekan 12 29 Nov 2026 - 09.05 The American Express Community Stadium

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Premier League Brighton & Hove Albion vs Newcastle United?

Berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket pertandingan Premier League Brighton & Hove Albion vs Newcastle United:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara paling tepercaya dan aman untuk membeli tiket adalah langsung melalui portal tiket resmi Brighton & Hove Albion untuk kursi pendukung tuan rumah, atau situs tiket resmi Newcastle United untuk alokasi tribun pendukung tim tamu (jika memenuhi syarat melalui tiket musiman tandang atau poin loyalitas).

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah benar-benar terjual habis, tiket masuk umum sering kali tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform-platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi tiket utama sudah habis.

Berapa harga tiket pertandingan Premier League Brighton & Hove Albion vs Newcastle United?

Berikut rincian harga tiket untuk pertandingan Premier League mendatang antara Brighton & Hove Albion dan Newcastle United:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum standar: Biasanya berkisar antara £30 hingga £85 .

Biasanya berkisar antara . Paket hospitality resmi: Umumnya mulai dari sekitar £150 hingga £300 lebih per orang.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi sudah terjual habis melalui penjualan utama klub, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket penjualan kembali standar: Umumnya mulai dari sekitar £68 untuk kursi di tribun tingkat atas atau dengan pandangan terbatas.

Umumnya mulai dari sekitar untuk kursi di tribun tingkat atas atau dengan pandangan terbatas. Harga rata-rata di pasar: Kerap berada di kisaran £129 hingga £300 lebih.

Brighton & Hove Albion vs Newcastle United di Premier League: Semua yang perlu diketahui

Performa Brighton & Hove Albion vs Newcastle United

Brighton menghadapi laga ini dengan catatan terkini yang beragam. Tiga kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir mereka diimbangi oleh kekalahan 2-0 dari Liverpool di Premier League pada Minggu. Sebelum kekalahan itu, Brighton tampil kuat di kompetisi domestik, termasuk menang telak 5-0 atas Crystal Palace dan menang 2-0 di markas Sunderland. Satu-satunya kesempatan lain ketika mereka gagal meraih kemenangan dalam periode tersebut adalah hasil imbang tanpa gol melawan Jablonec di Conference League, dalam laga yang membuat mereka mencatatkan 26 tembakan tanpa hasil. Dalam lima pertandingan tersebut, Brighton menunjukkan kemampuan mencetak banyak gol, tetapi kebobolan dalam dua dari tiga laga terakhirnya.

Performa terkini Newcastle lebih tidak konsisten. Tim asuhan Jaissle menang dua kali, kalah dua kali, dan kalah sekali dalam lima pertandingan terakhir mereka, dengan kemenangan 2-0 di markas Crystal Palace pada Minggu menjadi hasil terbaru. Kemenangan itu menyusul dua kekalahan beruntun melawan Aston Villa dan kekalahan telak 4-1 di markas Coventry City, yang menggarisbawahi naik turunnya penampilan mereka. Kemenangan 2-1 atas Hull City sebelumnya dalam periode tersebut memberi harapan, tetapi Newcastle kebobolan dalam empat dari lima pertandingan terakhir mereka.

Brighton & Hove Albion vs Newcastle United: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Mei 2026, ketika Newcastle mengalahkan Brighton 3-1 di kandang dalam laga Premier League. Brighton memenangi pertemuan sebelumnya di American Express Community Stadium pada Oktober 2025 dengan skor 2-1, sedangkan kedua tim bermain imbang 1-1 dalam laga liga di tempat yang sama pada Mei 2025. Newcastle juga mengalahkan Brighton 1-2 dalam laga Piala FA pada Maret 2025, dengan Brighton menang saat bertandang, sementara Newcastle meraih kemenangan kandang 1-0 pada Oktober 2024. Dalam lima pertemuan terakhir, masing-masing tim meraih dua kemenangan dan satu hasil imbang, sehingga catatan pertemuan mereka benar-benar berimbang.