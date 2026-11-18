Brighton & Hove Albion menjamu Monaco pada Kamis, 10 Desember 2026 di American Express Community Stadium, Brighton.

Laga Liga Konferensi UEFA ini akan menjadi pertemuan kompetitif pertama antara Brighton & Hove Albion dan AS Monaco di kompetisi Eropa. Brighton memasuki pertandingan ini dengan tekad membuktikan kualitasnya di pentas kontinental saat menghadapi lawan berpengalaman asal Prancis.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Brighton & Hove Albion vs Monaco, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan Brighton & Hove Albion vs Monaco di Liga Konferensi dimulai?

Brighton & Hove Albion vs Monaco berlangsung di American Express Community Stadium, Brighton, pada Kamis, 10 Desember 2026.

Conference League - Pekan 5 10 Des 2026 - 15.00 The American Express Community Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Brighton & Hove Albion vs Monaco di Liga Konferensi?

Berikut pilihan pembelian tiket yang tersedia untuk laga Liga Konferensi Brighton & Hove Albion vs Monaco:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Suporter dapat membeli tiket langsung melalui portal tiket resmi Brighton & Hove Albion, bergantung pada ketersediaan, status keanggotaan, dan ketentuan alokasi tiket utama.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum kerap tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket laga Liga Konferensi mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Brighton & Hove Albion vs Monaco di Liga Konferensi?

Berikut perkiraan harga tiket untuk laga Liga Konferensi Brighton & Hove Albion vs Monaco:

1. Kanal resmi klub

Tiket standar dewasa: Berkisar antara sekitar €35 hingga €75 .

Berkisar antara sekitar . Tiket dengan harga khusus (anak-anak dan lansia): Harga diskon biasanya berkisar antara €20 hingga €45.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket masuk umum / kursi standar: Mulai dari sekitar €90 hingga €150 .

Mulai dari sekitar . Kursi premium / sisi panjang lapangan: Kerap ditawarkan dengan harga mulai €200 hingga €350+.

Brighton & Hove Albion vs Monaco di Liga Konferensi: Semua yang perlu diketahui

Performa Brighton & Hove Albion vs Monaco

Brighton mencatat tiga kemenangan, tanpa hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Laga terakhir mereka berakhir dengan kemenangan 2-0 atas Brentford di Liga Primer. Mereka juga meraih kemenangan 1-0 di kandang Manchester City. Dua kekalahan Brighton terjadi melawan Liverpool, dengan skor 2-0 di Liga Primer, dan Manchester City, dengan skor 2-2 di Piala Liga Inggris. Brighton mencetak lima gol dan kebobolan empat kali dalam lima pertandingan tersebut.

Monaco mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Hasil terbarunya adalah imbang 1-1 melawan Le Mans di Ligue 1, sementara kemenangan terakhir mereka adalah saat menundukkan FC Nordsjaelland 2-0 di Liga Konferensi. Monaco juga mengalahkan Freiburg 3-0 di Liga Konferensi dalam periode tersebut, meski kalah 3-1 dari Paris FC di Ligue 1. Dalam lima pertandingan itu, Monaco mencetak delapan gol dan kebobolan lima kali.

Brighton & Hove Albion vs Monaco: Rekor pertemuan terakhir

Data lima pertemuan terakhir antara Brighton & Hove Albion dan Monaco tidak tersedia. Informasi pertandingan ini akan diperbarui ketika catatannya tersedia.