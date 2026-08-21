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Premier League
team-logoBrighton & Hove Albion
The American Express Community Stadium
team-logoLeeds United
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Cara mendapatkan tiket Brighton & Hove Albion vs Leeds United: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

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Premier League
Brighton & Hove Albion
Leeds United

Semua yang perlu Anda ketahui tentang membeli tiket untuk pertandingan kandang Brighton berikutnya di Premier League

Brighton memulai kampanye 2026/27 mereka dengan sempurna di American Express Stadium, dengan membantai Aston Villa 4-0. Di atas kertas, menghadapi juara bertahan Liga Europa itu tampak sebagai laga pembuka yang sangat sulit, tetapi Brighton langsung tancap gas, mencetak keempat gol mereka dalam 31 menit pertama.

Berikutnya bagi Brighton di kandang pada Premier League adalah Leeds United pada Sabtu, 5 September, dalam Matchday 3.

Performa impresif di pesisir selatan tentu bukan hal baru bagi Brighton. Tim asuhan Fabian Hürzeler itu mencatat kemenangan menonjol atas Manchester City, Liverpool, dan Chelsea musim lalu.

Akankah mereka juga menyingkirkan Leeds dengan mudah? Anda bisa hadir langsung untuk mengetahuinya. Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mengamankan tiket Brighton & Hove Albion vs Leeds United, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan Brighton & Hove Albion vs Leeds United digelar di Premier League?

Brighton & Hove Albion vs Leeds United akan berlangsung di American Express Community Stadium, Brighton, pada Sabtu, 5 September, dengan jadwal kick-off pukul 15.00 BST.

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Premier League - Pekan 3
The American Express Community Stadium

Cara membeli tiket Premier League Brighton & Hove Albion vs Leeds United

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musiman dan paket hospitaliti, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-percaloan, dan pintu putar digital 100%, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak terpakai kepada klub.
  • Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional berdasarkan siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar, misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership. Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk ikut dalam undian.
  • Pertukaran tiket resmi (resale): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam ballot bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket last-minute, fan juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Brighton & Hove Albion vs Leeds United?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

  • Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda dari satu tim ke tim lainnya.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan laga ke dalam beberapa tingkat, misalnya Kategori A, B, atau C. Duel besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.
  • Lokasi kursi: Kursi di tengah sisi panjang lapangan dan tribun bawah dikenakan harga premium, sementara kursi di tribun atas belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.
  • Diperlukan keanggotaan resmi: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk mengikuti undian ballot atau pertukaran resale.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket tersebut termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman level tertinggi dengan poin loyalitas maksimum, serta nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

BHA

BHA - Performa

BOL
M1-0
TRO
S0-0
AVL
M4-0
TRO
M4-0
CHE
K4-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
LEE

LEE - Performa

MUN
K1-1
FCA
M4-0
NFO
M0-1
NFO
M0-2
BRE
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/2
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Rekor pertemuan terbaru

Head to Head

Brighton & Hove AlbionSeriLeeds United
2
2
1
Premier League
Leeds United badge
Leeds United
LEE
1
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
FT
Premier League
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
3
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
FT
Premier League
Leeds United badge
Leeds United
LEE
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
FT
Premier League
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
FT
Premier League
Leeds United badge
Leeds United
LEE
1
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
FT
7Gol yang Dicetak4
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Kabar tim & skuad

Susunan Pemain Brighton & Hove Albion vs Leeds United

4-2-3-1
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
Formasi
Leeds United crest
Leeds United
LEE
3-4-2-1
B. VerbruggenB. VerbruggenF. KadiogluF. KadiogluL. DunkL. DunkL. VuskovicL. VuskovicO. BoscagliO. BoscagliY. AyariY. AyariM. YalcouyeM. YalcouyeM. De CuyperM. De CuyperD. GomezD. GomezP. GrossP. GrossC. KostoulasC. KostoulasJ. TraffordJ. TraffordT. MuharemovicT. MuharemovicN. ElvediN. ElvediJ. JustinJ. JustinG. GudmundssonG. GudmundssonA. TanakaA. TanakaN. OkaforN. OkaforE. AmpaduE. AmpaduJ. BogleJ. BogleA. StachA. StachD. Calvert-LewinD. Calvert-Lewin
Leeds United crest
Leeds United
LEE
4-2-3-1
Brighton & Hove Albion

Susunan Pemain Utama

Leeds United

Pemain Pengganti

Manajer

  • F. Hurzeler
  • D. Farke
Brighton & Hove Albion

Cedera dan Larangan Bermain

Leeds United

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
M
M
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
M
M
S
K
M
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
M
S
S
S
M
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
S
M
S
S
M
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
M
S
M
S
S
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
M
S
S
S
M
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
S
S
M
M
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
M
K
S
M
S
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
S
K
M
M
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
M
K
K
M
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
S
K
S
M
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
M
S
S
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
S
M
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
S
K
M
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
M
K
S
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
S
S
S
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
M
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
S
S
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
S
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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