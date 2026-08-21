Cara mendapatkan tiket Brighton & Hove Albion vs Leeds United: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Brighton memulai kampanye 2026/27 mereka dengan sempurna di American Express Stadium, dengan membantai Aston Villa 4-0. Di atas kertas, menghadapi juara bertahan Liga Europa itu tampak sebagai laga pembuka yang sangat sulit, tetapi Brighton langsung tancap gas, mencetak keempat gol mereka dalam 31 menit pertama.

Berikutnya bagi Brighton di kandang pada Premier League adalah Leeds United pada Sabtu, 5 September, dalam Matchday 3.

Performa impresif di pesisir selatan tentu bukan hal baru bagi Brighton. Tim asuhan Fabian Hürzeler itu mencatat kemenangan menonjol atas Manchester City, Liverpool, dan Chelsea musim lalu.

Akankah mereka juga menyingkirkan Leeds dengan mudah? Anda bisa hadir langsung untuk mengetahuinya. Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mengamankan tiket Brighton & Hove Albion vs Leeds United, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan Brighton & Hove Albion vs Leeds United digelar di Premier League?

Brighton & Hove Albion vs Leeds United akan berlangsung di American Express Community Stadium, Brighton, pada Sabtu, 5 September, dengan jadwal kick-off pukul 15.00 BST.

Premier League - Pekan 3 5 Sep 2026 - 10.00 The American Express Community Stadium

Cara membeli tiket Premier League Brighton & Hove Albion vs Leeds United

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musiman dan paket hospitaliti, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-percaloan, dan pintu putar digital 100%, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak terpakai kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional berdasarkan siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar, misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership. Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk ikut dalam undian.

Pertukaran tiket resmi (resale): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam ballot bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket last-minute, fan juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Brighton & Hove Albion vs Leeds United?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda dari satu tim ke tim lainnya.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan laga ke dalam beberapa tingkat, misalnya Kategori A, B, atau C. Duel besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.

Lokasi kursi: Kursi di tengah sisi panjang lapangan dan tribun bawah dikenakan harga premium, sementara kursi di tribun atas belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Diperlukan keanggotaan resmi: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk mengikuti undian ballot atau pertukaran resale.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket tersebut termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman level tertinggi dengan poin loyalitas maksimum, serta nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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